Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Το διπλό μήνυμα του Πάουελ
Διεθνής Οικονομία 18 Μαρτίου 2026, 23:50

Το διπλό μήνυμα του Πάουελ

Ο Πάουελ παραμένει στη Fed μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα – Τι θα κρίνει τη μείωση των επιτοκίων

ΡεπορτάζΤζούλη Καλημέρη
Παγκόσμιο πρόβλημα υγείας η σωματική αδράνεια

Παγκόσμιο πρόβλημα υγείας η σωματική αδράνεια

Spotlight

Θα παραμείνει στη Fed μέχρι να ολοκληρωθεί με διαφάνεια η έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης και επικυρωθεί από τη Γερουσία ο διορισμός του Κέβιν Γουόρς, τόνισε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος της Τζερόμ Πάουελ, μετά την απόφαση της κεντρικής τράπεζας να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Σε μια συνέντευξη που ο πληθωρισμός κέρδισε τη μερίδα του λέοντος του ενδιαφέροντος κυρίως λόγου της εκτόξευσης των τιμών της ενέργειας και της επιμονής του να παραμένει πάνω από το στόχο του 2% ο Πάουελ εξήγησε ότι αν δεν υπάρξει πρόοδος στην αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην επίδραση των δασμών, δεν θα μειωθούν τα επιτόκια.

Πάουελ: Τα επιτόκια θα μειωθούν αν αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός

Σχολιάζοντας τις απόψεις εντός της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής εξήγησε ότι «Υπήρξε πράγματι κάποια στροφή… μια σημαντική στροφή προς λιγότερες μειώσεις από μέρους ορισμένων μελών. Έτσι, τέσσερα ή πέντε άτομα άλλαξαν τη θέση τους από… δύο μειώσεις σε μία μείωση. Και κάθε άτομο έχει τους δικούς του λόγους για την επιλογή του.»

«Η πρόβλεψη είναι ότι θα σημειώσουμε πρόοδο στον πληθωρισμό, όχι τόσο μεγάλη όσο ελπίζαμε, αλλά κάποια πρόοδο στον πληθωρισμό. Αυτό θα πρέπει να συμβεί καθώς αρχίζουμε να βλέπουμε στα μέσα του έτους, πρόοδο στα δασμολογικά μέτρα, ξέρετε, να περάσουν εφάπαξ και στη συνέχεια ο πληθωρισμός να μειωθεί», πρόσθεσε.

«Ξέρετε ότι η πρόβλεψη για τα επιτόκια εξαρτάται από την απόδοση της οικονομίας. Επομένως, αν δεν δούμε αυτή την πρόοδο, τότε δεν θα δείτε μείωση των επιτοκίων».

Ο κεντρικός τραπεζίτης τόνισε ότι η τρέχουσα στάση της νομισματικής πολιτικής είναι κατάλληλη, συνοψίζοντας τις εκτιμήσεις της Fed όπως περιγράφονται στην απόφαση της κεντρικής τράπεζας.

Η επίδραση των δασμών στον πληθωρισμό

Αναφερόμενος στον πληθωρισμό είπε ότι «γνωρίζουμε πολύ καλά» τι έχει συμβεί με τον πληθωρισμό τα τελευταία χρόνια. Αυτό που είναι σημαντικό για φέτος είναι να δούμε πρόοδο στον πληθωρισμό μέσω της μείωσης των πιέσεων στις τιμές των αγαθών. Αυτό είναι «το κύριο πράγμα που αναζητούμε» για σημάδια προόδου στη μάχη για την επιστροφή στο 2%.

«Αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό και βλέπουμε φέτος είναι η πρόοδος στον πληθωρισμό μέσω της μείωσης του πληθωρισμού αγαθών, καθώς οι επιπτώσεις των δασμών στις τιμές, που περνούν από το σύστημα, περνούν από την οικονομία. Αυτό είναι το κύριο πράγμα που αναζητούμε».

Η επίδραση των δασμών στις πληθωριστικές πιέσεις είναι από τα σημεία που επέμεινε ο κεντρικός τραπεζίτης «Πρέπει να είμαστε μετριοπαθείς όσον αφορά το πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να γίνουν αισθητά τα δασμολογικά μέτρα σε ολόκληρη την οικονομία.»

Ο πόλεμος στο Ιράν και οι υψηλές τιμές ενέργειας

Οι επιπτώσεις των γεγονότων στη Μέση Ανατολή για την οικονομία των ΗΠΑ είναι αβέβαιες, επισημαίνει ο Πάουελ «Βραχυπρόθεσμα, οι υψηλότερες τιμές ενέργειας θα αυξήσουν τον συνολικό πληθωρισμό, αλλά είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε το εύρος και τη διάρκεια των πιθανών επιπτώσεων στην οικονομία» είπε.

Είναι συνηθισμένο να «αγνοούμε» μια απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας, αλλά το πλαίσιο έχει σημασία, προσθέτει. Η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη τώρα, λόγω των εξελίξεων των τελευταίων ετών και της αύξησης του πληθωρισμού των τιμών των αγαθών που προκλήθηκε από τους δασμούς. Επομένως, δεν είναι ότι αυτή η άνοδος των τιμών της ενέργειας συμβαίνει μεμονωμένα και μπορεί απλώς να αγνοηθεί, υπονοεί.

Το μήνυμα του Πάουελ σχετικά με το Ιράν είναι ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να κατανοήσουμε πώς θα επηρεάσει τελικά ο πόλεμος την οικονομία και αν πρόκειται για ένα κλασικό ενεργειακό σοκ, έχουν τη δυνατότητα να το αγνοήσουν αλλά θα είναι πολύ προσεκτικοί πριν λάβουν μια τέτοια απόφαση.

Ο στασιμοπληθωρισμός της δεκαετίας του 1970 δεν ισχύει αυτή τη στιγμή

Ερωτηθείς αν έχει γίνει κάποια συζήτηση για τους κινδύνους του στασιμοπληθωρισμού, ο Πάουελ είπε ότι θα κρατούσε τον όρο στασιμοπληθωρισμός για «ένα πολύ πιο σοβαρό σύνολο περιστάσεων».

«Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο στασιμοπληθωρισμός, πρέπει πάντα να επισημαίνω ότι… ήταν μια περίοδος της δεκαετίας του 1970 σε μια εποχή που η ανεργία ήταν διψήφια και ο πληθωρισμός ήταν πραγματικά υψηλός και ο δείκτης δυστυχίας ήταν εξαιρετικά υψηλός. Προσθέστε τα μαζί, παίρνετε τον δείκτη δυστυχίας. Και αυτό δεν ισχύει τώρα», είπε ο Πάουελ.

«Αυτό που έχουμε είναι κάποια ένταση μεταξύ των στόχων και προσπαθούμε να διαχειριστούμε τον δρόμο μας προς αυτήν. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά δεν μοιάζει καθόλου με αυτήν που αντιμετώπισαν τη δεκαετία του 1970», είπε, αναφερόμενος στη διπλή εντολή της Fed για μέγιστη απασχόληση και σταθερές τιμές.

«Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτή που αντιμετώπισαν τη δεκαετία του 1970 και διατηρώ τον όρο στασιμοπληθωρισμό — τη λέξη — για εκείνη την περίοδο. Ίσως αυτό να ισχύει μόνο για μένα».

Ο Πάουελ μισοάνοιξε τα χαρτιά του για τις επόμενες κινήσεις

Ο Πάουελ μίλησε πιο ανοιχτά για το μέλλον του στη Fed επισημαίνοντας ότι δεν θα αποχωρήσει μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, αλλά μετά από αυτό, το μέλλον παραμένει αβέβαιο.

«Δεν έχω καμία πρόθεση να αποχωρήσω από το διοικητικό συμβούλιο μέχρι η έρευνα να ολοκληρωθεί πλήρως, με διαφάνεια και οριστικότητα.»

Εξήγησε ότι αν ο Κέβιν Γουόρς δεν επικυρωθεί από τη Γερουσία ως διάδοχός του πριν από τη λήξη της θητείας του Πάουελ ως προέδρου τον Μάιο, ο ίδιοςθα παραμείνει στη θέση του προέδρου «προσωρινά», κάτι που, όπως λέει, προβλέπεται από το νόμο.

«Αν ο διάδοχός μου δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι το τέλος της θητείας μου ως προέδρου, θα υπηρετήσω ως προσωρινός πρόεδρος μέχρι να επιβεβαιωθεί.»

Πρόσθεσε «αυτό απαιτεί ο νόμος. Αυτό έχουμε κάνει σε αρκετές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μου.»

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τομ Τίλις έχει επίσης δηλώσει ότι δεν θα ψηφίσει υπέρ της επικύρωσης του Γουόρς έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα αυτή – ουσιαστικά εμποδίζοντας την υποψηφιότητα του Γουόρς στη Γερουσία. Ωστόσο δεν είπε αν θα παραμείνει στη Fed όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και επικυρωθεί από τη Γερουσία η υποψηφιότητα Γουόρς.

Πηγή: ΟΤ

Vita.gr
Κόσμος
Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση
Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Τζούλη Καλημέρη
Ιράν: Εκτοξεύονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά από πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές
Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μέση Ανατολή: Η σύγκρουση απειλεί τις τιμές και τις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 17.03.26

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα
Διεθνής Οικονομία 16.03.26

Σύνταξη
Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;
Δύσκολη εξίσωση 16.03.26

Νατάσα Ρουγγέρη
Το μοιραίο λάθος της Δύσης: Στράφηκε στις υπηρεσίες και ερήμωσε τα εργοστάσια
Μια επιζήμια μόδα 16.03.26

Βαγγέλης Γεωργίου
Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών
Διεθνής Οικονομία 15.03.26

Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Πρόκριση για τους «Ροχιμπλάνκος» και τώρα ισπανικός «εμφύλιος»
Champions League 19.03.26

Σύνταξη
Μπάγερν-Αταλάντα 4-1: Γερμανική επέλαση με «καυτό» δίδυμο τους Χάρι Κέιν και Λουίς Ντίας
Champions League 18.03.26

Βάιος Μπαλάφας
Γνωστός τράπερ συνελήφθη μετά από καταδίωξη στα Πατήσια – Βρέθηκε μαχαίρι 20 εκατοστών
Ελλάδα 18.03.26

Σύνταξη
Gothenburg: Υποχωρεί η Ελλάδα στον Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας – Έχασε τρεις θέσεις σε ένα χρόνο
Πανεπιστήμιο Gothenburg 18.03.26

Στράτος Ιωακείμ
Νέα Μάκρη: Η στιγμή των πυροβολισμών μεταξύ Τούρκων μαφιόζων – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 18.03.26

Σύνταξη
Όταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε μπαλέτο: Βίντεο-ντοκουμέντο και ένα χαμένο από αλαζονεία Όσκαρ
«Ύβρις» 18.03.26

Λουκάς Καρνής
Βενεζουέλα: Απομακρύνθηκε ο επί 12 χρόνια υπουργός Άμυνας
Βλαντίμιρ Παντρίνο 18.03.26

Σύνταξη
The Expla-in Project: Τι σχέση μπορεί να έχουν τα κρακεράκια με τις υποκλοπές;
The Expla-in Project 18.03.26

Ελένη Στεργίου
Ο ανθρώπινος παράγοντας και όχι η τεχνητή νοημοσύνη ευθύνεται για την επίθεση στο σχολείο του Ιράν
Κόσμος 18.03.26

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές και ληστείες στον Ασπρόπυργο – Συνελήφθησαν 19χρονος και 24χρονος
Ασπρόπυργος 18.03.26

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα
Champions League 18.03.26

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 18.03.26

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Γαλατασαράι
Champions League 18.03.26

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ 7-2: Με σπασμένα τα φρένα οι «μπλαουγκράνα» (vid)
Champions League 18.03.26

Βάιος Μπαλάφας
Αν θέλετε να δείτε τον viral Καθεδρικό Ναό της Κολωνίας, πληρώστε
Επί πληρωμή; 18.03.26

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Greece Issues Cyber Alert to Shipping, Energy, Banking Sectors
English edition 18.03.26

Σύνταξη
Δέκα παραδείγματα που δείχνουν απαράδεκτες καταστάσεις στη διαιτησία και εκθέτουν UEFA και ΚΕΔ
On Field 18.03.26

Βάιος Μπαλάφας
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

