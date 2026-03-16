Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 16.03.2026]
Ημερήσια 16 Μαρτίου 2026, 00:01

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

DO’S: Έχεις επαγγελματικούς στόχους; Τότε πρέπει να εστιάσεις εκεί! Προσπάθησε να βελτιώσεις τα κομμάτια που έχεις παρατηρήσει κι εσύ ο ίδιος ότι δημιουργούν εμπόδια μεταξύ εσού και των φίλων/ των συνεργατών σου. Κάνε πρακτικές κινήσεις, για να μπορέσεις να νιώσεις λίγο καλύτερα με τον εαυτό σου. Εστίασε στα όσα θέλεις εσύ να κάνεις.

DON’TS: Μην αφήσεις τις ξαφνικές αλλαγές που συμβαίνουν ή τις random απαντήσεις που σου δίνουν ορισμένοι να σε γεμίσουν με ανασφάλειες. Παράλληλα, μην πάρεις μέρος σε συζητήσεις σχετικά με τα οικονομικά σου. Όχι σήμερα, όχι τώρα! Αν αναρωτιέσαι το γιατί, να στο πω. Γιατί θα πυροδοτηθεί η ατμόσφαιρα και έχετε γεια μετά! Γι’ αυτό!

Ταύρος

DO’S: Πάρε λίγο χρόνο για σένα. Βάλε προτεραιότητες στο πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα, για να μην χαωθείς αργότερα. Βέβαια πρέπει να βρεις χρόνο να ασχοληθείς με όλα σου τα θέματα, έτσι; Κοινώς όχι μόνο με τα μισά. Πρόσεξε τον τρόπο με τον οποίο μιλάς για αληθινά γεγονότα, γιατί φαίνεται λες και αγνοείς τα συναισθήματα των απέναντι.

DON’TS: Μη γίνεις απότομος έως και εκρηκτικός λόγω του ότι σου προκύπτει μια κυκλοθυμία ή και ένταση που απορρέει από τα επαγγελματικά σου. Στα επαγγελματικά, μη μιλάς αφιλτράριστα και μην εκνευρίζεσαι εξαιτίας των αλλαγών που συμβαίνουν την τελευταία στιγμή ή εξαιτίας αυτών που σου αναθέτουν πράγματα που δεν είναι ευθύνη σου.

Δίδυμοι

DO’S: Αν το προηγούμενο διάστημα είχες διαπληκτιστεί με φίλους, σήμερα μπορείς να κάνεις κάτι για να βελτιώσεις το μεταξύ σας κλίμα. Αν το θες φυσικά. Αν έχεις διαπιστώσει ότι υπάρχουν θολά σημεία στους στόχους σου και γι’ αυτό ζορίζεσαι να τους προχωρήσεις, τότε προσπάθησε να τα ξεκαθαρίσεις ή να τα βελτιώσεις. Δούλεψε παραπάνω γενικά.

DON’TS: Μη διστάσεις να εξετάσεις πολλά ενδεχόμενα και μάλιστα ταυτόχρονα. Μη γίνεις νευρικός και απόλυτος λόγω του ότι έχεις συσσωρεύσει αρκετή υπερένταση εξαιτίας της κούρασης που σε έχει βρει τελευταία. Το θέμα είναι πως δεν αντιλαμβάνεσαι καν το ότι συμπεριφέρεσαι έντονα ή το ότι γίνεσαι έξτρα απόλυτος. Δες το αυτό λίγο λοιπόν.

Καρκίνος

DO’S: Έχεις έντονο και παθιάρικο συναίσθημα, αλλά προτιμάς να το κρατήσεις εσωτερικευμένο. Κοινώς για την πάρτη σου και μόνο. Προσπάθησε να βελτιώσεις λίγο το κλίμα που επικρατεί γενικώς στη δουλειά και πιο ειδικώς μεταξύ εσού και των ανώτερών σου. Διαχειρίσου με ψυχραιμία τις ευθύνες σου, όσο αγχωτικές κι αν σου φαίνονται.

DON’TS: Μη διστάσεις να αλλάξεις τα πράγματα, αφού πρώτα εντοπίσεις τι ακριβώς σου φταίει. Μην είσαι απρόσεκτος και μην κολλάς σε αυτά που συζητάς με τους φίλους σου. Ίσως να προκληθεί ένταση, η οποία θα σε κάνει να απαντήσεις με ωμό και αφιλτράριστο τρόπο. Αυτό δεν είναι καλό. Άρα μην το κάνεις. Βέβαια ούτε να γίνεις ψυχρός πρέπει.

Λέων

DO’S: Πάρε μέρος σε διάφορες συζητήσεις, γιατί θα σε βοηθήσουν να κατανοήσεις καλύτερα τα πράγματα. Κατάλαβε πως οι διαφωνίες που είχες με ορισμένα άτομα σε επηρέασαν αρκετά, άρα πρέπει να εξομαλύνεις την κατάσταση. Ένας τρόπος να το δουλέψεις παραπάνω, είναι να μπεις στην άβολη διαδικασία να συζητήσεις ξανά τα ίδια.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος ως προς τις αντιδράσεις σου. Στα επαγγελματικά, μην εκφράσεις απότομα το άγχος σου, ακόμα κι αν εντοπίσεις περίεργες συμπεριφορές. Μη διστάσεις να πάρεις κάποιες αποστάσεις, αν δεις οτι δεν μπορείς να υποχωρήσεις σε κάποια πράγματα. Κι αυτό γιατί η ατμόσφαιρα είναι αρκετά ηλεκτρισμένη από μόνη της.

Παρθένος

DO’S: Επικεντρώσου στις λεπτομέρειες που σχετίζονται με το πρόγραμμα και την καθημερινότητά σου. Υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες καταστάσεις που πρέπει να επεξεργαστείς λίγο πιο σοβαρά. Βρες την ουσία των πραγμάτων και πιάσου από αυτήν. Δούλεψε λίγο πιο προσεκτικά τις αλλαγές που θέλεις να κάνεις. Αλλιώς πώς θέλεις να συμβούν αυτές;

DON’TS: Αν κάτι δε λειτουργεί, τότε μην συνεχίζεις να ασχολείσαι με αυτό. Μην εκνευριστείς από τις αντιρρήσεις που σου φέρνουν ορισμένοι, όταν αποφασίσεις να εκφράσεις κάποιες ιδέες που έχεις. Αν εκνευριστείς, τότε μην το εκφράσεις με έντονο τρόπο. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει οι διαφορετικές απόψεις στη δουλειά να ανεβάσουν τους τόνους!

Ζυγός

DO’S: Εστίασε λίγο παραπάνω στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, καθώς πρέπει να βελτιώσεις το κλίμα εκεί. Μάλιστα δεν αποκλείεται μέσα από τις συζητήσεις που κάνεις να έρθουν στο προσκήνιο κάποια παλιά σου τραύματα και έτσι να βρεις την ευκαιρία να τα θεραπεύσεις. Τίμιο και ώριμο, θα πω εγώ! Πάντως έτσι μόνο θα εξομαλυνθεί η ένταση.

DON’TS: Μη διστάσεις να ρίξεις κάποιες γέφυρες επικοινωνίας, ώστε να γεφυρωθεί η απόσταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ εσού και ορισμένων ατόμων από το περιβάλλον σου. Μην αρνείσαι να απολαύσεις έστω και τα απλά, μικρά και καθημερινά, γιατί κι αυτά έχουν τη νοστιμιά τους. Μην είσαι στην τσίτα εξαιτίας των δεύτερων σκέψεών σου.

Σκορπιός

DO’S: Στα επαγγελματικά, συμβαίνουν κάποια γεγονότα που σου δίνουν την πάσα να συζητήσεις τα διάφορα που θες περισσότερο. Βέβαια πρέπει να δεις ξανά κάποιες λεπτομέρειες, ώστε να μπορέσεις να δράσεις με τον τρόπο που πρέπει. Πρέπει και να βελτιώσεις το κλίμα, έτσι; Έτσι και θα νιώσεις καλύτερα και πιο παραγωγικά θα δουλέψεις.

DON’TS: Μη διστάσεις να βρεις τον καταλληλότερο τρόπο για να διαχειριστείς μόνος σου τα έντονα σου συναισθήματα. Στην τελική δικό σου πρόβλημα είναι. Στα επαγγελματικά, μην εκνευρίζεσαι με την συμπεριφορά ορισμένων συναδέλφων σου. Μέχρι εκεί μπορούν, μέχρι εκεί κάνουν. Μην είσαι απρόσεκτος στις αντιδράσεις ή και στα λόγια σου.

Τοξότης

DO’S: Κάτσε και σκέψου, καθώς πρέπει να βρεις τι είναι αυτό που σε έχει πληγώσει πιο πολύ τελευταία. Σταμάτα να αναβάλεις αυτή τη διαδικασία, καθώς πρέπει να το αναλύσεις, για να μπορέσεις να επουλώσεις αυτό το κομμάτι και να προχωρήσεις παρακάτω. Κάνε τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Φρόντισε παραπάνω τον εαυτό σου.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, τα πράγματα τρέχουν με φρενήρεις ρυθμούς. Αυτό όμως δεν πρέπει να σε εκνευρίσει και να σε κάνει απότομο. Να μου πεις, αφού πιέζεσαι, φταις; Όχι, αλλά και πάλι πρέπει να τις αποφύγεις τέτοιου είδους συμπεριφορές, ναι; Μην καίγεσαι να την πεις στους απέναντι, καθώς μπορείς να τους δείξεις τα λάθη τους ήρεμα.

Αιγόκερως

DO’S: Σήμερα σε απασχολούν τα ερωτικά, άρα μπορείς να εστιάσεις σε αυτά. Βέβαια σε απασχολεί και η διάθεσή σου την οποία πρέπει να ανεβάσεις. Βρες τι είναι αυτό που μπορείς να το αλλάξεις και τι είναι αυτό που μπορείς να το βελτιώσεις. Κόψε τόσο τις επιβλαβείς συνήθειες, όσο και τις συμπεριφορές που δεν σου αρέσουν και πολύ. Δίκαιο!

DON’TS: Μη διστάσεις να διαχειριστείς εποικοδομητικά την ένταση των ημερών, καθώς αυτό θα βελτιώσει το κλίμα γενικότερα. Αυτό προσπάθησε να το μεταφέρεις και στην οικογένειά σου. Πώς αλλιώς θα μπορέσεις να επαναφέρεις το κλίμα ασφάλειας που σου χρειάζεται για να μπορείς να δράσεις; Μην είσαι απρόσεκτος, στα οικονομικά σου.

Υδροχόος

DO’S: Η μέρα θέλει προσοχή, γιατί τα πράγματα είναι περίεργα. Αν είναι να σκεφτείς παλιές στιγμές, κάντο μόνο και μόνο για να βρεις τι είναι αυτό που πρέπει να διορθώσεις. Άλλωστε πρέπει να κλείσεις τις πληγές που σου έχεις αφήσει ανοιχτές, έτσι; Κάνε ό,τι περνάει από το χέρι σου, για να βελτιώσεις τις επικοινωνίες σου. Το’ χεις άνετα!

DON’TS: Μη διστάσεις να διορθώσεις κάποιες μικροπαρεξηγήσεις που έχουν συμβεί. Ωστόσο για να το πετύχεις αυτό δεν πρέπει να είσαι αρνητικός στις διαφορετικές απόψεις που ακούγονται. Ίσως κάποιοι αλλάζουν γνώμη εύκολα, μην εκνευρίζεσαι με αυτό. Ξεπέρασέ το! Μην ξεσπάς όπου να’ ναι, επειδή υπάρχει ένταση και εκνευρισμός γύρω σου.

Ιχθύες

DO’S: Σήμερα πάρε αποστάσεις, για να μπορέσεις να δεις την πιο σφαιρική εικόνα των πραγμάτων. Ωστόσο υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες, για να μπορέσεις να μιλήσεις στα δικά σου άτομα και να τους εκφράσεις τα όσα σε έχουν ενοχλήσει τελευταία. Αυτό σας φέρνει πιο κοντά. Όμως πρέπει να προσέξεις το αν εμπιστεύεσαι τα κατάλληλα άτομα.

DON’TS: Μην αρχίσεις τα παράπονα και τις μπηχτές στις συζητήσεις που παίρνεις μέρος. Δεν είναι αυτός ο σκοπός τους. Βέβαια μην το δεχτείς κι από την απέναντι πλευρά. Μην είσαι απρόσεκτος ως προς αυτό, ειδικά αν έχεις μυστικά που δεν θες να βγουν στη φόρα. Μη γίνεσαι έντονος, γιατί τότε είναι που γίνεσαι και απρόσεκτος. Φαύλος κύκλος.

Αγορές: Ιράν, πετρέλαιο και κεντρικές τράπεζες

Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Ενέργεια: Άνοιξε μια νέα εποχή ανασφάλειας για την παγκόσμια οικονομία

«Κλειστά τα στόματα» – Oι αναγνώστες χειλιών είναι οι νέοι παπαράτσι – «Εφιάλτης για celebs και royals»
Οι μάνατζερ των σταρ επιβάλλουν πλέον «σιωπητήριο» στις δημόσιες εμφανίσεις των πελατών τους με τους αναγνώστες χειλιών να είναι αυτοί που προδίδουν τα μεγάλα μυστικά διαβάζοντας το στόμα

Λουκάς Καρνής
Σοκ και Όσκαρ: Από το «φόρεμα-κύκνος» της Μπιορκ στο δεξί πόδι της Τζολί – Εφτά Oscar looks που άλλαξαν τους κανόνες
Από τις διαφάνειες της Μπάρμπρα Στρέιζαντ στα φτερά και πούπουλα της Μπιορκ, το κόκκινο χαλί των Όσκαρ υπήρξε πάντα το πεδίο για τις πιο ριψοκίνδυνες και εμβληματικές ενδυματολογικές επιλογές

Λουκάς Καρνής
Πόλεμος των influencer στο Ντουμπάι – «Φτωχομπινέδες, αχάριστοι» όσοι δεν βλέπουν τον πόλεμο ως χρήμα
Ενώ οι καπνοί από τα χτυπήματα του Ιράν καλύπτουν τον ορίζοντα του Ντουμπάι, ένας νέος, ιδιότυπος πόλεμος έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους influencer που επιτίθενται ο ένας στον άλλον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Λουκάς Καρνής
Meta: Νέα εργαλεία ανίχνευσης απάτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – Οι ενδείξεις που ενεργοποιούν τις προειδοποιήσεις
Όσο εξελίσσονται τα κοινωνικά δίκτυα, τόσο πιο «επαγγελματικές» γίνονται και οι απάτες. Σήμερα, απάτη δεν είναι ένα καλογραμμένο μήνυμα από έναν «πρίγκιπα» που ζητάει βοήθεια, αλλά συχνά μια πολύ πειστική παγίδα. Η Meta ανακοίνωσε ότι ενισχύει τα εργαλεία ανίχνευσης απάτης σε Facebook, WhatsApp και Messenger.

Λάτσιο-Μίλαν 1-0: Οι φιλοξενούμενοι κλώτσησαν την ευκαιρία, κερδισμένη η Ιντερ (+8) – Λεάο κατά Αλέγκρι (pics)
Η Μίλαν είχε την ευκαιρία να πλησιάσει την πρωτοπόρο Ιντερ, που αναδείχθηκε ισόπαλη με την Αταλάντα, όμως ηττήθηκε στο Ολίμπικο και η διαφορά αυξήθηκε από τους 7 στους 8 βαθμούς.

Όσκαρ εν μέσω πολέμου: Πλήρης οδηγός για τη μια μάχη μετά την άλλη – Bonus τα προγνωστικά των bookmakers
Το Χόλιγουντ προετοιμάζεται για την 98η απονομή των βραβείων Όσκαρ, σε μια βραδιά που υπόσχεται ιστορικά ρεκόρ και λάμψη αστέρων, όσο η Μέση Ανατολή φλέγεται

ΣΥΡΙΖΑ: Οι επόμενες κινήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Οι αποκαλύψεις του Ταλ Ντίλιαν στο MEGA προκαλούν κραδασμούς στην κυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ να εξετάζει κινήσεις που μπορεί να γίνουν και στο επίπεδο της διαδικασίας στη Βουλή, αλλά και συνολικά σε πολιτικό επίπεδο.

Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός 0-0: Ματσάρα με σασπένς αλλά χωρίς γκολ στη Λεωφόρο (vid)
Ο Παναθηναϊκός είχε εκτεταμένο ροτέισον με το μυαλό στη Μπέτις, ο Παναιτωλικός πάλεψε για το καλύτερο, αλλά οι παίκτες σπατάλησαν μεγάλες ευκαιρίες και δεν μπόρεσαν να σκοράρουν ένα γκολ.

Ο στρατός του Ισραήλ ζητά από την κυβέρνηση επιστράτευση 450.000 εφέδρων για τον Λίβανο
Σύμφωνα με πληροφορίες στην δημόσια ραδιοτηλεόραση του Ισραήλ, η κυβέρνηση της χώρας ετοιμάζεται για μαζική επιστράτευση εναντίον της Χεζμπολάχ, ύστερα από αίτημα του ισραηλινού στρατού.

Μπέτις – Θέλτα 1-1: Πέμπτο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη η αντίπαλος του Παναθηναϊκού
Η Μπέτις έμεινε για πέμπτο διαδοχικό παιχνίδι (σε όλες τις διοργανώσεις) χωρίς νίκη, μετά το 1-1 στην έδρα της με Θέλτα δείχνοντας να μην... πατάει καλά πριν τον Παναθηναϊκό.

Πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος που εκμεταλλεύτηκε ο Έπσταϊν – Πίσω από τα «πυροτεχνήματα» του σκανδάλου
Το σκάνδαλο Έπσταϊν δεν αποτελεί απλώς την ιστορία ενός διεφθαρμένου ατόμου, αλλά το σύμπτωμα μιας βαθιά άνισης κοινωνίας, όπου ο ακραίος πλούτος και η εξουσία επιτρέπουν στις ελίτ να δρουν εντελώς ανεξέλεγκτα.

Το Ιράν επιθυμεί «σοβαρή αναθεώρηση» των σχέσεων με αραβικά κράτη του Κόλπου
Με προφανή αναφορά τις σχέσεις των χωρών του Κόλπου με τις ΗΠΑ, ο πρέσβης του Ιράν στο Ριάντ είπε ότι η ευημερία της περιοχής προϋποθέτει «σοβαρή αναθεώρηση» των σχέσεων με την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ άφησε ανέγγιχτα τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν – Ίσως δεν ξέρει τι να τα κάνει
Ο Τραμπ διατείνεται ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου δεν δείχνει να έχει κάποιο σχέδιο για το τι θα κάνουν το εμπλουτισμένο ουράνιο.

Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα μετακινήθηκαν μακριά από την Υεμένη και το Ιράν
Τα αεροπλανοφόρα του αμερικανικού ναυτικού μετακινήθηκαν μακριά από την εμβέλεια των περισσότερων βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και της Υεμένης, ενώ αεροσκάφη αναχώρησαν για τη Σαουδική Αραβία

Σοβαρός κίνδυνος τιμωρίας του ΠΑΟΚ στα play offs μετά την επίθεση στα δημοσιογραφικά – Οι τρεις εκθέσεις και ο βαρύς πέλεκυς
H επίθεση των οπαδών στους δημοσιογράφους «κλείνει» την Τούμπα καθώς τα επεισόδια ήταν σοβαρά και υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αρχών.

82 χρόνια Ελλάδας στα Όσκαρ: Οι «ζωντανοί ή νεκροί» της Παξινού, η απαξίωση του Χατζιδάκι, η υπεροχή του Λάνθιμου
Καθώς η λάμψη της αποψινής 98ης τελετής των Όσκαρ κατακλύζει οθόνες, ιστοσελίδες και social media η ιστορική μνήμη μάς γυρίζει πίσω στις εμβληματικές ελληνικές συμμετοχές του ιστορικού θεσμού

ΠΑΣΟΚ: Έκλεισαν οι κάλπες των εσωκομματικών εκλογών – Μεγάλη συμμετοχή και μηνύματα ικανοποίησης
Ικανοποίηση για τη μαζική συμμετοχή που καταγράφεται στις κάλπες της διαδικασίας ανάδειξης συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής. Εκτίμηση ότι ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων ενδέχεται να ξεπεράσει τις 150.000 μέλη και φίλους του κόμματος.

«Κλειστά τα στόματα» – Oι αναγνώστες χειλιών είναι οι νέοι παπαράτσι – «Εφιάλτης για celebs και royals»
Οι μάνατζερ των σταρ επιβάλλουν πλέον «σιωπητήριο» στις δημόσιες εμφανίσεις των πελατών τους με τους αναγνώστες χειλιών να είναι αυτοί που προδίδουν τα μεγάλα μυστικά διαβάζοντας το στόμα

Νέες φήμες για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Βρίσκεται στη Μόσχα για να υποβληθεί σε χειρουργείο»
Το γεγονός ότι ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια φουντώνει τα σενάρια για την κατάσταση της υγείας του. Εφημερίδα του Κουβέιτ, που επικαλείται πηγή κοντά στον ηγέτη του Ιράν, λέει ότι βρίσκεται στη Ρωσία.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

