Συντρίμμια πυραύλων έπεσαν στην ευρύτερη περιοχή του Πανάγιου Τάφου
Σύμφωνα με τις Αρχές, τα συντρίμμια εντοπίστηκαν κοντά στο συγκρότημα του τζαμιού Αλ-Άκσα, στην εκκλησία του Πανάγιου Τάφου και στην Εβραϊκή Συνοικία
Την πτώση θραυσμάτων από πυραύλους καθώς και από συστήματα αναχαίτισης σε διάφορα σημεία της κατεχόμενης Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ, κοντά σε σημαντικούς θρησκευτικούς χώρους, κατά τη διάρκεια της αναχαίτισης ιρανικών πυραύλων, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές Αρχές.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, συντρίμμια εντοπίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή του τεμένους Αλ-Άκσα, κοντά στην Εκκλησία του Πανάγιου Τάφου, καθώς και στην Εβραϊκή Συνοικία, μετά τη δράση των συστημάτων αεράμυνας που αντιμετώπισαν εισερχόμενους πυραύλους πάνω από την πόλη.
An Iranian missile exploded over Jerusalem’s Old City. Its fragments fell on the Church of the Holy Sepulchre, the Armenian Patriarchate, the Jewish Quarter and on the Temple Mount near the Al-Aqsa Mosque.
The Iranian regime is firing missiles toward Jerusalem’s holy sites,… pic.twitter.com/8vKyURiGVW
— Israel ישראל (@Israel) March 16, 2026
«Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ομοβροντίας πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την Ιερουσαλήμ, καταγράφηκαν αρκετές αναχαιτίσεις στον εναέριο χώρο της πόλης», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.
Όπως έγινε γνωστό αργότερα, αστυνομικοί εντόπισαν σε διάφορα σημεία της Παλιάς Πόλης θραύσματα πυραύλων και υπολείμματα από αναχαιτίσεις, ορισμένα από τα οποία ήταν μεγάλου μεγέθους.
