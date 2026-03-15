Superleague 2: Αυτές είναι οι ενδεκάδες στο Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’
Δείτε τις ενδεκάδες με τις οποίες θα ξεκινήσουν Καλαμάτα και Ολυμπιακός Β’, στην αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής των playoffs της Superleague 2
Η Καλαμάτα έχοντας εξασφαλίσει την άνοδό της στη Superleague μετά από 26 χρόνια απουσίας από τα μεγάλα σαλόνια, υποδέχεται τον Ολυμπιακό Β’, για την 5η αγωνιστική των playoffs της Superleague 2.
Λίγο πριν τη σέντρα του ματς, οι δύο ομάδες έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες τους, με τους Βοσνιάδη και τους Άλβαρο Ρούμπιο να ανακοινώνουν τις επιλογές τους.
Οι ενδεκάδες στο Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’
Καλαμάτα: Καλογεράκης, Ταχάτος, Βαφέας, Τσελεπίδης, Λυμπεράκης, Τσορνόμαζ, Μορέιρα, Μιράντα, Παμλίδης, Μπονέτο, Μάντζης
Ολυμπιακός Β’: Κουράκλης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ, Μαρτίνης, Λιατσικούρας, Φίλης, Κουτσογούλας, Πέρεθ, Τανούλης, Τουφάκης, Ρολάκης.
