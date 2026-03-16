Στον ανακριτή οι τρεις Τούρκοι για τους πυροβολισμούς στη Νέα Μάκρη

Σοβαρά αδικήματα περιλαμβάνει η ποινική δίωξη σε βάρος των τριών Τούρκων υπηκόων που συνελήφθησαν για την υπόθεση των πυροβολισμών στη Νέα Μάκρη.

Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους δίωξης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία, οπλοχρησία, κατοχή πυρομαχικών και παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγούνται σε ανακριτή από τον οποίο έχουν δικαίωμα να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπιση τους πριν αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες οι τρεις συλληφθέντες φέρεται να είναι μέλη γνωστής συμμορίας που βρίσκεται σε πόλεμο στις τάξης της τουρκικής μαφίας για το ποια θα έχει το πάνω χέρι στις εγκληματικές δραστηριότητες που αποφέρουν τεράστια κέρδη.

Στην Ευελπίδων οι τρεις Τούρκοι

Το χρονικό της υπόθεσης

Το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, 3 Μαρτίου, επί της λεωφόρου Μαραθώνος στη Νέα Μάκρη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, οι τρεις Τούρκοι υπήκοοι βρέθηκαν έξω από γνωστό σούπερ μάρκετ της περιοχής, όπου φαίνεται να προηγήθηκε έντονος διαξιφισμός με έναν ομοεθνή τους εντός του καταστήματος.

Στη συνέχεια, οι τρεις άνδρες πέρασαν στο απέναντι πεζοδρόμιο και τη στιγμή που ο τέταρτος εμπλεκόμενος επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του, έβγαλαν όπλα και πυροβόλησαν επανειλημμένα εναντίον του οχήματος.

Από την ανταλλαγή πυρών δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός και όλοι οι εμπλεκόμενοι εξαφανίστηκαν αμέσως από το σημείο. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή συνέλεξαν 7 κάλυκες και ένα πλήρες φυσίγγιο των 9 χιλιοστών.

Λίγη ώρα αργότερα, το αυτοκίνητο τύπου Audi εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στην οδό Αιολίδος, στον Διόνυσο. Το όχημα έφερε εμφανείς τρύπες από σφαίρες, αλλά δεν βρέθηκαν ίχνη αίματος στο εσωτερικό του. Από τον έλεγχο των στοιχείων προέκυψε ότι το αυτοκίνητο ήταν δηλωμένο στο όνομα μιας γυναίκας από την Τουρκία.