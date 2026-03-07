Πανιώνιος – Καλαμάτα 0-1: «Πέρασε» από τη Νέα Σμύρνη η «Μαύρη Θύελλα» …κι έφυγε για Super League!

Ήταν η σεζόν 2000-01 όταν η Καλαμάτα είχε αγωνιστεί για τελευταία φορά στη μεγάλη κατηγορία, επί εποχής Α’ Εθνικής ακόμη! Πλέον, ακριβώς ένα τέταρτο του αιώνα αργότερα και ενώ έφτασε να παίζει στα τοπικά της Μεσσηνίας και κοντά στη διάλυση, η «Μαύρη Θύελλα» του ελληνικού ποδοσφαίρου επιστρέφει στα μεγάλα σαλόνια, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της τη συμμετοχή της στη Super League!

Το απόγευμα του Σαββάτου, η Καλαμάτα νίκησε 1-0 τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη με γκολ του Μορέιρα στο 38′, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Νοτίου Ομίλου της Super League 2, έφτασε τις 3 σερί νίκες στα πλέι-οφ και έτσι εξασφάλισε την άνοδό της με δύο ακόμη ματς να απομένουν στο πρόγραμμα.

Το ματς δεν διεκδικούσε ιδιαίτερες δάφνες ποιότητας, ωστόσο, έστω κι έτσι, η Καλαμάτα έκανε τη δουλειά και πήρε το «τρίποντο» που χρειαζόταν από αυτό το ντέρμπι ανόδου. Σε μεγάλο βαθμό βοηθήθηκε και από το γεγονός ότι έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το 19ο κιόλας λεπτό, όταν ο Κολοβός αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη για χτύπημα εκτός φάσης.

Συνολικά στο παιχνίδι υπήρξαν ελάχιστες φάσεις σε όλο το 90λεπτο, με τους γηπεδούχους να καταγράφουν μόλις 1 σουτ εντός εστίας και τους φιλοξενούμενους με τη σειρά τους 2. Ένα εξ αυτών, έφερε και το χρυσό γκολ. Ήταν το 38 λεπτό, όταν μετά από εκτέλεση πλαγίου από τα αριστερά, η μπάλα έφτασε στον Μάντζη (σ.σ. αυτός είχε κερδίσει την κόκκινη), αυτός βρήκε με συρτή πάσα στην περιοχή τον Μορέιρα και αυτός, αφού κοντρόλαρε και γύρισε ωραία το σώμα, με κοντινό σουτ νίκησε τον Γιαννακόπουλο για το 0-1. Ένα ιστορικό γκολ και μια ιστορική νίκη για την Καλαμάτα που ετοιμάζεται ήδη για τη μεγάλη επιστροφή της!

Συνθέσεις:

Πανιώνιος (Παύλος Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος (59′ Βοΐλης), Αυλωνίτης, Ζούλιας, Σαραμαντάς (59′ Κιάκος), Μπελμόντ (82′ Παπαγεωργίου), Ντίας, Κολοβός, Γιακόβλεφ, Μόρσεϊ (72′ Κρητικός), Μωραΐτης (59′ Φοκάμ).

Καλαμάτα (Αλέκος Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Μιράντα (72′ Τσορνομάζ), Οικονόμου, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Κατάλντι (82′ Μπονέτο), Μάντζης (82′ Τσελεπίδης), Μορέιρα, Τσέλιος (59′ Παμλίδης), Μ. Μορέιρα (72′ Κωτσόπουλος).

Η βαθμολογία

Πέρασε από τον Ρέντη η Μαρκό

Ως προς το έτερο παιχνίδι των πλέι-οφ ανόδου του Νοτίου Ομίλου, η Μαρκό νίκησε 3-0 τον Ολυμπιακό Β’ στου Ρέντη σε ένα ματς που δεν είχε φυσικά καμία σημασία για τις δύο ομάδες. Στο 17 ο Μιουλερ με σουτ στην κίνηση άνοιξε το σκορ, ο Μπετσίροβιτς στο 61′ έγραψε το 0-2 και ο Γιόχανσον στο 78′ ήταν αυτός που διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Δοκάρι είχε ο Βαλμπουενά στο 35′.

Όσον αφορά στα πλέι-άουτ του Νοτίου Ομίλου, μεγάλη νίκη πήραν τα Χανιά στην Ηλιούπολη με γκολ στις καθυστερήσεις, την ώρα που το Αιγάλεω επέστρεψε στις νίκες, 1-0 τον Παναργειακό. Ισόπαλες 1-1 ήρθαν Athens Kallithea και Ελλάς Σύρου, αμφότερες έχοντας από 20 βαθμούς.

Τα αποτελέσματα στα πλέι-αουτ του Νοτίου Ομίλου:

Αιγάλεω – Παναργειακός 1-0

(61′ Περκ)

Ηλιούπολη – Χανία 0-1

(90+5′ Καπνίδης)

Athens Kallithea – Ελλάς Σύρου 1-1

(45+2′ Μανίας – 14′ Γκορντεζιάνι)

Η βαθμολογία