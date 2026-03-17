«Γιατί αυτή και όχι εγώ;» Η Τζέιν Φόντα αμφισβητεί τη Στρέιζαντ στα Όσκαρ, διεκδικεί τον Ρέντφορντ
Απρόσμενη κόντρα ξέσπασε στον απόηχο της 98ης τελετής των βραβείων Όσκαρ, με την Τζέιν Φόντα να εκφράζει δημόσια τη δυσαρέσκειά της για την επιλογή της Μπάρμπρα Στρέιζαντ να ηγηθεί του αφιερώματος στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ
Η βετεράνος του Χόλιγουντ Τζέιν Φόντα, επικαλούμενη τη μακροχρόνια επαγγελματική της πορεία με τον εκλιπόντα ηθοποιό, αμφισβήτησε τα κριτήρια της Ακαδημίας και την επιλογή της να ορίσει την Μπάρμπρα Στρέιζαντ ως κεντρική παρουσιάστρια στο αφιερωματικό In Memoriam για τον σπουδαίο Ρόμπερτ Ρέντφορντ.
Η Φόντα επιτέθηκε στους διοργανωτές υποστηρίζοντας ότι η «δική της σύνδεση με τον Ρέντφορντ ήταν βαθύτερη και πιο αντιπροσωπευτική».
Η εμφάνιση της Στρέιζαντ στη σκηνή των Όσκαρ 2026 για να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο της συνεργάτη από τα Καλύτερά μας Χρόνια φαίνεται πως ενόχλησε την Τζέιν Φόντα, η οποία δεν δίστασε να προχωρήσει σε αιχμηρές δηλώσεις.
«Θέλω να μάθω πώς και η Στράιζαντ ήταν εκεί πάνω και το έκανε αυτό για τον Ρέντφορντ;» είπε η 88χρονη Φόντα αστειευόμενη στο Entertainment Tonight σε ένα πάρτι μετά την τελετή.
Η Φόντα πρόσθεσε (παιχνιδιάρικα) ότι η 83χρονη Στράιζαντ «έκανε μόνο μία ταινία μαζί του, εγώ έκανα τέσσερις! Έχω κι άλλα να πω».
«Ήμουν πάντα ερωτευμένη μαζί του. Ο πιο υπέροχος άνθρωπος και τόσο σπουδαίες αξίες. Και έκανε πολλά για τις ταινίες, πραγματικά άλλαξε τις ταινίες, ανέβασε τις ανεξάρτητες ταινίες» πρόσθεσε η Φόντα.
Η Φόντα αναφέρθηκε στις κοινές τους επιτυχίες, από το Ξυπόλητοι στο Πάρκο στο The Chase μέχρι το The Electric Horseman και το πρόσφατο Our Souls at Night, υπενθυμίζοντας μια χημεία και μια φιλία που κράτησε πάνω από μισό αιώνα.
Η Φόντα εκτίμησε πως η επιλογή της Ακαδημίας να προτιμήσει τη Στρέιζαντ βασίστηκε περισσότερο στο θεαματικό μέρος της βραδιάς παρά στην ουσιαστική καλλιτεχνική σχέση που συνέδεε τους δύο ηθοποιούς.
Παρά τις δηλώσεις της Φόντα, η εμφάνιση της Στρέιζαντ θεωρήθηκε από πολλούς ως μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της τελετής, καθώς η ίδια επέστρεψε στη σκηνή μετά από πολλά χρόνια για να τιμήσει τον φίλο της.
