newspaper
Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
17.03.2026 | 07:40
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νιγηρία: 23 νεκροί και πάνω από 100 τραυματίες σε τριπλή επίθεση βομβιστών-καμικάζι
Κόσμος 17 Μαρτίου 2026, 08:24

Νιγηρία: 23 νεκροί και πάνω από 100 τραυματίες σε τριπλή επίθεση βομβιστών-καμικάζι

Η πρώτη έκρηξη έγινε μέσα σε ταχυδρομείο, η δεύτερη σε κοντινή λαϊκή αγορά και η τρίτη μέσα σε νοσοκομείο

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Εκρήξεις αποδιδόμενες σε τουλάχιστον τρεις βομβιστές-καμικάζι στοίχισαν τη ζωή σε 23 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους εκατό και πλέον στη βορειοανατολική Νιγηρία, ανακοίνωσε η αστυνομία σήμερα.

Στην τριπλή επίθεση, που διαπράχθηκε χθες Δευτέρα το βράδυ στη Μαϊντουγκούρι, σκοτώθηκαν 23 άνθρωποι και άλλοι 108 τραυματίστηκαν, ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Νάουμ Κένεθ Ντάσο.

Κατά πηγές προσκείμενες στις αρχές, η πρώτη έκρηξη έγινε μέσα σε ταχυδρομείο, η δεύτερη σε κοντινή λαϊκή αγορά και η τρίτη μέσα σε νοσοκομείο.

Η πολιτειακή αστυνομία στην Μπόρνο ανέφερε ότι κατά τις «πρώτες ενδείξεις» οι εκρήξεις προκλήθηκαν «από βομβιστές-καμικάζι» και ότι διενεργεί έρευνα για τις επιθέσεις.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
E.E.: Η ενεργειακή κρίση διχάζει (ξανά) τους 27

E.E.: Η ενεργειακή κρίση διχάζει (ξανά) τους 27

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Κόσμος
Απανωτοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Ιράν και Λίβανο

Απανωτοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Ιράν και Λίβανο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Νεογέννητο μόλις 3 ημερών το μικρότερο θύμα των επιθέσεων στο Ιράν
18η μέρα πολέμου 17.03.26 Upd: 08:08

Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Λίβανο - Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου - Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Γυρνούν την πλάτη στον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ – Νέες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου
Κόσμος 17.03.26

Η Βρετανία και η Γερμανία απέρριψαν ξερά χθες οποιαδήποτε αποστολή του NATO με σκοπό να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Η Ιαπωνία και η Αυστραλία, ιστορικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, απέκλεισαν την αποστολή στρατιωτικών μέσων

Σύνταξη
Πυρηνικά όπλα ως «ασπίδα επιβίωσης»; – Πώς ο πόλεμος κατά του Ιράν μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ (για όλους)
Ο μεγάλος φόβος 17.03.26

Οι αντιλήψεις κρατών περί αναγκαιότητας και κινδύνων ως προς τα πυρηνικά όπλα ως μέσο αποτροπής και ασφάλειας έχουν ήδη αλλάξει επικίνδυνα εν μέσω πολέμων και διεθνούς αταξίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Σλοβενία: Παράνομες ηχογραφήσεις με περιστατικά διαφθοράς κυκλοφορούν πριν από τις εκλογές
Ενόψει εκλογών 17.03.26

Στις αρχές Μαρτίου και ενόψει εκλογών κυκλοφόρησαν στη Σλοβενία, από ανώνυμες πηγές, βίντεο με παράνομες ηχογραφήσεις συνομιλιών που φέρεται ότι αποκαλύπτουν περιστατικά διαφθοράς.

Σύνταξη
Κούβα: Η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί να αποχωρήσει από την εξουσία ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ
New York Times 17.03.26

«Οι Αμερικανοί επέδωσαν το μήνυμα στους κουβανούς διαπραγματευτές» ότι ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ πρέπει να εγκαταλείψει την εξουσία, γράφουν οι New York Times.

Σύνταξη
Κούβα: «Θα έχω την τιμή να την πάρω», λέει ο Τραμπ – «Μπορώ να κάνω ό,τι θελήσω»
Ντόναλντ Τραμπ 17.03.26

«Μπορώ να κάνω ό,τι θελήσω», δήλωσε ο Τραμπ όταν του ζητήθηκε να εξηγήσει τι εννοούσε με το «θα έχω την τιμή να πάρω την Κούβα».

Σύνταξη
Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγτσί διαψεύδει ότι βρίσκεται σε επαφή με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Γουίτκοφ
«Παραπλάνηση» 17.03.26

«Η τελευταία επαφή μου με τον κ. Γουίτκοφ έγινε πριν από την απόφαση του εργοδότη του να σκοτώσει τη διπλωματία», δηλώνει ο Αμπάς Αραγτσί, διαψεύδοντας δημοσίευμα που έκανε λόγο για επαφές τους.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: «Κάπου 200 στρατιωτικοί των ΗΠΑ» έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο
Μέση Ανατολή 17.03.26

Περίπου 200 στρατιωτικοί των ΗΠΑ έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν, και από αυτούς «δέκα σοβαρά», ενώ «στη μεγάλη πλειονότητά τους οι τραυματισμοί είναι ελαφριοί», σύμφωνα με τη CENTCOM.

Σύνταξη
Ο Τραμπ εκτιμά ότι θα καθυστερήσει «περίπου ένα μήνα» το ταξίδι του στην Κίνα
«Εχουμε πόλεμο» 17.03.26

«Μιλάμε με την Κίνα. Θα το ήθελα πολύ, αλλά λόγω του πολέμου, θέλω να βρίσκομαι εδώ», δηλώνει ο Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι η επίσκεψή του στο Πεκίνο θα καθυστερήσει «περίπου ένα μήνα».

Σύνταξη
Λίβανος: Κοινή δήλωση κατά της κλιμάκωσης της βίας από Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία και Καναδά
Μέση Ανατολή 17.03.26

Τουλάχιστον 880 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους στον Λίβανο μετά τις ισραηλινές επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ, τόσο στα νότια της χώρας όσο και στη Βηρυτό. Σχεδόν ένα εκατομμύριο οι εκτοπισμένοι.

Σύνταξη
Τραμπ: Αν δεν κάναμε πόλεμο στο Ιράν, τώρα θα είχαμε πυρηνικό τρίτο παγκόσμιο πόλεμο
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι όποιος υποστηρίζει ένα πυρηνικό Ιράν έχει «κάποιο πρόβλημα». Και πως η Τεχεράνη θα χρησιμοποιούσε αμέσως τέτοια όπλα για να «ανατινάξει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, όχι μόνο το Ισραήλ».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κουτσούμπας: Είμαι 100% σίγουρος ότι ο Μητσοτάκης ζήτησε και έδωσε συγκατάθεση για τις υποκλοπές, είναι στις βασικές αρχές του τέτοιες πρακτικές
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Ο πρωθυπουργός «εκτός από πολιτικές έχει και ποινικές ευθύνες» για το σκάνδαλο των υποκλοπών τονίζει ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας δηλώνοντας πεπεισμένος ότι ο ο κ. Μητσοτάκης είναι ο ηθικός αυτουργός. Ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση γιατί ψήφισε το θεσμικό πλαίσιο για τις παρακολουθήσεις, αλλά και γιατί δεν στήριξε τη διερεύνηση της υπόθεσης για το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ. Αναλύει το πολιτικό σκηνικό, απορρίπτοντας τους φόβους περί ακυβερνησίας. «Το σύστημα πάντα βρίσκει διέξοδο» λέει, ενώ προεξοφλεί την αποχώρηση Μητσοτάκη από την ηγεσία της ΝΔ. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης Κουτσούμπα.

Σύνταξη
ΕΚΠΟΙΖΩ: Το πλαφόν δεν αναχαιτίζει την ακρίβεια – Καταγγελίες για τσουχτερές ανατιμήσεις
Παναγιώτα Καλαποθαράκου 17.03.26

Η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ αναλύει τις συνέπειες του πολέμου στην τσέπη του καταναλωτή, την ανεπάρκεια των κυβερνητικών μέτρων, την ανάγκη να αποκτήσουμε καταναλωτική συνείδηση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Ελλάδα 17.03.26

Οι αυτοκινητιστές ταξί έχουν αποφασίσει επ’ αόριστον απεργία και παράλληλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε εξτρά κινητοποιήσεις και πορείες σε αεροδρόμια, λιμάνια και κεντρικούς δρόμους.

Σύνταξη
Όλα όσα δεν κατάλαβε ο Τζέφρι Έπσταϊν για την «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ
Art 17.03.26

Οι αποκαλύψεις από τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν αναζωπυρώνουν τη συζήτηση γύρω από τη σχέση του με τη «Λολίτα», το αμφιλεγόμενο μυθιστόρημα του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο στασιμοπληθωρισμός «χτυπά» την πόρτα της ελληνικής οικονομίας
Τα σενάρια 17.03.26

Η εκτόξευση των τιμών ενέργειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει φόβους για παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δίνη καθώς δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα αυξημένου πληθωρισμού και επιβραδυνόμενης ανάπτυξης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πυρηνικά όπλα ως «ασπίδα επιβίωσης»; – Πώς ο πόλεμος κατά του Ιράν μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ (για όλους)
Ο μεγάλος φόβος 17.03.26

Οι αντιλήψεις κρατών περί αναγκαιότητας και κινδύνων ως προς τα πυρηνικά όπλα ως μέσο αποτροπής και ασφάλειας έχουν ήδη αλλάξει επικίνδυνα εν μέσω πολέμων και διεθνούς αταξίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Σλοβενία: Παράνομες ηχογραφήσεις με περιστατικά διαφθοράς κυκλοφορούν πριν από τις εκλογές
Ενόψει εκλογών 17.03.26

Στις αρχές Μαρτίου και ενόψει εκλογών κυκλοφόρησαν στη Σλοβενία, από ανώνυμες πηγές, βίντεο με παράνομες ηχογραφήσεις συνομιλιών που φέρεται ότι αποκαλύπτουν περιστατικά διαφθοράς.

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
Απόρρητο