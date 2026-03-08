Αλέκος Βοσνιάδης: Ο «άρχοντας» των ανόδων το έκανε και με την Καλαμάτα

Ιστορικές στιγμές για την Καλαμάτα, με την «Μαύρη Θύελλα» να πανηγυρίζει την άνοδό της στη Superleague, μετά από 26 χρόνια και ο Αλέκος Βοσνιάδης να κάνει και πάλι το… θαύμα του.

Μετά τη νίκη επί του Πανιωνίου, η ομάδα του Έλληνα τεχνικού είναι και μαθηματικά στα «μεγάλα σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου, μετά από πολλές προσπάθειες τα προηγούμενα χρόνια. Μέχρι που απευθύνθηκε στον… μετρ των ανόδων.

Βοσνιάδης θα πει… άνοδος

Αλέκος Βοσνιάδης θα πει άνοδος. Από το 2013 μέχρι σήμερα έχει πανηγυρίσει συνολικά έξι ανόδους με έξι διαφορετικές ομάδες στην πρώτη κατηγορία της χώρας. Η αρχή έγινε τη σεζόν 2012-13 με τον Απόλλων Σμύρνης, ενώ έναν χρόνο αργότερα οδήγησε τη Νίκη Βόλου στην κορυφή.

Τη σεζόν 2015-16 ήταν η σειρά της Κέρκυρας να πανηγυρίσει την άνοδο υπό τις οδηγίες του, ενώ το 2023-24 ανέβασε την Athens Kallithea στη Superleague. Την επόμενη χρονιά πέτυχε το ίδιο με την ΑΕΛ Novibet.

Και ερχόμενοι στο σήμερα, η Καλαμάτα επιστρέφει στα «μεγάλα σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου 26 χρόνια και ο Αλέκος Βοσνιάδης είναι και πάλι ο «αρχιτέκτονας» αυτής της επιτυχίας.