Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ στην Κούβα
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές ζημιές από τον σεισμό στην Κούβα
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κούβα.
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 15 χιλιομέτρων.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές ζημιές.
- Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ στην Κούβα
