Αρκάς: Η περίεργη «καλημέρα» της Κυριακής
«Καλημέρα» μας λέει και σήμερα ο Αρκάς
- Η Αλεξανδρούπολη ο επόμενος σταθμός της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα
- Θεσσαλονίκη: Τι λέει τώρα για το μαχαίρι ο 23χρονος δράστης – Αναζητούν τους φίλους του θύματος οι Αρχές
- «Έζησα τον απόλυτο εφιάλτη» – Η συγκλονιστική μαρτυρία 27χρονης για τη σχέση που σημάδεψε τη ζωή της
- Λύση στο μυστήριο των «υπέρλαμπρων σουπερνόβα»
Την «καλημέρα» του μας λέει και σήμερα ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς με τον δικό του, χαρακτηριστικό τρόπο.
Στη σημερινή εικόνα βλέπουμε έναν άνδρα να κάθεται μπροστά στον υπολογιστή του, έτοιμος να στείλει ένα e-mail. Με ένα πονηρό χαμόγελο εξηγεί το «λάθος» που μπορεί να συμβεί όταν θέλεις να γράψεις «Αγαπητή κυρία» αλλά αντί για το γράμμα «π» πατήσεις «μ». Το αποτέλεσμα, όπως υπαινίσσεται το σκίτσο, είναι μια πολύ διαφορετική και προφανώς ακατάλληλη προσφώνηση.
Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο αστείο στηρίζεται σε ένα αρκετά παλιό μοτίβο χιούμορ, το οποίο συνδέει την επικοινωνία με γυναίκες με σεξουαλικά υπονοούμενα. Αν και παρουσιάζεται ως ένα απλό γλωσσικό «μπέρδεμα», τέτοιου είδους αστεία συχνά αναπαράγουν στερεότυπα που δύσκολα προσφέρουν κάτι περισσότερο από ένα εύκολο γέλιο.
Έτσι, το σκίτσο μπορεί να προκαλεί μια γρήγορη αντίδραση ή ένα χαμόγελο, αλλά ταυτόχρονα υπενθυμίζει πως το χιούμορ που βασίζεται σε τέτοιου τύπου στερεότυπα μάλλον δεν προσθέτει κάτι ουσιαστικό στη σάτιρα.
- Αρκάς: Η περίεργη «καλημέρα» της Κυριακής
- Μπάγερν: Έξαλλος ο Χένες με τον διαιτητή, ο οποίος παραδέχθηκε λάθος του
- Οκτώ τροφές για τα μάτια σου μόνο
- Καιρός: Παραμένει το ανοιξιάτικο σκηνικό την Κυριακή στις περισσότερες περιοχές – Πού θα βρέξει
- Χαμένα επεισόδια του Doctor Who από το 1965 βρέθηκαν σε παλιά συλλογή ταινιών
- Γιατί κάνουμε τόσο συχνά τα ίδια λάθη;
- Μέση Ανατολή: Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού
- Πώς κινείται το χρήμα την ώρα του πολέμου
