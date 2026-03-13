magazin
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
Αρκάς: Η «καλημέρα» της Παρασκευής
Αρκάς: Η «καλημέρα» της Παρασκευής

Την «καλημέρα» του μας Αρκάς με τον τρόπο του

Ο Αρκάς μάς λέει για ακόμη ένα πρωινό «καλημέρα» με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, μέσα από ένα νέο σκίτσο που σχολιάζει με απλό αλλά εύστοχο τρόπο τις καθημερινές μας συνήθειες.

Στη σημερινή εικόνα, ο γνωστός σκιτσογράφος παρουσιάζει τη «Παρασκευή», μια από τις αγαπημένες του φιγούρες, να στέκεται αμήχανα. Πάνω από το κεφάλι της δεσπόζει η λέξη «Καλημέρα», ενώ η ίδια φορά ένα απλό φόρεμα στο οποίο αναγράφεται το όνομά της. Το στοιχείο που τραβά αμέσως την προσοχή, όμως, είναι το μεγάλο μπλε «μάτι» που κρέμεται στον λαιμό της σαν φυλαχτό.

Το συγκεκριμένο σύμβολο είναι ιδιαίτερα οικείο στην ελληνική καθημερινότητα. Το λεγόμενο «μάτι» θεωρείται από πολλούς ένα παραδοσιακό φυλαχτό που προστατεύει από τη βασκανία — δηλαδή από τη ζήλια ή την κακή ενέργεια που, σύμφωνα με τη λαϊκή πίστη, μπορεί να επηρεάσει κάποιον όταν τον «ματιάσουν». Έτσι, δεν είναι σπάνιο να το βλέπει κανείς σε σπίτια, αυτοκίνητα ή ακόμη και κοσμήματα.

Με το σκίτσο αυτό, ο Αρκάς φαίνεται να παίζει με αυτή ακριβώς την ιδέα. Η «Παρασκευή» μοιάζει να έχει προετοιμαστεί… προληπτικά, φορώντας ένα μεγάλο μάτι στον λαιμό της, σαν να θέλει να προστατευτεί από πιθανή ζήλια. Η εικόνα δημιουργεί μια χιουμοριστική αντίθεση: η φιγούρα δείχνει σχεδόν αθώα και απλή, όμως η υπερβολικά μεγάλη «προστασία» υποδηλώνει ότι ίσως θεωρεί τον εαυτό της αρκετά όμορφο ή αξιοζήλευτο ώστε να χρειάζεται προφύλαξη.

Όπως συμβαίνει συχνά στα σκίτσα του Αρκά, το χιούμορ προκύπτει από μια απλή καθημερινή σκέψη που όλοι έχουμε κάνει κάποια στιγμή. Με ελάχιστες λέξεις και μια χαρακτηριστική εικόνα, ο δημιουργός καταφέρνει για ακόμη μια φορά να χαρίσει μια μικρή δόση χαμόγελου στο ξεκίνημα της ημέρας.

Τράπεζες
Τράπεζες: Στροφή στα έσοδα από προμήθειες – Asset management, ασφάλειες και επενδυτική τραπεζική στο επίκεντρο

Τράπεζες: Στροφή στα έσοδα από προμήθειες – Asset management, ασφάλειες και επενδυτική τραπεζική στο επίκεντρο

Κόσμος

Ιράν: Σφυροκόπημα της Τεχεράνης και της Βηρυτού – Πάνω από 30 τραυματίες στο βόρειο Ισραήλ

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Μίστι Κόπλαντ: H πρίμα μπαλαρίνα στην αντεπίθεση – «Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μου ζήτησε να διαφημίσω το Marty Supreme»
«Διαχρονική σημασία» 13.03.26

Μίστι Κόπλαντ: H πρίμα μπαλαρίνα στην αντεπίθεση – «Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μου ζήτησε να διαφημίσω το Marty Supreme»

«Πρώτα απ' όλα, πρέπει να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι με προσκάλεσε να συμμετάσχω στην προώθηση του Marty Supreme και να αναφερθώ στην τέχνη μου», δήλωσε η Μίστι Κόπλαντ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε το χειρότερο φιλί της στη μεγάλη οθόνη – Και δεν έχει καμία σχέση με τον Τομ Κρουζ
Ε, όχι! 12.03.26

Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε το χειρότερο φιλί της στη μεγάλη οθόνη – Και δεν έχει καμία σχέση με τον Τομ Κρουζ

Η σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν δεν είχε κανένα πρόβλημα να αποκαλύψει το όνομα του ηθοποιού, με τον οποίο έχει ανταλλάξει το χειρότερό της κινηματογραφικό φιλί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κατέθεσε ο λογιστής του Έπσταϊν: Ποιοι πλήρωναν τον χρηματιστή, τι είπε για Τραμπ και τι ήξερε για τα θύματα
«Δεν ήξερα» 12.03.26

Κατέθεσε ο λογιστής του Έπσταϊν: Ποιοι πλήρωναν τον χρηματιστή, τι είπε για Τραμπ και τι ήξερε για τα θύματα

Ο επί χρόνια λογιστής του Τζέφρι Έπσταϊν, Ρίτσαρντ Καν, κατέθεσε στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τα εγκλήματα του χρηματιστή, ενώ στην κατάθεση αναφέρθηκαν ισχυροί επιχειρηματίες και αποζημιώσεις θυμάτων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Πόσο καλοί είναι οι συμπολίτες σου;»: Από τη Σουηδία ως τις ΗΠΑ, πώς κρίνουμε ηθικά ο ένας τον άλλον
Go Fun 12.03.26

«Πόσο καλοί είναι οι συμπολίτες σου;»: Από τη Σουηδία ως τις ΗΠΑ, πώς κρίνουμε ηθικά ο ένας τον άλλον

Μόνο σε μία από τις 25 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα υπήρχαν περισσότεροι άνθρωποι που πίστευαν ότι οι συμπολίτες τους είναι ηθικά κακοί από όσους πίστευαν ότι είναι καλοί

Σύνταξη
«Γράψτε μου αμέσως» – Η επιστολή SOS του Κένεντι προς τη Σουηδή ερωμένη του το 1955
Δημοπρασία 12.03.26

«Γράψτε μου αμέσως» - Η επιστολή SOS του Κένεντι προς τη Σουηδή ερωμένη του το 1955

Η χειρόγραφη ερωτική επιστολή του τότε γερουσιαστή Τζον Φ. Κένεντι προς τη σουηδή αριστοκράτισσα Γκουνίλα Φον Ποστ βγαίνει σε δημοπρασία, με το επιστολόχαρτο του Αμερικανικού Κογκρέσου και όλα τα σχετικά στοιχεία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τζακ Όσμπορν έγινε ξανά πατέρας – Η κόρη του πήρε το όνομα του Όζι Όσμπορν
Ανάρτηση 12.03.26

Ο Τζακ Όσμπορν έγινε ξανά πατέρας – Η κόρη του πήρε το όνομα του Όζι Όσμπορν

Ο Τζακ Όσμπορν και η σύζυγός του Αρί Γκίρχαρτ καλωσόρισαν το δεύτερο παιδί τους. Η νεογέννητη κόρη τους, που γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου, πήρε το όνομα Όζι προς τιμήν του θρυλικού Όζι Όσμπορν.

Σύνταξη
Ηνωμένο Βασίλειο: Γιατί η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα δεν αντάλλαξαν φιλί στη λειτουργία της Κοινοπολιτείας
Βίντεο 11.03.26

Ηνωμένο Βασίλειο: Γιατί η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα δεν αντάλλαξαν φιλί στη λειτουργία της Κοινοπολιτείας

Ένα απρόοπτο αλλά χαριτωμένο στιγμιότυπο σημειώθηκε στη λειτουργία της Ημέρας της Κοινοπολιτείας στο Αββαείο του Ουέστμινστερ, όταν η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα απέφυγαν το καθιερωμένο φιλί

Σύνταξη
Κάιλι Τζένερ: Προκλητική στο φακό του Vanity Fair, ανταποδίδει γυμνά «σ' αγαπώ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ
Fizz 11.03.26

Κάιλι Τζένερ: Προκλητική στο φακό του Vanity Fair, ανταποδίδει γυμνά «σ' αγαπώ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ

Στο αποκορύφωμα της θηλυκότητάς της και με τη χαρακτηριστικά αναπολογητική αυτοπεποίθηση της, η Κάιλι Τζένερ πρωταγωνιστεί στο ανοιξιάτικο τεύχος του Vanity Fair στην πιο τολμηρή φωτογράφιση της καριέρας της από τον Mert Alas

Σύνταξη
«Πεθαίνω εδώ μέσα» – Αμετανόητος για όλα, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στην πρώτη του συνέντευξη από το κολαστήριο του Ράικερς
Ύβρη 11.03.26

«Πεθαίνω εδώ μέσα» – Αμετανόητος για όλα, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στην πρώτη του συνέντευξη από το κολαστήριο του Ράικερς

Ως ήρωας αρχαίας τραγωδίας στην τελική της πράξη, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν έσπασε για πρώτη φορά τη σιωπή του μιλώντας από την απομόνωση του διαβόητου Ράικερς Άιλαντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου

Με επιστολή προς τον Νικήτα Κακλαμάνη ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ - Τι απάντησε ο Βουλευτής και τι θα συμβεί με τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η επιστροφή του σκότους: Γιατί ο ναζισμός αναβιώνει στον 21ο αιώνα
Η επόμενη μέρα 13.03.26

Η επιστροφή του σκότους: Γιατί ο ναζισμός αναβιώνει στον 21ο αιώνα

Η αναβίωση του ναζισμού δεν είναι τυχαία. Προκύπτει από μια κρίση ταυτότητας, την ψυχολογία του φόβου, την ψηφιακή ριζοσπαστικοποίηση και τη θεσμική φθορά, απαιτώντας άμεση ανάλυση και δράση.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ιράν: Σφυροκόπημα της Τεχεράνης και της Βηρυτού – Πάνω από 30 τραυματίες στο βόρειο Ισραήλ
Κόσμος 13.03.26

Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης και της Βηρυτού - Πάνω από 30 τραυματίες στο βόρειο Ισραήλ

Οι μαζικές επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο συνεχίζονται - Ο Μοτζταμπα Χαμενεΐ προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις - Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να λένε ότι ο «πόλεμος πάει καλά» - Δείτε όλες τις εξελίξεις στο in

Σύνταξη
Κυβέρνηση ιδιωτικών συμβούλων 
Opinion 13.03.26

Κυβέρνηση ιδιωτικών συμβούλων 

Την περίοδο από το 2017 έως το 2019, το Δημόσιο κατέβαλε περίπου 22,8 εκατομμύρια ευρώ σε συμβουλευτικές εταιρείες. Από το 2019 έως το 2025 το ποσό ξεπέρασε το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Από τον Απρίλιο το νέο επίδομα ανεργίας – Έως 1.295 ευρώ
Πότε θα ισχύσει 13.03.26

Από τον Απρίλιο το νέο επίδομα ανεργίας

Το νέο επίδομα ανεργίας θα είναι υψηλότερο τους πρώτους μήνες, ώστε να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες του δικαιούχου, και μειώνεται σταδιακά στη συνέχεια

Ηλίας Γεωργάκης
Η Ιταλία αγόρασε σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο για 30 εκατ. ευρώ – Θα εκτεθεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι
Art 13.03.26

Η Ιταλία αγόρασε σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο για 30 εκατ. ευρώ – Θα εκτεθεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι

Σε μία από τις μεγαλύτερες κρατικές επενδύσεις για έργο τέχνης των τελευταίων δεκαετιών, η Ιταλία απέκτησε ένα σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο που απεικονίζει τον μελλοντικό πάπα Ουρβανό Η΄ και θα παρουσιαστεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι της Ρώμης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δημοσκόπηση: Τα δύο «ανοιχτά τραύματα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή
Δημοσκόπηση 13.03.26

Τα δύο «ανοιχτά τραύματα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή

Πρόσκαιρα οφέλη αποκομίζει η Νέα Δημοκρατία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά οι πολίτες δεν ξεχνούν τα εσωτερικά με την κυβέρνηση, σε νέα δημοσκόπηση, να παίρνει βαθμό κάτω από τη βάση σε δύο κομβικούς τομείς. Η πρόθεση ψήφου και η «σφήνα» από τα υπό ίδρυση κόμματα.

Σύνταξη
Ενοίκια: Τι αλλάζει από 1ης Απριλίου για μισθωτές και εκμισθωτές
Τα επτά SOS 13.03.26

Τι αλλάζει από 1ης Απριλίου για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Υποχρεωτικά μέσω τραπεζών θα πληρώνονται τα ενοίκια - Το πλαίσιο για την καταβολή τους, πώς πρέπει να δηλωθεί ο ΙΒΑΝ στα ισχύοντα μισθωτήρια και πώς αυτά θα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Η τακτική του δολώματος: Πώς το Ιράν ξετρυπώνει τις συστοιχίες Patriot και μετά τις καταστρέφει
Κόσμος 13.03.26

Η τακτική του δολώματος: Πώς το Ιράν ξετρυπώνει τις συστοιχίες Patriot και μετά τις καταστρέφει

Σμήνη drone του Ιράν λειτουργούν ως δολώματα, αναγκάζοντας τα προηγμένα ραντάρ των Patriot να αποκαλυφθούν. Δευτερόλεπτα μετά, βαλλιστικοί πύραυλοι χτυπούν τις ανοχύρωτες πλέον συστοιχίες.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η σκοτεινή πλευρά της βιομηχανίας της ευεξίας
Τα «μαγικά» πεπτίδια 13.03.26

Η σκοτεινή πλευρά της βιομηχανίας της ευεξίας

Σε προφίλ και κανάλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνονται αγοραπωλησίες μη εγκεκριμένων ουσιών που υπόσχονται ολική «μεταμόρφωση» - Τι είναι τα πεπτίδια που έχουν προκαλέσει φρενίτιδα

Γιώργος Σχοινάς
Μίστι Κόπλαντ: H πρίμα μπαλαρίνα στην αντεπίθεση – «Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μου ζήτησε να διαφημίσω το Marty Supreme»
«Διαχρονική σημασία» 13.03.26

Μίστι Κόπλαντ: H πρίμα μπαλαρίνα στην αντεπίθεση – «Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μου ζήτησε να διαφημίσω το Marty Supreme»

«Πρώτα απ' όλα, πρέπει να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι με προσκάλεσε να συμμετάσχω στην προώθηση του Marty Supreme και να αναφερθώ στην τέχνη μου», δήλωσε η Μίστι Κόπλαντ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιράν: Ο πρώτος θάνατος γ
Εμανουέλ Μακρόν 13.03.26

Ο πρώτος θάνατος γάλλου στρατιωτικού στη Μέση Ανατολή

Η Γαλλία θρηνεί την πρώτη ανθρώπινη απώλεια στο μακελειό της Μέσης Ανατολής που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, και οι οποίοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Σύνταξη
Ιράν: Νέα πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ – Δυο τραυματίες
Ιράν 13.03.26

Νέα πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ

Το Ιράν εξαπέλυσε νέα πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ, από την οποία τραυματίστηκαν δύο άτομα, ενώ οι κάτοικοι ενημερώθηκαν να σπεύσουν στα καταφύγια.

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ θα προστατεύσουν τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ όταν αυτό καταστεί εφικτό, λέει ο Μπέσεντ
Σκοτ Μπέσεντ 13.03.26

Θα προστατεύσουμε τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ όταν «καταστεί εφικτό»

«Μόλις καταστεί στρατιωτικά εφικτό, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, ίσως μαζί με έναν διεθνή συνασπισμό, θα συνοδεύει τα πλοία» που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, δηλώνει ο Σκοτ Μπέσεντ.

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν για σχεδόν έναν μήνα τις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου
Αρση κυρώσεων 13.03.26

Οι ΗΠΑ άνοιξαν τη στρόφιγγα στο ρωσικό πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ έδωσαν «γενική άδεια» για την πώληση, ως την 11η Απριλίου, αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία που φορτώθηκαν σε δεξαμενόπλοια πριν από τη 12η Μαρτίου.

Σύνταξη
Το Ιράν «δεν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ» – Την ένταση προκαλούν οι «αποσταθεροποιητικές ενέργειες των ΗΠΑ»
Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί 13.03.26

Το Ιράν «δεν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ»

«Το Ιράν δεν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ», δηλώνει ο ιρανός αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, προσθέτοντας ότι την ένταση στην περιοχή προκαλούν «οι αποσταθεροποιητικές ενέργειες των ΗΠΑ».

Σύνταξη
Ιράν: Ο πόλεμος εξελίσσεται «πολύ γρήγορα» και «όλα πάνε πολύ καλά, δηλώνει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 13.03.26

Ο πόλεμος εξελίσσεται «πολύ γρήγορα»

«Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Ολα πάνε πολύ καλά, ο στρατός μας είναι άφθαστος», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Λεσόρ: «Τους ευχαριστώ όλους για τη στήριξη – Τώρα που θα πάω στο σπίτι θα το διασκεδάσω λίγο»
Μπάσκετ 13.03.26

Λεσόρ: «Eυχαριστώ άπαντες για τη στήριξη - Τώρα που θα πάω σπίτι θα το διασκεδάσω λίγο»

Ο Ματίας Λεσόρ μίλησε για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση και ήταν εμφανές το πόσο χαρούμενος ήταν που αγωνίστηκε μετά από τόσο καιρό νιώθοντας καλά το κορμί του.

Σύνταξη
Αμερικανικό αεροπλάνο με έξι επιβαίνοντες έχει πέσει σε έρημο στο δυτικό Ιράκ – Πώς έγινε το ατύχημα
Κόσμος 13.03.26 Upd: 01:52

Αμερικανικό αεροπλάνο με έξι επιβαίνοντες έχει πέσει σε έρημο στο δυτικό Ιράκ – Πώς έγινε το ατύχημα

Ένα KC-135 εναέριου ανεφοδιασμού φέρεται να συγκρούστηκε στον αέρα με άλλο αμερικανικό αεροσκάφος πάνω από το Ιράκ, το οποίο κατάφερε να προσγειωθεί στο Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Ντίλιαν δίνει την κυβέρνηση για το σκάνδαλο υποκλοπών: Παρέχουμε τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Ο Ντίλιαν δίνει την κυβέρνηση για το σκάνδαλο υποκλοπών: Παρέχουμε τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου

Το αφεντικό της Intellexa Ταλ Ντίλιαν σε δήλωσή του στη Δώρα Αναγνωστοπούλου στην εκπομπή Mega Stories έδειξε την ελληνική κυβέρνηση ως βασικό συνεργάτη του στην υπόθεση των υποκλοπών με το λογισμικό παρακολούθησης Predator. Καταρρίπτει το αφήγημα περί «ιδιωτών».

Σύνταξη
