Σε ενημέρωση για το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή της Μεγίστης, όταν σκάφος της Frontex ανετράπη και στη συνέχεια βυθίστηκε, προχώρησε το Λιμενικό που έδωσε επίσης στην δημοσιότητα και οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με περιστατικό.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του λιμενικού:

«Σήμερα, απογευματινές ώρες (περίπου 16:30), σημειώθηκε ανατροπή και βύθιση σκάφους της δύναμης FRONTEX κατά την έξοδο του από τον λιμένα Μεγίστης.

Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά πέντε (05) άτομα: η Πρέσβειρα της Εσθονίας στην Ελλάδα, τρία (03) μέλη του πληρώματος (εσθονικής υπηκοότητας), καθώς και ένα (01) στέλεχος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ως σύνδεσμος.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ΠΛΣ του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικό σκάφος (καταμαράν), τα οποία προέβησαν στην επιτυχή περισυλλογή των πέντε επιβαινόντων. Όλοι μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μεγίστης για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Στη συνέχεια, τέσσερις εκ των επιβαινόντων διακομίστηκαν με ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

Συγκεκριμένα:

Δύο (02) Εσθονοί υπήκοοι παραμένουν νοσηλευόμενοι, με σοβαρά τραύματα αλλά εκτός κινδύνου.

Το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έφερε τραυματισμό στο μάτι.

Η Πρέσβειρα της Εσθονίας υποβλήθηκε σε προληπτικές εξετάσεις.

Για το περιστατικό και τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα η ανατροπή, διενεργείται προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή της Μεγίστης».