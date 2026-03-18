Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 18.03.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Διατήρησε και σήμερα τις αποστάσεις σου, για να μπορέσεις να οργανώσεις καλύτερα τις κινήσεις σου. Αξιοποίησε την καλή σου διάθεση, για να αναλύσεις σωστά την ατμόσφαιρα γύρω σου. Κοινώς να ψυχανεμιστείς τη φάση. Διατήρησε την ψυχραιμία σου με το να αποφύγεις να εμπλακείς σε θέματα που δεν σε αφορούν και πολύ!
DON’TS: Μην αγνοείς τις πληροφορίες που λαμβάνεις, γιατί μπορούν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν σκέψεις που κάνεις το τελευταίο διάστημα. Μη διστάσεις να εξετάσεις ξανά τις αλλαγές που θέλεις να κάνεις, καθώς πρέπει να δεις αν έχουν προοπτική εξέλιξης ή αν απλά θα κάνεις μία τρύπα στο νερό. Μην είσαι υπερβολικός και μην τσακώνεσαι.
Ταύρος
DO’S: Για σήμερα εστίασε στο να βρεθείς με τους φίλους σου και να κάνετε όμορφες συζητήσεις, για να χαλαρώσεις. Βέβαια πρέπει να μπορέσεις να δεις τα πράγματα λίγο πιο θετικά και αισιόδοξα, έτσι; Δες λοιπόν αν μπορούν να σε βοηθήσουν ως προς αυτό. Παράλληλα, πρέπει κάπως να ξεμπλοκάρεις, καθώς κάπου έχεις κολλήσει- χωρίς λόγο αυτό.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να δεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Ωστόσο έχε κατά νου πως πρέπει να αλλάξεις και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεις τις διάφορες καταστάσεις. Μην αγνοείς το ένστικτό σου μεν, μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο ευέλικτος δε. Μην είσαι απρόσεκτος στις παρασκηνιακές καταστάσεις ή και στο φλερτ.
Δίδυμοι
DO’S: Αφού η μέρα είναι λίγο πιο χαλαρή, προσπάθησε να χαλαρώσεις κι εσύ. Γιατί όχι; Έπειτα βάλε τα πάντα σε μια σωστή σειρά με το να ξεκαθαρίσεις τις υποχρεώσεις σου. Βρες τρόπους να κάνεις εύκολα τη δουλειά σου, προκειμένου να μειώσεις το άγχος σου. Παράλληλα, εξέλιξε τη δουλειά σου μεν, αξιοποιώντας τα παρασκηνιακά δρώμενα δε.
DON’TS: Μην χάσεις τον ενθουσιασμό και το ενδιαφέρον σου εξαιτίας των απρόβλεπτων (βλακειών) που συμβαίνουν. Μην λες «όχι» στις εναλλακτικές που σου προτίθενται, γιατί πρέπει κάπως να ενισχύσεις την εικόνα σου, σωστά; Μην είσαι εντελώς απρόσεκτος στα οικονομικά σου. Ειδικά αν έχεις ανοιχτούς λογαριασμούς, που λέμε, με φίλους.
Καρκίνος
DO’S: Διατήρησε και σήμερα την πιο διευρυμένη οπτική που έχεις αποκτήσει. Να τα βλέπεις όλα πιο σφαιρικά δηλαδή. Αυτό θα σε βοηθήσει πολύ, καθώς όλα θα απλοποιηθούν κι εσύ θα μπορέσεις να τα αξιολογήσεις- λύσεις μεμονωμένα. Αν επιδιώξεις να ασχοληθείς με όλα ταυτόχρονα, την έκατσες. Τόσο απλό! Γενικώς be cool. Όλα καλά και χαλαρά!
DON’TS: Μην είσαι αρνητικός προς τις νέες γνωριμίες που προκύπτουν μέσω φίλων, γιατί μπορεί να πρόκειται για άτομο με το οποίο σας συνδέουν κοινοί στόχοι ή κοινό όραμα. Γενικώς πρέπει να αλλάξεις τον κοινωνικό σου περίγυρο και να μείνεις κυρίως με τα άτομα που μπορείς να συνεννοηθείς καλύτερα. Στα επαγγελματικά, μην είσαι απρόσεκτος.
Λέων
DO’S: Σταμάτα να αγχώνεσαι για τα οικονομικά, γιατί η φάση στρώνει. Ή εξελίσσεται. Πάντως άκρες για να τακτοποιήσεις όσο καλύτερα γίνεται τις υποχρεώσεις σου υπάρχουν! Μάλιστα δεν αποκλείεται μέσω κάποια παρασκηνιακής συνάντησης να γίνει πρόταση για κάποιο εξτραδάκι. Επιπλέον χρήμα έρχεται σίγουρα. Οργανώσου για να είσαι αισιόδοξος.
DON’TS: Μην αγνοείς τα συναισθήματά σου. Μην χάνεις από τα μάτια σου τα ουσιαστικά, γιατί μετά εστιάζεις στα ανούσια και χαώνεσαι χωρίς λόγο και αιτία. Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να προσαρμοστείς κι εσύ και οι άλλοι, για να βγει η φάση εύκολα και smooth. Μην είσαι απρόσεκτος και μη γίνεσαι απόλυτος, όταν παίρνεις μέρος σε συζητήσεις.
Παρθένος
DO’S: Σήμερα μπορείς να γίνεις κοινωνικός και να αξιοποιήσεις τις ευχάριστες και άκρως σημαντικές επαφές που προκύπτουν μέσα στην παρέα σου. Υπάρχουν άτομα που γουστάρουν να ασχοληθούν με τις ιδέες σου και μπορούν να σε βοηθήσουν να τις κάνεις πράξη. Βέβαια πρέπει πρώτα εσύ να τις κάνεις λίγο πιο συγκεκριμένες, έτσι;
DON’TS: Μην αφήσεις να πάει χαμένη η καλή σου διάθεση. Μην είσαι αρνητικός στις random συζητήσεις, γιατί μπορεί να σε φέρουν κοντά σε άτομα που δεν περίμενες και εκεί να ξεδιπλωθεί το ότι έχετε κοινό τρόπο σκέψης τελικά. Μάλιστα δεν αποκλείεται να προκύψει μία απρόσμενη συνεργασία ή γνωριμία ερωτικής φύσεως. Μην ξοδεύεις αλόγιστα.
Ζυγός
DO’S: Μιας και που σήμερα έχεις ένα χαλαρό πρόγραμμα, φρόντισε να ολοκληρώσεις τις δουλειές σου. Όχι μόνο αυτό αλλά με άνεση και ηρεμία. Κλείσε τις υποθέσεις που είναι εύκολες, για να μπορέσεις να «κρατήσεις» χρόνο γι’ αυτά που σου είναι άκρως σημαντικά. Εντόπισε λάθη και διόρθωσέ τα. Όμως δέξου και τη βοήθεια σημαντικών ατόμων, ναι;
DON’TS: Μη διστάσεις να ρίξεις προσωπική δουλειά και προσωπικό κόπο σε οτιδήποτε κάνεις, γιατί αυτός ο συνδυασμός μπορεί να φέρει σημαντικές αλλαγές. Μη διστάσεις να συνδέσεις στο μυαλό σου διάφορα σκηνικά, για να μπορέσεις να καταλάβεις σε βάθος τι ακριβώς συμβαίνει. Άρα μην αγνοείς καμία λεπτομέρεια. Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς.
Σκορπιός
DO’S: Σήμερα φρόντισε να χαλαρώσεις. Για να το πετύχεις αυτό μπορείς να ασχοληθείς με πράγματα που είναι δημιουργικά ή που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά σου. Δείξε το ταλέντο και τον τρόπο έκφρασής σου. Κάνε όμορφες επαφές και φλέρταρε. Απόλαυσε το ήρεμο κλίμα που υπάρχει στην συζήτηση που κάνεις, γιατί αυτό δεν ισχύει πάντα.
DON’TS: Μη διστάσεις να διαχωρίσεις τα άτομα ανάμεσα σε αυτά που μπορείς να έρθεις πιο κοντά – ότι κατάλαβες, κατάλαβες! – και σε αυτά με τα οποία μπορείς να συνεργαστείς. Μάλιστα δεν αποκλείεται να εκπλαγείς θετικά με όσα θα δεις. Μην είσαι απρόσεκτος στα επαγγελματικά θέματα. Μη βασίζεσαι σε άτομα που στο παίζουν ιστορία.
Τοξότης
DO’S: Μιας και που η ψυχολογία σου είναι βελτιωμένη, γιατί δεν εστιάζεις στην ουσία των πραγμάτων; Κοινώς άσε στην άκρη οτιδήποτε το αχρείαστο. Φρόντισε να τακτοποιήσεις τις δουλειές που σχετίζονται με το σπίτι, γιατί έτσι θα μπορέσεις να τακτοποιήσεις και τις σκέψεις μέσα στο μυαλό σου. Με λίγα λόγια, ηρεμία, τάξη και ασφάλεια!
DON’TS: Μην αγνοείς τα συναισθήματά σου, γιατί αν τα αξιολογήσεις σωστά, θα μπορέσεις να καταλάβεις τι χρειάζεται να κάνεις για να επανέλθει η ασφάλεια στη ζωή σου. Μην χάνεις το μονοπάτι σου, γιατί σήμερα υπάρχει φως στο τούνελ. Μην αγχώνεσαι για το ότι πρέπει να προσαρμόσεις τις κινήσεις σου ανάλογα με τις αλλαγές που συμβαίνουν.
Αιγόκερως
DO’S: Αξιοποίησε τον ήρεμο κι αισιόδοξο τρόπο σκέψης που έχεις σήμερα. Μπορείς να δουλέψεις ομαδικά και να αναθέσεις συγκεκριμένα κομμάτια σε άτομα που ξέρεις ότι μπορούν ανταπεξέλθουν. Παράλληλα, μπορείς να επικοινωνήσεις καλύτερα και περισσότερο αυτά που έχεις κατά νου στο αμόρε. Άρα ανοίγεσαι περισσότερο! Μπράβο σου!
DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις έξτρα σχέδια μέσα στη μέρα. Κοινώς βγες από την πεπατημένη. Μην λες «όχι» στις ξαφνικές γνωριμίες- φλερτ, αν είσαι ελεύθερος. Βασικά μόνο τότε! Από την άλλη, δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος και δεν πρέπει να πιστέψεις υποσχέσεις μόνο και μόνο γιατί βαριέσαι να κάνεις κάτι διαφορετικό. Μη φοβάσαι να βάλεις όρια.
Υδροχόος
DO’S: Αξιοποίησε την καλή σου διάθεση, για να μπορέσεις να κάνεις περισσότερα πράγματα μέσα στη μέρα σου. Πάρε ανάσα, πάρε και θάρρος και προχώρα μπροστά. Με την αισιοδοξία σου σε φυσιολογικά επίπεδα και πάλι μπορείς να εξετάσεις τα οικονομικά σου. Το ίδιο απαιτούν, βέβαια, και κάποια εργασιακά θέματα που σε έχουν ζορίσει κάπως.
DON’TS: Το ξέρω πως είναι πολλά αυτά που έχεις να κάνεις σήμερα, αλλά δε βοηθάει καθόλου το να γκρινιάζεις. Οπότε απλά μην το κάνεις! Μη διστάσεις να κάνεις κάποιες αλλαγές στο σπίτι. Αν είσαι σε φάση που αναζητάς το σπίτι, τότε μην απογοητεύεσαι, γιατί κάτι μπορεί να προκύψει. Μην είσαι απρόσεκτος στα μεγάλα λόγια και τις υποσχέσεις.
Ιχθύες
DO’S: Άσε την αισιοδοξία να σε κατακλύσει, προκειμένου να χαλαρώσεις. Έτσι θα μπορέσεις και να απολαύσεις το πως εξελίσσεται η μέρα σου. Το θετικό είναι ότι βλέπεις με αρκετά καλό μάτι τα όσα συμβαίνουν. Άρα είσαι σε θέση να τα διαχειριστείς ευκολότερα. Ωστόσο πρέπει να είσαι ανοιχτός στις αναπάντεχες αλλαγές. Πάρε μέρος σε συζητήσεις.
DON’TS: Εδώ και καιρό έχεις κάποιες αλλαγές που θέλεις να κάνεις κατά νου. Μην τις φοβάσαι. Μπορείς να αρχίσεις να τις δρομολογείς από σήμερα. Μην πέσεις από τα σύννεφα από κάποια πράγματα που μπορεί να συμβούν, γιατί μπορεί να σου αλλάξουν την οπτική σου και στο τέλος να βρεις λύσεις που δεν περίμενες. Μην ξοδεύεις αλόγιστα.
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 18.03.2026]
