Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα»
Διεθνής Οικονομία 29 Ιανουαρίου 2026, 00:29

Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα»

Ο Πάουελ δεν απάντησε εν μέσω πιέσεων από το Λευκό Οίκο σε καμία ερώτηση που θα τον έβγαζε από το αυστηρό κοστούμι του κεντρικού τραπεζίτη

Τζούλη Καλημέρη
A
A
Spotlight

Στο αυστηρό πλαίσιο που ορίζει ο ρόλος ενός κεντρικού τραπεζίτη κινήθηκε ο πρόεδρος της Federal Reserve στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μετά την απόφαση της κεντρικής τράπεζας να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.

Ο κεντρικός τραπεζίτης υποστήριξε ότι η Fed έχει την πολυτέλεια να περιμένει νέα δεδομένα για να αποφασίσει την επόμενη κίνηση της ενώ ο θετικός τόνος για την οικονομία κλίνει τη ζυγαριά προς τη διατήρηση των επιτοκίων απομακρύνοντας τις επόμενες μειώσεις.

Αλλά αυτή η συνέντευξη Τύπου δεν είχε μόνο οικονομικά και νομισματικά ζητήματα και όπως ήταν αναμενόμενο εστίασε στην ανεξαρτησία της Fed, στις νομικές υποθέσεις αλλά και στον διάδοχο του προέδρου

Ο Πάουελ δεν σχολίασε την πολιτική πίεση που ο ίδιος σκιαγράφησε στο βίντεο με το οποίο αποκάλυψε την ποινική έρευνα που έχει ξεκινήσει το υπουργείο Δικαιοσύνης. Δεν έδωσε κανένα στοιχείο αν η Fed έχει απαντήσει στις κλητεύσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης. Για μια ακόμα φορά δεν άνοιξε τα χαρτιά του για το αν θα παραμείνει στη Fed μετά την λήξη της θητείας του ως πρόεδρο. Αρνήθηκε να σχολιάσει την πορεία του δολαρίου λέγοντας ότι είναι ζήτημα του υπουργείου Οικονομικών.

Η φράση δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα ακούστηκε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

H συμβουλή στο διάδοχο του

Όταν ρωτήθηκε τι θα συμβούλευε τον διάδοχο του είπε ότι η καλύτερη συμβουλή του για τον επόμενο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας είναι να «μείνει μακριά από την εκλεγμένη πολιτική».

Πρόσθεσε ότι θα πρέπει να κερδίσει τη «δημοκρατική νομιμοποίηση» λογοδοτώντας στο Κογκρέσο.

«Αν θέλετε δημοκρατική νομιμοποίηση, την κερδίζετε μέσω των αλληλεπιδράσεών σας με τους εκλεγμένους επιβλέποντες. Επομένως, είναι κάτι για το οποίο πρέπει να εργαστείτε σκληρά. Και έχω εργαστεί σκληρά σε αυτό» είπε.

Ο Πάουελ υπερασπίστηκε την απόφαση του να παραστεί στην ακροαματική διαδικασία της Λίζας Κουκ

Στην ερώτηση που αφορούσε τις  επικρίσεις του υπουργού Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ για την παρουσία του  στις προφορικές αγορεύσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση της Κυβερνήτη Λίζα Κουκ υπογράμμισε ότι δεν σχολιάζει τι λένε άλλοι δημόσιοι αξιωματούχοι. Ωστόσο εξήγησε ότι θεώρησε σημαντικό να παραστεί σε μια υπόθεση που είναι ίσως η πιο σημαντική νομική υπόθεση στην 113χρονη ιστορία της Fed.

«Θα έλεγα ότι αυτή η υπόθεση είναι ίσως η πιο σημαντική νομική υπόθεση στην 113χρονη ιστορία της Fed. Και καθώς το σκεφτόμουν, σκέφτηκα ότι ίσως να ήταν δύσκολο να εξηγήσω γιατί δεν παρευρέθηκα».

«Επιπλέον, ο Πολ Βόλκερ παρέστη σε μια υπόθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, υποθέτω το 1985 περίπου, οπότε έχει προηγούμενο, και θεώρησα ότι ήταν κάτι που έπρεπε, και το έκανα», είπε ο Πάουελ.

YouTube thumbnail

Η ανεξαρτησία της Fed

Όπως ήταν αναμενόμενο δέχθηκε ερωτήσεις για την ανεξαρτησία της Fed.

«Το νόημα της ανεξαρτησίας δεν είναι η προστασία των υπευθύνων χάραξης πολιτικής ή κάτι τέτοιο.» εξήγησε. «Απλώς κάθε προηγμένη οικονομία, δημοκρατία στον κόσμο, έχει καταλήξει σε αυτήν την κοινή πρακτική… να μην έχει άμεσο εκλεγμένο έλεγχο επί της χάραξης της νομισματικής πολιτικής».

«Νομίζω ότι αν χαθεί αυτό, θα είναι, πρώτα απ ‘όλα, δύσκολο να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του θεσμού» πρόσθεσε.

«Δεν το έχουμε χάσει. Δεν πιστεύω ότι θα το χάσουμε. Σίγουρα ελπίζω ότι δεν θα το χάσουμε. Αλλά είναι πολύ σημαντικό. Και ο λόγος που είναι σημαντικό είναι ότι επέτρεψε στις κεντρικές τράπεζες γενικά να μην είναι τέλειες, αλλά να υπηρετούν καλά το κοινό».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε εάν ήταν βέβαιος ότι η Fed μπορεί να διατηρήσει αυτή την ανεξαρτησία σε αυτό το σημείο.

«Ναι. Δηλαδή, είμαι έντονα αφοσιωμένος σε αυτό. Και το ίδιο και οι συνάδελφοί μου» είπε ο Πάουελ.

Ο διοικητής της Fed, Τζερόμ Πάουελ

U.S. Federal Reserve Chair Jerome Powell speaks during a press conference following a two-day meeting of the Federal Open Market Committee (FOMC) on interest rate policy, in Washington, D.C., U.S., January 28, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

Η αγορά εργασίας

Ο Πάουελ λέει ότι είναι μια δύσκολη περίοδος για να «διαβάσει» κανείς την αγορά εργασίας, επειδή τόσο η ζήτηση για εργαζόμενους έχει μειωθεί όσο και η προσφορά τους έχει μειωθεί εν μέσω ενός ουσιαστικού παγώματος της μετανάστευσης.

Παρόλα αυτά οι δείκτες υποδηλώνουν ότι οι συνθήκες μπορεί να σταθεροποιούνται μετά από μια περίοδο σταδιακής χαλάρωσης. Το ποσοστό ανεργίας ήταν 4,4% τον Δεκέμβριο και έχει αλλάξει ελάχιστα τους τελευταίους μήνες» είπε.

«Ένα μεγάλο μέρος της επιβράδυνσης του ρυθμού αύξησης της απασχόλησης κατά το τελευταίο έτος αντανακλά μια μείωση στην ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού λόγω της χαμηλότερης μετανάστευσης και της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, αν και η ζήτηση εργασίας έχει σαφώς μειωθεί επίσης. Άλλοι δείκτες, όπως οι θέσεις εργασίας, οι απολύσεις, οι προσλήψεις και η αύξηση των ονομαστικών μισθών, δείχνουν μικρή αλλαγή τους τελευταίους μήνες».

Η Fed αφαίρεσε την διατύπωση από την ανακοίνωσή της που ανέφερε ότι «οι κίνδυνοι πτωτικής πορείας για την απασχόληση αυξήθηκαν τους τελευταίους μήνες».

Συνεχίζει να εκπλήσσει η οικονομία

Η οικονομία των ΗΠΑ είναι σε σταθερή βάση, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Fed. Υπογράμμισε ότι το

«Ουσιαστικά, η οικονομία μας εξέπληξε για άλλη μια φορά με τη δύναμή της» λέει ο Πάουελ.

Υπογράμμισε ότι το διοικητικό συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας διαπίστωσε ότι η οικονομία βρισκόταν σε σταθερή βάση με την αγορά εργασίας να σταθεροποιείται μετά από μια περίοδο χαλάρωσης, αν και σημείωσε αδυναμία στον τομέα της στέγασης.

«Η οικονομία των ΗΠΑ αναπτύχθηκε με σταθερό ρυθμό πέρυσι και μπαίνει στο 2026 σε σταθερή βάση. Ενώ η αύξηση των θέσεων εργασίας παρέμεινε χαμηλή, το ποσοστό ανεργίας έχει δείξει κάποια σημάδια σταθεροποίησης και ο πληθωρισμός παραμένει κάπως αυξημένος».

Η νομισματική πολιτική

Ο Πάουελ  υπογράμμισε ότι η τρέχουσα στάση της νομισματικής πολιτικής είναι η κατάλληλη

«Έχοντας μειώσει το επιτόκιο πολιτικής μας κατά 75 μονάδες βάσης κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων συνεδριάσεών μας, θεωρούμε την τρέχουσα στάση της νομισματικής πολιτικής ως κατάλληλη για την προώθηση της προόδου προς την επίτευξη τόσο των στόχων μας για τη μέγιστη απασχόληση όσο και του πληθωρισμού 2%» δήλωσε.

Όσον αφορά την πορεία  η κεντρική τράπεζα δεν ακολουθεί ένα προκαθορισμένο μονοπάτι. «Είμαστε σε καλή θέση για να καθορίσουμε την έκταση και το χρονοδιάγραμμα των πρόσθετων προσαρμογών στο επιτόκιο πολιτικής μας με βάση τα εισερχόμενα δεδομένα, τις εξελισσόμενες προοπτικές και την ισορροπία των κινδύνων. Η νομισματική πολιτική δεν ακολουθεί μια προκαθορισμένη πορεία και θα λαμβάνουμε τις αποφάσεις μας σε κάθε συνάντηση ξεχωριστά», δήλωσε ο Πάουελ.

Πηγή: ot.gr

World
Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα» – Τι είπε για την νομισματική πολιτική, την διαδοχή του και την ανεξαρτησία της Fed

