Σεισμός τώρα στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας
Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
Ισπανία: Αντιστέκεται στα πολεμικά κελεύσματα – Δεν αυξάνει τις δαπάνες της για το ΝΑΤΟ
Κόσμος 16 Μαρτίου 2026, 20:00

Ισπανία: Αντιστέκεται στα πολεμικά κελεύσματα – Δεν αυξάνει τις δαπάνες της για το ΝΑΤΟ

Παρά το γεγονός πως η εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία δύο χρόνια η Ισπανία αντιστέκεται στην «οικονομία του πολέμου» διατηρώντας στα ίδια επίπεδα τις δαπάνες της για το ΝΑΤΟ.

Στράτος Ιωακείμ
Κόντρα στη «σκληρή» γραμμή της Ουάσιγκτον επιμένει η Μαδρίτη. Ενώ οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες (ιδιαίτερα στην Ανατολική και Βόρεια Ευρώπη) έχουν εισέλθει σε μια φάση «πολεμικής οικονομίας», ανταποκρινόμενες στα κελεύσματα του προέδρου Τραμπ, η Ισπανία προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις υποχρεώσεις της προς το ΝΑΤΟ και τη διατήρηση του κοινωνικού της κράτους.

Η Ισπανία θα διατηρήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ το 2026

Η χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου φαίνεται να κάνει το «απολύτως απαραίτητα» για να είναι εντάξει με τις υποχρεώσεις της απέναντι στους συμμάχους χωρίς όμως να θυσιάσει χρήματα για την παιδεία, την υγεία και γενικότερα για το κοινωνικό κράτος.

Η βάση του 2%

Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο καθώς για πρώτη φορά, όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ που ανήκουν στο ΝΑΤΟ «έπιασαν» και ξεπέρασαν το όριο του 2% του ΑΕΠ. Οι χώρες που γειτνιάζουν με τη Ρωσία έχουν ξεπεράσει προ πολλού το όριο αυτό και κινούνται προς επίπεδα που θυμίζουν Ψυχρό Πόλεμο, ανταποκρινόμενες στις πιέσεις για ακόμα μεγαλύτερες δαπάνες.

Στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη υπήρξε έντονη πίεση από τις ΗΠΑ για αύξηση του ορίου στο 5% του ΑΕΠ (3,5% για καθαρά αμυντικά συστήματα και 1,5% για υποδομές/κυβερνοασφάλεια) με χρονικό ορίζοντα το 2035. Η Ισπανία αρνήθηκε κατηγορηματικά το στόχο του 5%, χαρακτηρίζοντάς τον «ασύμβατο με το κοινωνικό κράτος».

Δεν αυξάνει τις δαπάνες η Ισπανία

Με την γεωπολιτική αστάθεια να «χτυπάει κόκκινο» μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και το επεισόδιο ανάμεσα σε Μαδρίτη και Ουάσιγκτον να είναι νωπό (σ.σ. μπλόκο της Ισπανίας να δώσει «πράσινο φως» για να χρησιμοποιηθούν οι κοινές βάσεις για επιθέσεις αμερικανών αεροσκαφών στο Ιράν) η ισπανίδα υφυπουργός Άμυνας, Amparo Valcarce, ανακοίνωσε ότι η χώρα της θα διατηρήσει τις δαπάνες της στο 2% του ΑΕΠ για την άμυνα μέχρι το 2026, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντι του ΝΑΤΟ.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας της εξήγησε στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης ότι ο αμυντικός προϋπολογισμός έχει αυξηθεί σταδιακά τα τελευταία χρόνια σε περισσότερα από 34 δισεκατομμύρια ευρώ, όμως παραμένει (σ.σ. σε ποσοστό επί του ΑΕΠ) ένας από τους χαμηλότερους προϋπολογισμούς στην ΕΕ.

Σύμφωνα με την ίδια, η Ισπανία έχει ήδη επιτύχει τον στόχο του 2% του ΑΕΠ για στρατιωτικές δαπάνες έως το 2025, εκπληρώνοντας έτσι τις δεσμεύσεις απέναντι στους εταίρους και συμμάχους της στο ΝΑΤΟ.

Η υπουργός εξήγησε ότι ένα σημαντικό μέρος των κονδυλίων θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας, για την ασφάλεια και την άμυνα.

Στην ομιλία της υπερασπίστηκε το γεγονός ότι η ισπανική και ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική βασίζεται στην έννοια της «αξιόπιστης αποτροπής». Κατά τη γνώμη της, όταν οι χώρες διαθέτουν επαρκείς δυνατότητες για να εγγυηθούν την ασφάλειά τους, μειώνεται ο κίνδυνος βίαιων αντιπαραθέσεων.

«Ιστορικά, η αξιόπιστη αποτροπή έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην αποφυγή συγκρούσεων και στη διατήρηση της διεθνούς ισορροπίας», τόνισε. Σε αυτό το πλαίσιο, η επικεφαλής του υπουργείου επέμεινε ότι η δέσμευση της Ισπανίας και της Ευρώπης είναι να ενισχύσει την παγκόσμια ασφάλεια υπό το πρίσμα μια σταθερής δέσμευσης για την ειρήνη.

Η «ασφάλεια» δεν μετριέται μόνο με τανκς

Να σημειώσουμε πως η Ισπανία ηγείται μιας ομάδας χωρών του Νότου που υποστηρίζουν ότι η «ασφάλεια» δεν μετριέται μόνο με τανκς, αλλά και με την κοινωνική σταθερότητα και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Πρωταθλήτρια της Ευρώπης στις δαπάνες είναι η Πολωνία, φτάνοντας το 4,7% του ΑΕΠ το 2025 και στοχεύοντας ακόμη ψηλότερα. Όλες οι Βαλτικές χώρες κινούνται πλέον πάνω από το 3,5% – 4%.

Η Ελλάδα αποτελεί μια από τις ελάχιστες χώρες του ΝΑΤΟ που ξεπερνούν σταθερά το όριο του 2% εδώ και δεκαετίες, ακόμα και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Για το 2025 το παρέμεινε σταθερά πάνω από το 3%, με τον προϋπολογισμό να διαμορφώνεται γύρω στα 6,1 – 6,5 δισ. ευρώ. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η Ελλάδα θα διατηρήσει δαπάνες και το 2026 κοντά στο 3,1%, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα.

Σύνοδος Κορυφής EE: Τρέχει πίσω από τις κρίσεις… – Η ενέργεια βάζει στην άκρη την ανταγωνιστικότητα

Τραμπ: Οι σύμμαχοι πρέπει να έρθουν στα Στενά του Ορμούζ – Έχουμε κάνει τόσα πολλά γι' αυτούς

Υποβαθμίζοντας τον κίνδυνο διεύρυνσης του πολέμου, επέμεινε ότι οι σύμμαχοι πρέπει να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις στο Ορμούζ. Επέμεινε ότι δεν δείχνουν αλληλεγγύη στις ΗΠΑ, τώρα που τους χρειάζεται.

Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να καταστρέψουν τις υποδομές του Ιράν – «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ»

«Άφησα πολλές υποδομές στη Τεχεράνη, γιατί αν τις κατέστρεφες, θα χρειαζόταν χρόνια για να ξαναχτιστούν», είπε ο Τραμπ. Το Ιράν έχει απειλήσει να βυθίσει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή στο σκοτάδι σε περίπτωση που γίνει επίθεση στο ηλεκτρικό του δίκτυο.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Η ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν τον Ιούνιο ήταν έγκλημα πολέμου

Έκθεση του ΟΗΕ αναφέρεται σε ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν, στη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών των Ιούνιου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 70 άνθρωποι, κυρίως πολιτικοί κρατούμενοι.

ΗΠΑ: Επιτρέπουμε στα ιρανικά τάνκερ να διέρχονται από το Ορμούζ, για να διατηρηθεί η προσφορά πετρελαίου

Ο υπουργός Οικονομικών, Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επιτρέπουν στα ιρανικά πετρελαιοφόρα να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Ο λόγος είναι ότι έτσι συμβάλλουν στη διατήρηση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Χάρτης του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου με το Ιράν: Ποιες περιοχές έχουν χτυπηθεί;

Μία αναλυτική καταγραφή, ημέρα προς ημέρα, χιλιάδων επιθέσεων, που απεικονίζει τους στόχους που χτυπήθηκαν στο Ιράν, το Ισραήλ και τη γύρω περιοχή

Ο Τραμπ κινδυνεύει να πιαστεί σε «παγίδα κλιμάκωσης» στο Ιράν - Λέει ότι νίκησε αλλά απειλεί φίλους και εχθρούς για στήριξη

Δεν βρίσκει ανταπόκριση το αίτημα Τραμπ σε συμμάχους και μη για αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ - Η ανακήρυξη νίκης γίνεται όλο και πιο δύσκολη και η κλιμάκωση μπορεί να φέρει χάος

Νέο ηχηρό «όχι» του Κιρ Στάρμερ σε διευρυμένο πόλεμο με το Ιράν

Η Μεγάλη Βρετανία θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την άμυνα της χώρας και των συμμάχων της, ωστόσο «δεν θα συρθεί σε έναν ευρύτερο πόλεμο», υπογράμμισε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ

Ο Νικολά Σαρκοζί ξαναβρίσκεται στο εδώλιο σε νέα δίκη για την υπόθεση διαφθοράς

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος φυλακίστηκε πέρυσι για εγκληματική συνωμοσία, θα δικαστεί στο Εφετείο του Παρισιού για τέσσερις κατηγορίες

Έφυγε από τη ζωή ο Ολλανδός εθελοντής της Λέσβου που δικάστηκε για την ανθρωπιά του

Ο Πίτερ Βίτενμπεργκ ήταν ένας από τους εθελοντές που δικάστηκαν για ανθρωπιστική βοήθεια σε πρόσφυγες, σε μια υπόθεση που έμεινε γνωστή διεθνώς ως η δίκη των «24 της Λέσβου»

«Όχι» Στάρμερ σε Τραμπ για την αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Η Βρετανία προτίθεται να συνδράμει με drones εντοπισμού ναρκών και αναχαίτισης πυραύλων στο πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας για την απελευθέρωση της ναυτιλίας στη διαδρομή

Οδηγός του ΟΑΣΘ κατέβηκε από το λεωφορείο και έδειρε άλλον οδηγό - Τέθηκε σε διαθεσιμότητα

Όπως αναφέρει ο ΟΑΣΘ σε σχετική ανακοίνωσή του ο οδηγός παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο, με το ερώτημα της απόλυσης, μετά το επεισόδιο με άλλο οδηγό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Τραμπ: Οι σύμμαχοι πρέπει να έρθουν στα Στενά του Ορμούζ – Έχουμε κάνει τόσα πολλά γι' αυτούς

Υποβαθμίζοντας τον κίνδυνο διεύρυνσης του πολέμου, επέμεινε ότι οι σύμμαχοι πρέπει να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις στο Ορμούζ. Επέμεινε ότι δεν δείχνουν αλληλεγγύη στις ΗΠΑ, τώρα που τους χρειάζεται.

Ανανέωσε το συμβόλαιο του Κάτρη ο Παναθηναϊκός - Μέχρι πότε υπέγραψε

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση συμβολαίου του Γιώργου Κάτρη. Ο Έλληνας αμυντικός «εξαργύρωσε» τις πολύ καλές εμφανίσειςτου υπογράφοντας νέο συμβόλαιό του, με ισχύ έως τον Ιούνιο του 2030.

Κουτσούμπας: Ούτε να σκεφτεί η κυβέρνηση να συνδράμει στα Στενά του Ορμούζ – Η πληροφορία για στοχοποίηση της Σούδας αξιολογήθηκε πριν την καταγγελία

Κατηγορηματικός όσον αφορά την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο με το Ιράν, δεδομένων των κινήσεων της κυβέρνησης είναι ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σημειώνοντας πως «ουδετερότητα δεν είναι το να έχεις στρατιωτικές αμερικάνικες βάσεις οι οποίες να χρησιμοποιούνται ως ορμητήριο σ' αυτόν τον επικίνδυνο και εγκληματικό πόλεμο». Επιμένει στη θέση του ΚΚΕ για κλείσιμο των βάσεων και σημειώνει ότι οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις έχουν κουρελιάσει το διεθνές δίκαιο. Το πρώτο μέρος της συνέντευξης Κουτσούμπα.

Η πρέσβης της Εσθονίας επέβαινε στο σκάφος της Frontex που βυθίστηκε στο Καστελόριζο – Πέντε τραυματίες

Το σκάφος της Frontex από την Εσθονία ανατράπηκε και βυθίστηκε στο Καστελόριζο με συνέπεια τα πέντε άτομα που επέβαιναν να τραυματιστούν - Ανάμεσά τους είναι η πρέσβης της Εσθονίας και ένα στέλεχος του Λιμενικού

Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να καταστρέψουν τις υποδομές του Ιράν – «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ»

«Άφησα πολλές υποδομές στη Τεχεράνη, γιατί αν τις κατέστρεφες, θα χρειαζόταν χρόνια για να ξαναχτιστούν», είπε ο Τραμπ. Το Ιράν έχει απειλήσει να βυθίσει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή στο σκοτάδι σε περίπτωση που γίνει επίθεση στο ηλεκτρικό του δίκτυο.

«Τελειώνουν από τη Μπαρτσελόνα τρεις παίκτες»

Ισπανικά ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι την επόμενη σεζόν στην Μπαρτσελόνα θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές ρόστερ, με τους Βέσελι, Ερνανγκόμεθ και Φαλ να είναι τρεις που θα αποχωρήσουν.

Πόλεμος και απάτη: Με ποιον τρόπο τα ΑΙ viral βίντεο απειλούν την ενημέρωση. Ποια είναι fake;

Ο πόλεμος και τα fake AI βίντεο μας θυμίζουν ότι η διάκριση ανάμεσα στην πραγματικότητα και το ψεύτικο έχει γίνει δύσκολη. Ποια εργαλεία τσεκάρουν την αυθεντικότητα.

Όταν ο Λανουά εκτίθεται με κάποιους διαιτητές

Ο Γάλλος δεν καταλαβαίνει ότι προκαλεί άσχημη εντύπωση το να διατηρεί στον πίνακα διαιτητές που κάνουν κραυγαλέα λάθη όπως ο Ματσούκας (Εύβοιας) ή ο Πολυχρόνης (Πιερίας)

Η πρώτη αντίδραση Παναγόπουλου για τα αδήλωτα ποσά εκατομμυρίων - «Στημένη υπόθεση»

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, επαναλαμβάνει πως «δεν έχει να φοβηθεί τίποτα» και λέει πως θα παρουσιάσει στοιχεία «γι΄αυτή τη στημένη υπόθεση» τις επόμενες μέρες.

Πέρασε με τις ψήφους της ΝΔ ο «θόλος του Αχιλλέα» από την επιτροπή εξοπλιστικών - Στα 3 δισ. ευρώ το κόστος

Το επίμαχο πρόγραμμα αεράμυνας που κοστίζει σχεδόν 3 δισ. ευρώ, έγειρε ερωτήματα καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν προβληματισμούς κάνοντας λόγο για «απευθείας ανάθεση»

Το «ήσυχο Σαββατοκύριακο» της FA – Τα παιδιά απολαμβάνουν περισσότερο το ποδόσφαιρο χωρίς φωνές γονιών και προπονητών

Η πρωτοβουλία της αγγλικής ομοσπονδίας που αποδεικνύει πως τα παιδιά δεν θέλουν φωνές και παρατηρήσεις από γονείς και προπονητές στην διάρκεια των αγώνων

Υπέροχοι επτά: Οι τεχνο-ολιγάρχες είναι οι ληστρικοί βαρόνοι του σήμερα - Από τη Χρυσή Εποχή του 19ου αιώνα στη δυστοπική Σίλικον Βάλεϊ του 21ου

Ακόμη και μια τυχαία, ιστορική αναδρομή στη Χρυσή Εποχή των ΗΠΑ, αποκαλύπτει εντυπωσιακές ομοιότητες αδικίας όσο οι ληστρικοί βαρόνοι του χθες αλλάζουν απλά πεδίο δράσης για τη δυστοπία του σήμερα

