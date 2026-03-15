Στη σύλληψη τριών ατόμων τουρκικής υπηκοότητας προχώρησε η Αστυνομία μετά από επιχείρηση το πρωί της Κυριακής για το επεισόδιο με πυροβολισμούς που είχε σημειωθεί στις 3 Μαρτίου στη Νέα Μάκρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι τρεις συλληφθέντες φέρεται να είναι μέλη γνωστής συμμορίας που βρίσκεται σε πόλεμο στις τάξης της τουρκικής μαφίας για το ποια θα έχει το πάνω χέρι στις εγκληματικές δραστηριότητες που αποφέρουν τεράστια κέρδη.

Οι τρεις δράστες

Οι τρεις συλληφθέντες είναι το άτομο που είχε ταυτοποιηθεί μετά το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς και το αναζητούσε η Αστυνομία, άλλο ένα άτομο που συμμετείχε και αυτό στους πυροβολισμούς και ο οδηγός του αυτοκινήτου που τους μετέφερε και τους απομάκρυνε από το σημείο της επίθεσης.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκε ένα ακόμα άτομο που δεν εμπλέκεται στην υπόθεση αλλά συνελήφθη για παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες σε έρευνες που έγιναν σε χώρους εντοπίστηκαν σφαίρες. Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίζεται δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Έρευνες έγιναν και στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό ενός ακόμα μέλους της συμμορίας χωρίς αποτέλεσμα.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, 3 Μαρτίου, επί της λεωφόρου Μαραθώνος στη Νέα Μάκρη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, τρεις Τούρκοι υπήκοοι βρέθηκαν έξω από γνωστό σούπερ μάρκετ της περιοχής, όπου φαίνεται να προηγήθηκε έντονος διαξιφισμός με έναν ομοεθνή τους εντός του καταστήματος.

Στη συνέχεια, οι τρεις άνδρες πέρασαν στο απέναντι πεζοδρόμιο, κινούμενοι ύποπτα γύρω από ένα μίνι μάρκετ. Τη στιγμή που ο τέταρτος εμπλεκόμενος επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του, ένα μαύρο Audi πέρασε από το σημείο και και τότε οι δράστες έβγαλαν όπλα και πυροβόλησαν επανειλημμένα εναντίον του οχήματος.

Από την ανταλλαγή πυρών δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός και όλοι οι εμπλεκόμενοι εξαφανίστηκαν αμέσως από το σημείο. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή συνέλεξαν 7 κάλυκες και ένα πλήρες φυσίγγιο των 9 χιλιοστών.

Λίγη ώρα αργότερα, το αυτοκίνητο τύπου Audi εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στην οδό Αιολίδος, στον Διόνυσο. Το όχημα έφερε εμφανείς τρύπες από σφαίρες, αλλά δεν βρέθηκαν ίχνη αίματος στο εσωτερικό του. Από τον έλεγχο των στοιχείων προέκυψε ότι το αυτοκίνητο ήταν δηλωμένο στο όνομα μιας γυναίκας από την Τουρκία.

Οι ελληνικές Αρχές εκτιμούν πως το επεισόδιο αποτελεί ακόμη έναν κρίκο στην αλυσίδα του «πολέμου» μεταξύ τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων, της λεγόμενης τουρκικής μαφίας, που έχουν μεταφέρει τη δράση τους και αναζητούν καταφύγιο στη χώρα μας.