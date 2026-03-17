Η επίθεση των ακραίων μπακ και ο φανταστικός Ρέτσος

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας μετά την άνετη νίκη του στο Παγκρήτιο και την απώλεια βαθμών της ΑΕΚ στο Περιστέρι.

Σε ότι έχει να κάνει με τη νίκη των «ερυθρόλευκων» επί του ΟΦΗ, τα φώτα «έπεσαν» στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, καθώς ο Μαροκινός σέντερ φορ πέτυχε τα δύο από τα τρία γκολ της ομάδας του.

Λογικό λοιπόν που ο 32χρονος στράικερ έκλεψε την παράσταση, ειδικά από την στιγμή που δυο μέρες νωρίτερα είχε βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του Πειραιά.

Έχει όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθούμε και σε ορισμένα άλλα πράγματα από το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Κρήτη, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την απόδοση των ακραίων μπακ της ομάδας του.

Τόσο ο Ορτέγκα όσο και ο Ροντινέι έκαναν πολλά ανεβάσματα στην περιοχή του ΟΦΗ και δημιούργησαν «ρήγματα» με τις κινήσεις τους στην αμυντική γραμμή των γηπεδούχων.

Είναι χαρακτηριστική η φάση του πρώτου γκολ του Ολυμπιακού, με τον Νασιμέντο να έχει την μπα΄λα και τον Ορτέγκα να κάνει την κίνηση για να δώσει στήριγμα στον συμπαίκτη του.

Ο Πορτογάλος έκανε την πάσα στον Αργεντίνο μπακ και η εξαιρετική σέντρα του Ορτέγκα, έδωσε την δυνατότητα στον Ελ Κααμπί ν’ ανοίξει το σκορ.

Στο 44’ ήταν σειρά του Ροντινέι να κάνει καλή σέντρα αλλά αυτή την φορά από τα δεξιά αλλά η κεφαλιά του Ταρέμι έστειλε την μπάλα άουτ.

Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι ο Ορτέγκα είχε συμμετοχή και στο γκολ που πέτυχε ο Ζέλσον στο 84΄, το οποίο τελικά ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Ο λατινοαμερικάνος μπακ του Ολυμπιακού είχε ανέβει σε ρόλο εξτρέμ και είχε ωραία συνεργασία με τον Ελ Κααμπί, πριν ο Μαροκινός πασάρει στον Ζέλσον.

Αυτή την καλή εικόνα στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού θέλει να δει και στην συνέχεια ο Ισπανός προπονητής της ομάδας του λιμανιού και δεν είναι τυχαίο πως χειροκρότησε την επίθεση που έκαναν οι παίκτες του στην φάση του πρώτου γκολ.

Κανείς επίσης δεν πρέπει να ξεχνά ότι καλή εικόνα είχε ο Ροντινέι και στο εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πανσερραϊκό, με τον Ελ Κααμπί να σκοράρει με κεφαλιά μετά από σέντρα του Βραζιλιάνου αμυντικού.

Αυτά τα ανεβάσματα των ακραίων αμυντικών μπορεί να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια του Ολυμπιακού για κατάκτηση του πρωταθλήματος, ειδικά τώρα που ο Ελ Κααμπί δείχνει ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Θα πρέπει όμως να σταθούμε και σ’ ένα ακόμα στοιχείο του αγώνα με τον ΟΦΗ κι αυτό έχει να κάνει με την απόδοση του Παναγιώτη Ρέτσου, ο οποίος ήταν εξαιρετικός γι’ ακόμα μια φορά. Οι σωστές τοποθετήσεις του διεθνούς στόπερ, τα κλεψίματα και οι φάσεις στις οποίες βγήκε πρώτος στην μπάλα ήταν αυτό ακριβώς που θέλει να βλέπει από τον Ρέτσο, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Κι εδώ βεβαίως θα πρέπει να τονίσουμε πως είναι πολύ σημαντικό για τους πειραιώτες να συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς ο Ρέτσος, καθώς μετά την επόμενη αγωνιστική ξεκινούν τα πλέι οφ κι εκεί το πρόγραμμα θα έχει μόνο ντέρμπι.

Η ηγετική παρουσία λοιπόν του Ρέτσου στο κέντρο άμυνας των «ερυθρόλευκων» είναι ένα μεγάλο «όπλο» των πρωταθλητών, στην προσπάθεια που κάνουν για κατάκτηση και του φετινού τίτλου, του 49ου στην ιστορία του Ολυμπιακού.