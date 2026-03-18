Το διπλό μήνυμα του Πάουελ

Θα παραμείνει στη Fed μέχρι να ολοκληρωθεί με διαφάνεια η έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης και επικυρωθεί από τη Γερουσία ο διορισμός του Κέβιν Γουόρς, τόνισε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος της Τζερόμ Πάουελ, μετά την απόφαση της κεντρικής τράπεζας να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Σε μια συνέντευξη που ο πληθωρισμός κέρδισε τη μερίδα του λέοντος του ενδιαφέροντος κυρίως λόγου της εκτόξευσης των τιμών της ενέργειας και της επιμονής του να παραμένει πάνω από το στόχο του 2% ο Πάουελ εξήγησε ότι αν δεν υπάρξει πρόοδος στην αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην επίδραση των δασμών, δεν θα μειωθούν τα επιτόκια.

Πάουελ: Τα επιτόκια θα μειωθούν αν αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός

Σχολιάζοντας τις απόψεις εντός της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής εξήγησε ότι «Υπήρξε πράγματι κάποια στροφή… μια σημαντική στροφή προς λιγότερες μειώσεις από μέρους ορισμένων μελών. Έτσι, τέσσερα ή πέντε άτομα άλλαξαν τη θέση τους από… δύο μειώσεις σε μία μείωση. Και κάθε άτομο έχει τους δικούς του λόγους για την επιλογή του.»

«Η πρόβλεψη είναι ότι θα σημειώσουμε πρόοδο στον πληθωρισμό, όχι τόσο μεγάλη όσο ελπίζαμε, αλλά κάποια πρόοδο στον πληθωρισμό. Αυτό θα πρέπει να συμβεί καθώς αρχίζουμε να βλέπουμε στα μέσα του έτους, πρόοδο στα δασμολογικά μέτρα, ξέρετε, να περάσουν εφάπαξ και στη συνέχεια ο πληθωρισμός να μειωθεί», πρόσθεσε.

«Ξέρετε ότι η πρόβλεψη για τα επιτόκια εξαρτάται από την απόδοση της οικονομίας. Επομένως, αν δεν δούμε αυτή την πρόοδο, τότε δεν θα δείτε μείωση των επιτοκίων».

Ο κεντρικός τραπεζίτης τόνισε ότι η τρέχουσα στάση της νομισματικής πολιτικής είναι κατάλληλη, συνοψίζοντας τις εκτιμήσεις της Fed όπως περιγράφονται στην απόφαση της κεντρικής τράπεζας.

Η επίδραση των δασμών στον πληθωρισμό

Αναφερόμενος στον πληθωρισμό είπε ότι «γνωρίζουμε πολύ καλά» τι έχει συμβεί με τον πληθωρισμό τα τελευταία χρόνια. Αυτό που είναι σημαντικό για φέτος είναι να δούμε πρόοδο στον πληθωρισμό μέσω της μείωσης των πιέσεων στις τιμές των αγαθών. Αυτό είναι «το κύριο πράγμα που αναζητούμε» για σημάδια προόδου στη μάχη για την επιστροφή στο 2%.

«Αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό και βλέπουμε φέτος είναι η πρόοδος στον πληθωρισμό μέσω της μείωσης του πληθωρισμού αγαθών, καθώς οι επιπτώσεις των δασμών στις τιμές, που περνούν από το σύστημα, περνούν από την οικονομία. Αυτό είναι το κύριο πράγμα που αναζητούμε».

Η επίδραση των δασμών στις πληθωριστικές πιέσεις είναι από τα σημεία που επέμεινε ο κεντρικός τραπεζίτης «Πρέπει να είμαστε μετριοπαθείς όσον αφορά το πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να γίνουν αισθητά τα δασμολογικά μέτρα σε ολόκληρη την οικονομία.»

Ο πόλεμος στο Ιράν και οι υψηλές τιμές ενέργειας

Οι επιπτώσεις των γεγονότων στη Μέση Ανατολή για την οικονομία των ΗΠΑ είναι αβέβαιες, επισημαίνει ο Πάουελ «Βραχυπρόθεσμα, οι υψηλότερες τιμές ενέργειας θα αυξήσουν τον συνολικό πληθωρισμό, αλλά είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε το εύρος και τη διάρκεια των πιθανών επιπτώσεων στην οικονομία» είπε.

Είναι συνηθισμένο να «αγνοούμε» μια απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας, αλλά το πλαίσιο έχει σημασία, προσθέτει. Η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη τώρα, λόγω των εξελίξεων των τελευταίων ετών και της αύξησης του πληθωρισμού των τιμών των αγαθών που προκλήθηκε από τους δασμούς. Επομένως, δεν είναι ότι αυτή η άνοδος των τιμών της ενέργειας συμβαίνει μεμονωμένα και μπορεί απλώς να αγνοηθεί, υπονοεί.

Το μήνυμα του Πάουελ σχετικά με το Ιράν είναι ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να κατανοήσουμε πώς θα επηρεάσει τελικά ο πόλεμος την οικονομία και αν πρόκειται για ένα κλασικό ενεργειακό σοκ, έχουν τη δυνατότητα να το αγνοήσουν αλλά θα είναι πολύ προσεκτικοί πριν λάβουν μια τέτοια απόφαση.

Ο στασιμοπληθωρισμός της δεκαετίας του 1970 δεν ισχύει αυτή τη στιγμή

Ερωτηθείς αν έχει γίνει κάποια συζήτηση για τους κινδύνους του στασιμοπληθωρισμού, ο Πάουελ είπε ότι θα κρατούσε τον όρο στασιμοπληθωρισμός για «ένα πολύ πιο σοβαρό σύνολο περιστάσεων».

«Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο στασιμοπληθωρισμός, πρέπει πάντα να επισημαίνω ότι… ήταν μια περίοδος της δεκαετίας του 1970 σε μια εποχή που η ανεργία ήταν διψήφια και ο πληθωρισμός ήταν πραγματικά υψηλός και ο δείκτης δυστυχίας ήταν εξαιρετικά υψηλός. Προσθέστε τα μαζί, παίρνετε τον δείκτη δυστυχίας. Και αυτό δεν ισχύει τώρα», είπε ο Πάουελ.

«Αυτό που έχουμε είναι κάποια ένταση μεταξύ των στόχων και προσπαθούμε να διαχειριστούμε τον δρόμο μας προς αυτήν. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά δεν μοιάζει καθόλου με αυτήν που αντιμετώπισαν τη δεκαετία του 1970», είπε, αναφερόμενος στη διπλή εντολή της Fed για μέγιστη απασχόληση και σταθερές τιμές.

«Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτή που αντιμετώπισαν τη δεκαετία του 1970 και διατηρώ τον όρο στασιμοπληθωρισμό — τη λέξη — για εκείνη την περίοδο. Ίσως αυτό να ισχύει μόνο για μένα».

Ο Πάουελ μισοάνοιξε τα χαρτιά του για τις επόμενες κινήσεις