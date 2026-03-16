Η πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων, μαζί τα τουλάχιστον 45 κατοικίδιά τους, από το Ντουμπάι που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα το απόγευμα αναβάλλεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ η πτήση αναβάλλεται εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε κοντά στο αεροδρόμιο.

Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές του Ντουμπάι ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι ξέσπασε πυρκαγιά εξαιτίας «συμβάντος συνδεόμενου με drone» στην περιοχή όπου βρίσκεται το διεθνές αεροδρόμιο του Εμιράτου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Σταδιακή επανέναρξη ορισμένων πτήσεων

Οι αρχές ανακοίνωσαν την προσωρινή αναστολή των πτήσεων. Μετά την κατάσβεση της φωτιάς, το γραφείο Τύπου του Ντουμπάι ανέφερε ότι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας «ανακοινώνει τη σταδιακή επανέναρξη ορισμένων πτήσεων από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι προς επιλεγμένους προορισμούς», μετά την προσωρινή αναστολή που «εφαρμόστηκε ως προληπτικό μέτρο».

Συνιστά στους επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες για ενημερώσεις σχετικά με τις πτήσεις τους.