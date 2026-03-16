Αρκάς: Η «καλημέρα» της Δευτέρας

Την καλημέρα του λέει και σήμερα ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς, με το χαρακτηριστικό σατιρικό του ύφος.

Στη σημερινή εικόνα βλέπουμε δύο άνδρες με κοστούμια να συζητούν κρατώντας στα χέρια τους δύο γλαστράκια, σημειωμένα με τα γράμματα A και B. Ο ένας φαίνεται να παρουσιάζει τις επιλογές σαν «plan A» και «plan B», όμως ο συνομιλητής του τον διορθώνει εκνευρισμένος: «Plan, ηλίθιε! Plan!… Όχι plant!», παίζοντας με τη σύγχυση ανάμεσα στις αγγλικές λέξεις plan (σχέδιο) και plant (φυτό).



Το σκίτσο βασίζεται στο λογοπαίγνιο και σατιρίζει την επιφανειακή χρήση ξένων όρων στην καθημερινή ή πολιτική γλώσσα, υπονοώντας ότι συχνά οι «εναλλακτικές λύσεις» παρουσιάζονται περισσότερο ως επικοινωνιακό τέχνασμα παρά ως πραγματικό σχέδιο.

Όπως συχνά συμβαίνει στα σκίτσα του Αρκά, το χιούμορ στηρίζεται σε μια απλή αλλά αιχμηρή ιδέα, αν και ταυτόχρονα αναπαράγει και ορισμένα γνώριμα στερεότυπα γύρω από την «αφέλεια» ή την έλλειψη κατανόησης.