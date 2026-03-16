Σκάφος της Frontex βούλιαξε στο Καστελόριζο – Τουλάχιστον 4 τραυματίες, θα γίνει αεροδιακομιδή στην Αθήνα
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το εσθονικό σκάφος της Frontex βρήκε σε ξέρα και βυθίστηκε ανοιχτά της Μεγίστης
Ένα σκάφος της Frontex βρήκε σε ξέρα κατά τη διάρκεια ελιγμού έξω από το λιμάνι της Μεγίστης στο Καστελόριζο, με αποτέλεσμα να βυθιστεί λίγη ώρα αργότερα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σκάφος επέβαιναν πέντε άτομα, τέσσερις Εσθονοί και ένας Έλληνας. Και οι πέντε έχουν τραυματιστεί, με έναν εξ αυτών να είναι σοβαρά.
Με ελικόπτερο στην Αθήνα
Αυτή την ώρα ετοιμάζεται αεροδιακομιδή των τραυματιών, πιθανότητα για την Αθήνα.
Οι συνθήκες κατά τις οποίες συνέβη το περιστατικό και τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται. Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό ότι ανατροπή του σκάφους δεν έγινε στο πλαίσιο κάποιου περιστατικού.
Στο σημείο έφτασε άμεσα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος καθώς και ιδιωτικό ιστιοφόρο που βρισκόταν στην περιοχή. Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Καστελόριζου για τις πρώτες βοήθειες.
Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάμεσα στους τραυματίες είναι 3 άνδρες και μία γυναίκα.
