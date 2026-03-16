Η πρέσβης της Εσθονίας επέβαινε στο σκάφος της Frontex που βυθίστηκε στο Καστελόριζο – Πέντε τραυματίες

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Καστελλόριζο, όταν σκάφος της Frontex ανετράπη και στη συνέχεια βυθίστηκε.

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι σημειώθηκε και έκρηξη.

Όπως έγινε γνωστό από το Λιμενικό στο σκάφος επέβαινε και η πρέσβης της Εσθονίας που είναι ανάμεσα στους τραυματίες.

Συνολικά στο σκάφος επέβαιναν πέντε άτομα, τρία μέλη του πληρώματος από την Εσθονία, στέλεχος του Λιμενικού ως σύνδεσμος με την Frontex και η πρέσβης της Εσθονίας.

Η κατάσταση ενός εξ αυτών κρίνεται σοβαρή, καθώς φέρει τραύμα στο κεφάλι, και μεταφέρεται σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Οι υπόλοιποι τραυματίες πρόκειται να μεταφερθούν πιθανόν σε νοσοκομείο της Ρόδου, για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πρέσβης της Εσθονίας, Karin Rannu, είναι ελαφρά τραυματισμένη.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται. Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό ότι ανατροπή του σκάφους δεν έγινε κατά τη διάρκεια κάποιας επιχείρησης.