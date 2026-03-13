Αρκάς: Η «καλημέρα» της Παρασκευής

Ο Αρκάς μάς λέει για ακόμη ένα πρωινό «καλημέρα» με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, μέσα από ένα νέο σκίτσο που σχολιάζει με απλό αλλά εύστοχο τρόπο τις καθημερινές μας συνήθειες.

Στη σημερινή εικόνα, ο γνωστός σκιτσογράφος παρουσιάζει τη «Παρασκευή», μια από τις αγαπημένες του φιγούρες, να στέκεται αμήχανα. Πάνω από το κεφάλι της δεσπόζει η λέξη «Καλημέρα», ενώ η ίδια φορά ένα απλό φόρεμα στο οποίο αναγράφεται το όνομά της. Το στοιχείο που τραβά αμέσως την προσοχή, όμως, είναι το μεγάλο μπλε «μάτι» που κρέμεται στον λαιμό της σαν φυλαχτό.

Το συγκεκριμένο σύμβολο είναι ιδιαίτερα οικείο στην ελληνική καθημερινότητα. Το λεγόμενο «μάτι» θεωρείται από πολλούς ένα παραδοσιακό φυλαχτό που προστατεύει από τη βασκανία — δηλαδή από τη ζήλια ή την κακή ενέργεια που, σύμφωνα με τη λαϊκή πίστη, μπορεί να επηρεάσει κάποιον όταν τον «ματιάσουν». Έτσι, δεν είναι σπάνιο να το βλέπει κανείς σε σπίτια, αυτοκίνητα ή ακόμη και κοσμήματα.



Με το σκίτσο αυτό, ο Αρκάς φαίνεται να παίζει με αυτή ακριβώς την ιδέα. Η «Παρασκευή» μοιάζει να έχει προετοιμαστεί… προληπτικά, φορώντας ένα μεγάλο μάτι στον λαιμό της, σαν να θέλει να προστατευτεί από πιθανή ζήλια. Η εικόνα δημιουργεί μια χιουμοριστική αντίθεση: η φιγούρα δείχνει σχεδόν αθώα και απλή, όμως η υπερβολικά μεγάλη «προστασία» υποδηλώνει ότι ίσως θεωρεί τον εαυτό της αρκετά όμορφο ή αξιοζήλευτο ώστε να χρειάζεται προφύλαξη.

Όπως συμβαίνει συχνά στα σκίτσα του Αρκά, το χιούμορ προκύπτει από μια απλή καθημερινή σκέψη που όλοι έχουμε κάνει κάποια στιγμή. Με ελάχιστες λέξεις και μια χαρακτηριστική εικόνα, ο δημιουργός καταφέρνει για ακόμη μια φορά να χαρίσει μια μικρή δόση χαμόγελου στο ξεκίνημα της ημέρας.