Αρκάς: Η καλημέρα του Σαββάτου

Τα πρώτα ευρήματα

Δεξαμενόπλοιο αμερικανικών συμφερόντων χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα πλοία γεμάτα εκρηκτικά

Τα πρώτα ευρήματα για την επίθεση σε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ιράκ δείχνουν ότι οφείλεται σε μη επανδρωμένα πλοία, γεμάτα εκρηκτικά. Στην ίδια επίθεση επλήγη και το πλοίο Zefyros που το φόρτωνε.