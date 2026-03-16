Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 16.03.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Έχεις επαγγελματικούς στόχους; Τότε πρέπει να εστιάσεις εκεί! Προσπάθησε να βελτιώσεις τα κομμάτια που έχεις παρατηρήσει κι εσύ ο ίδιος ότι δημιουργούν εμπόδια μεταξύ εσού και των φίλων/ των συνεργατών σου. Κάνε πρακτικές κινήσεις, για να μπορέσεις να νιώσεις λίγο καλύτερα με τον εαυτό σου. Εστίασε στα όσα θέλεις εσύ να κάνεις.
DON’TS: Μην αφήσεις τις ξαφνικές αλλαγές που συμβαίνουν ή τις random απαντήσεις που σου δίνουν ορισμένοι να σε γεμίσουν με ανασφάλειες. Παράλληλα, μην πάρεις μέρος σε συζητήσεις σχετικά με τα οικονομικά σου. Όχι σήμερα, όχι τώρα! Αν αναρωτιέσαι το γιατί, να στο πω. Γιατί θα πυροδοτηθεί η ατμόσφαιρα και έχετε γεια μετά! Γι’ αυτό!
Ταύρος
DO’S: Πάρε λίγο χρόνο για σένα. Βάλε προτεραιότητες στο πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα, για να μην χαωθείς αργότερα. Βέβαια πρέπει να βρεις χρόνο να ασχοληθείς με όλα σου τα θέματα, έτσι; Κοινώς όχι μόνο με τα μισά. Πρόσεξε τον τρόπο με τον οποίο μιλάς για αληθινά γεγονότα, γιατί φαίνεται λες και αγνοείς τα συναισθήματα των απέναντι.
DON’TS: Μη γίνεις απότομος έως και εκρηκτικός λόγω του ότι σου προκύπτει μια κυκλοθυμία ή και ένταση που απορρέει από τα επαγγελματικά σου. Στα επαγγελματικά, μη μιλάς αφιλτράριστα και μην εκνευρίζεσαι εξαιτίας των αλλαγών που συμβαίνουν την τελευταία στιγμή ή εξαιτίας αυτών που σου αναθέτουν πράγματα που δεν είναι ευθύνη σου.
Δίδυμοι
DO’S: Αν το προηγούμενο διάστημα είχες διαπληκτιστεί με φίλους, σήμερα μπορείς να κάνεις κάτι για να βελτιώσεις το μεταξύ σας κλίμα. Αν το θες φυσικά. Αν έχεις διαπιστώσει ότι υπάρχουν θολά σημεία στους στόχους σου και γι’ αυτό ζορίζεσαι να τους προχωρήσεις, τότε προσπάθησε να τα ξεκαθαρίσεις ή να τα βελτιώσεις. Δούλεψε παραπάνω γενικά.
DON’TS: Μη διστάσεις να εξετάσεις πολλά ενδεχόμενα και μάλιστα ταυτόχρονα. Μη γίνεις νευρικός και απόλυτος λόγω του ότι έχεις συσσωρεύσει αρκετή υπερένταση εξαιτίας της κούρασης που σε έχει βρει τελευταία. Το θέμα είναι πως δεν αντιλαμβάνεσαι καν το ότι συμπεριφέρεσαι έντονα ή το ότι γίνεσαι έξτρα απόλυτος. Δες το αυτό λίγο λοιπόν.
Καρκίνος
DO’S: Έχεις έντονο και παθιάρικο συναίσθημα, αλλά προτιμάς να το κρατήσεις εσωτερικευμένο. Κοινώς για την πάρτη σου και μόνο. Προσπάθησε να βελτιώσεις λίγο το κλίμα που επικρατεί γενικώς στη δουλειά και πιο ειδικώς μεταξύ εσού και των ανώτερών σου. Διαχειρίσου με ψυχραιμία τις ευθύνες σου, όσο αγχωτικές κι αν σου φαίνονται.
DON’TS: Μη διστάσεις να αλλάξεις τα πράγματα, αφού πρώτα εντοπίσεις τι ακριβώς σου φταίει. Μην είσαι απρόσεκτος και μην κολλάς σε αυτά που συζητάς με τους φίλους σου. Ίσως να προκληθεί ένταση, η οποία θα σε κάνει να απαντήσεις με ωμό και αφιλτράριστο τρόπο. Αυτό δεν είναι καλό. Άρα μην το κάνεις. Βέβαια ούτε να γίνεις ψυχρός πρέπει.
Λέων
DO’S: Πάρε μέρος σε διάφορες συζητήσεις, γιατί θα σε βοηθήσουν να κατανοήσεις καλύτερα τα πράγματα. Κατάλαβε πως οι διαφωνίες που είχες με ορισμένα άτομα σε επηρέασαν αρκετά, άρα πρέπει να εξομαλύνεις την κατάσταση. Ένας τρόπος να το δουλέψεις παραπάνω, είναι να μπεις στην άβολη διαδικασία να συζητήσεις ξανά τα ίδια.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος ως προς τις αντιδράσεις σου. Στα επαγγελματικά, μην εκφράσεις απότομα το άγχος σου, ακόμα κι αν εντοπίσεις περίεργες συμπεριφορές. Μη διστάσεις να πάρεις κάποιες αποστάσεις, αν δεις οτι δεν μπορείς να υποχωρήσεις σε κάποια πράγματα. Κι αυτό γιατί η ατμόσφαιρα είναι αρκετά ηλεκτρισμένη από μόνη της.
Παρθένος
DO’S: Επικεντρώσου στις λεπτομέρειες που σχετίζονται με το πρόγραμμα και την καθημερινότητά σου. Υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες καταστάσεις που πρέπει να επεξεργαστείς λίγο πιο σοβαρά. Βρες την ουσία των πραγμάτων και πιάσου από αυτήν. Δούλεψε λίγο πιο προσεκτικά τις αλλαγές που θέλεις να κάνεις. Αλλιώς πώς θέλεις να συμβούν αυτές;
DON’TS: Αν κάτι δε λειτουργεί, τότε μην συνεχίζεις να ασχολείσαι με αυτό. Μην εκνευριστείς από τις αντιρρήσεις που σου φέρνουν ορισμένοι, όταν αποφασίσεις να εκφράσεις κάποιες ιδέες που έχεις. Αν εκνευριστείς, τότε μην το εκφράσεις με έντονο τρόπο. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει οι διαφορετικές απόψεις στη δουλειά να ανεβάσουν τους τόνους!
Ζυγός
DO’S: Εστίασε λίγο παραπάνω στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, καθώς πρέπει να βελτιώσεις το κλίμα εκεί. Μάλιστα δεν αποκλείεται μέσα από τις συζητήσεις που κάνεις να έρθουν στο προσκήνιο κάποια παλιά σου τραύματα και έτσι να βρεις την ευκαιρία να τα θεραπεύσεις. Τίμιο και ώριμο, θα πω εγώ! Πάντως έτσι μόνο θα εξομαλυνθεί η ένταση.
DON’TS: Μη διστάσεις να ρίξεις κάποιες γέφυρες επικοινωνίας, ώστε να γεφυρωθεί η απόσταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ εσού και ορισμένων ατόμων από το περιβάλλον σου. Μην αρνείσαι να απολαύσεις έστω και τα απλά, μικρά και καθημερινά, γιατί κι αυτά έχουν τη νοστιμιά τους. Μην είσαι στην τσίτα εξαιτίας των δεύτερων σκέψεών σου.
Σκορπιός
DO’S: Στα επαγγελματικά, συμβαίνουν κάποια γεγονότα που σου δίνουν την πάσα να συζητήσεις τα διάφορα που θες περισσότερο. Βέβαια πρέπει να δεις ξανά κάποιες λεπτομέρειες, ώστε να μπορέσεις να δράσεις με τον τρόπο που πρέπει. Πρέπει και να βελτιώσεις το κλίμα, έτσι; Έτσι και θα νιώσεις καλύτερα και πιο παραγωγικά θα δουλέψεις.
DON’TS: Μη διστάσεις να βρεις τον καταλληλότερο τρόπο για να διαχειριστείς μόνος σου τα έντονα σου συναισθήματα. Στην τελική δικό σου πρόβλημα είναι. Στα επαγγελματικά, μην εκνευρίζεσαι με την συμπεριφορά ορισμένων συναδέλφων σου. Μέχρι εκεί μπορούν, μέχρι εκεί κάνουν. Μην είσαι απρόσεκτος στις αντιδράσεις ή και στα λόγια σου.
Τοξότης
DO’S: Κάτσε και σκέψου, καθώς πρέπει να βρεις τι είναι αυτό που σε έχει πληγώσει πιο πολύ τελευταία. Σταμάτα να αναβάλεις αυτή τη διαδικασία, καθώς πρέπει να το αναλύσεις, για να μπορέσεις να επουλώσεις αυτό το κομμάτι και να προχωρήσεις παρακάτω. Κάνε τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Φρόντισε παραπάνω τον εαυτό σου.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, τα πράγματα τρέχουν με φρενήρεις ρυθμούς. Αυτό όμως δεν πρέπει να σε εκνευρίσει και να σε κάνει απότομο. Να μου πεις, αφού πιέζεσαι, φταις; Όχι, αλλά και πάλι πρέπει να τις αποφύγεις τέτοιου είδους συμπεριφορές, ναι; Μην καίγεσαι να την πεις στους απέναντι, καθώς μπορείς να τους δείξεις τα λάθη τους ήρεμα.
Αιγόκερως
DO’S: Σήμερα σε απασχολούν τα ερωτικά, άρα μπορείς να εστιάσεις σε αυτά. Βέβαια σε απασχολεί και η διάθεσή σου την οποία πρέπει να ανεβάσεις. Βρες τι είναι αυτό που μπορείς να το αλλάξεις και τι είναι αυτό που μπορείς να το βελτιώσεις. Κόψε τόσο τις επιβλαβείς συνήθειες, όσο και τις συμπεριφορές που δεν σου αρέσουν και πολύ. Δίκαιο!
DON’TS: Μη διστάσεις να διαχειριστείς εποικοδομητικά την ένταση των ημερών, καθώς αυτό θα βελτιώσει το κλίμα γενικότερα. Αυτό προσπάθησε να το μεταφέρεις και στην οικογένειά σου. Πώς αλλιώς θα μπορέσεις να επαναφέρεις το κλίμα ασφάλειας που σου χρειάζεται για να μπορείς να δράσεις; Μην είσαι απρόσεκτος, στα οικονομικά σου.
Υδροχόος
DO’S: Η μέρα θέλει προσοχή, γιατί τα πράγματα είναι περίεργα. Αν είναι να σκεφτείς παλιές στιγμές, κάντο μόνο και μόνο για να βρεις τι είναι αυτό που πρέπει να διορθώσεις. Άλλωστε πρέπει να κλείσεις τις πληγές που σου έχεις αφήσει ανοιχτές, έτσι; Κάνε ό,τι περνάει από το χέρι σου, για να βελτιώσεις τις επικοινωνίες σου. Το’ χεις άνετα!
DON’TS: Μη διστάσεις να διορθώσεις κάποιες μικροπαρεξηγήσεις που έχουν συμβεί. Ωστόσο για να το πετύχεις αυτό δεν πρέπει να είσαι αρνητικός στις διαφορετικές απόψεις που ακούγονται. Ίσως κάποιοι αλλάζουν γνώμη εύκολα, μην εκνευρίζεσαι με αυτό. Ξεπέρασέ το! Μην ξεσπάς όπου να’ ναι, επειδή υπάρχει ένταση και εκνευρισμός γύρω σου.
Ιχθύες
DO’S: Σήμερα πάρε αποστάσεις, για να μπορέσεις να δεις την πιο σφαιρική εικόνα των πραγμάτων. Ωστόσο υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες, για να μπορέσεις να μιλήσεις στα δικά σου άτομα και να τους εκφράσεις τα όσα σε έχουν ενοχλήσει τελευταία. Αυτό σας φέρνει πιο κοντά. Όμως πρέπει να προσέξεις το αν εμπιστεύεσαι τα κατάλληλα άτομα.
DON’TS: Μην αρχίσεις τα παράπονα και τις μπηχτές στις συζητήσεις που παίρνεις μέρος. Δεν είναι αυτός ο σκοπός τους. Βέβαια μην το δεχτείς κι από την απέναντι πλευρά. Μην είσαι απρόσεκτος ως προς αυτό, ειδικά αν έχεις μυστικά που δεν θες να βγουν στη φόρα. Μη γίνεσαι έντονος, γιατί τότε είναι που γίνεσαι και απρόσεκτος. Φαύλος κύκλος.
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 16.03.2026]
