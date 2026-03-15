Αρκάς: Η περίεργη «καλημέρα» της Κυριακής

Την «καλημέρα» του μας λέει και σήμερα ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς με τον δικό του, χαρακτηριστικό τρόπο.

Στη σημερινή εικόνα βλέπουμε έναν άνδρα να κάθεται μπροστά στον υπολογιστή του, έτοιμος να στείλει ένα e-mail. Με ένα πονηρό χαμόγελο εξηγεί το «λάθος» που μπορεί να συμβεί όταν θέλεις να γράψεις «Αγαπητή κυρία» αλλά αντί για το γράμμα «π» πατήσεις «μ». Το αποτέλεσμα, όπως υπαινίσσεται το σκίτσο, είναι μια πολύ διαφορετική και προφανώς ακατάλληλη προσφώνηση.

Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο αστείο στηρίζεται σε ένα αρκετά παλιό μοτίβο χιούμορ, το οποίο συνδέει την επικοινωνία με γυναίκες με σεξουαλικά υπονοούμενα. Αν και παρουσιάζεται ως ένα απλό γλωσσικό «μπέρδεμα», τέτοιου είδους αστεία συχνά αναπαράγουν στερεότυπα που δύσκολα προσφέρουν κάτι περισσότερο από ένα εύκολο γέλιο.

Έτσι, το σκίτσο μπορεί να προκαλεί μια γρήγορη αντίδραση ή ένα χαμόγελο, αλλά ταυτόχρονα υπενθυμίζει πως το χιούμορ που βασίζεται σε τέτοιου τύπου στερεότυπα μάλλον δεν προσθέτει κάτι ουσιαστικό στη σάτιρα.