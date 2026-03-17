Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ στην Κούβα

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κούβα.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 15 χιλιομέτρων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές ζημιές.