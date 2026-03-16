Με τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου να αυξάνονται το κέντρο βάρους των ΗΠΑ μεταφέρεται στα Στενά του Ορμούζ.

Με μπαράζ δηλώσεων ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά από το ΝΑΤΟ αλλά και από την Κίνα να στείλουν πολεμικά πλοία για να εγγυηθούν τη διέλευση των δεξαμενόπλοιων, πρόταση που δεν έχει τύχει καλής υποδοχής.

Ταυτόχρονα ο αμερικανικός ιστότοπος Axios αναφέρει ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο κατάληψης της κρίσιμης πετρελαϊκής εγκατάστασης του Ιράν στο νησί Χαργκ, μία κίνηση που θα απαιτούσε αμερικανικές δυνάμεις στο έδαφος.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να βομβαρδίζουν ιρανικούς στόχους σε όλη τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στις ακτές του Περσικού Κόλπου και στο νησί Χάργκ – έναν στρατηγικό τερματικό σταθμό 15 μίλια από τις ακτές του Ιράν που χειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι διέταξε επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νησί, χωρίς να στοχεύσει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του. Το Σάββατο δήλωσε στο NBC ότι οι ΗΠΑ «μπορεί να χτυπήσουν το νησί μερικές φορές ακόμα… για πλάκα».

«Κανείς δεν πρέπει να ερμηνεύει τίποτα περισσότερο από αυτό που ανακοίνωσε ο πρόεδρος», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. «Ο πρόεδρος δεν έχει λάβει καμία απόφαση για το νησί Χαργκ».

Κίνηση μεγάλου ρίσκου

Αλλά, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, «αυτό θα μπορούσε να αλλάξει» εάν το κλείσιμο των Στενών συνεχιστεί. «Ο πρόεδρος δεν πρόκειται να περιμένει και να αφήσει τους Ιρανούς να υπαγορεύουν τον ρυθμό της σύγκρουσης».

Ο Τραμπ έλκεται από την ιδέα της άμεσης κατάληψης του νησιού Χαργκ επειδή θα αποτελούσε «οικονομικό νοκ άουτ για το καθεστώς», δήλωσε ένας άλλος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ωστόσο, η κίνηση θα απαιτούσε στρατιωτική παρουσία στο έδαφος και θα μπορούσε να προκαλέσει ιρανικά αντίποινα εναντίον εγκαταστάσεων πετρελαίου και αγωγών σε χώρες του Κόλπου, ιδίως στη Σαουδική Αραβία.

«Υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι. Υπάρχουν μεγάλες ανταμοιβές. Ο πρόεδρος δεν είναι ακόμα εκεί και δεν λέμε ότι θα είναι», είπε ο αξιωματούχος.

Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, ένα από τα λεγόμενα «γεράκια»,, χειροκρότησε την «απόφαση του Τραμπ να μεταφέρει τον πόλεμο στο νησί Χαργκ» και είπε ότι η οικονομία του Ιράν θα «εξολοθρευτεί» εάν χάσει τον έλεγχο του πετρελαϊκού κόμβου.

«Σπάνια σε πόλεμο ένας εχθρός σας παρέχει έναν μόνο στόχο όπως το νησί Χαργκ που θα μπορούσε να αλλάξει δραματικά την έκβαση της σύγκρουσης», έγραψε στο X. «Αυτός που ελέγχει το νησί Χαργκ, ελέγχει το πεπρωμένο αυτού του πολέμου».

Οι ΗΠΑ μετακινούν πεζοναύτες προς τη Μέση Ανατολή

Το Axios ανέφερε για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα ότι ο αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο κατάληψης του νησιού Χαργκ και, ξεχωριστά, την αποστολή ειδικών δυνάμεων για την ασφάλεια των φερόμενων αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες διεθνών μέσων ενημέρωσης οι ΗΠΑ έχουν αρχίσει να μετακινούν περισσότερους από 2.000 πεζοναύτες από τη νήσο Οκινάουα της Ιαπωνίας προς τη Μέση Ανατολή. Ο Guardian γράφει σήμερα ότι οι πεζοναύτες φέρονται να βρίσκονται ήδη στο αμφίβιο πλοίο επίθεσης USS Tripoli. Υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί μία με δύο εβδομάδες μέχρι να φτάσει στη Μέση Ανατολή.