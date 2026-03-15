Στην προσαγωγή τεσσάρων ατόμων τουρκικής καταγωγής προχώρησε η Αστυνομία, την Κυριακή, σχετικά με το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στη Νέα Μάκρη στις 3 Μαρτίου.

Παράλληλα η αστυνομία αναζητά ένα ακόμη άτομο, επίσης τουρκικής καταγωγής.

Έρευνες γίνονται αυτή την ώρα και στη Θεσσαλονίκη για τουλάχιστον ακόμα ένα άτομο, ενώ η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ βρίσκεται σε εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται ότι τρία άτομα που κινούνταν με τα πόδια επί της λεωφόρου Μαραθώνος 164, άρχισαν να πυροβολούν στο πίσω μέρος διερχόμενου ΙΧ.

Το αυτοκίνητο διέφυγε ενώ μετά το επεισόδιο και οι τρεις δράστες τράπηκαν σε φυγή.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και εντόπισαν 7 κάλυκες και μία σφαίρα.

Μετά από έρευνες το ΙΧ που έγινε στόχος εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στην περιοχή του Διονύσου με τρύπες από τους πυροβολισμούς ενώ τα άτομα που επέβαιναν είχαν εξαφανιστεί.

Από τον έλεγχο το αυτοκίνητο φαίνεται να ανήκει σε γυναίκα τουρκικής υπηκοότητας.