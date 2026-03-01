«Αγκαλιά» με την άνοδο η Καλαμάτα (2-0), ο Ολυμπιακός Β' «φρέναρε» τον Πανιώνιο! (2-1)

sports betsson
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Super League 2: Ο Ολυμπιακός Β’ «πλήγωσε» τον Πανιώνιο (2-1), φαβορί για την άνοδο η Καλαμάτα! (2-0)
Ποδόσφαιρο 01 Μαρτίου 2026, 17:25

Super League 2: Ο Ολυμπιακός Β’ «πλήγωσε» τον Πανιώνιο (2-1), φαβορί για την άνοδο η Καλαμάτα! (2-0)

Η νίκη που πέτυχε η Καλαμάτα με 2-0 επί του Μαρκό στην έδρα της, σε συνδυασμό με την ήττα του Πανιωνίου με 2-1 από τον Ολυμπιακού Β' έχρισε φαβορί για την άνοδο στη Super League τη «Μαύρη Θύελλα».

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Σοβαρό προβάδισμα 5 βαθμών στην μάχη της ανόδου από τον Β’ όμιλο των πλέι οφ της Super League 2 απέκτησε η Καλαμάτα, η οποία στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής νίκησε στην έδρα της Μαρκό με 2-0. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός Β’ επικρατούσε στην έδρα του του Πανιωνίου με 2-1, πληγώνοντας τον «βαθιά».

Πλέον η «Μαύρη Θύελλα» έφτασε τους 31 βαθμούς, ενώ οι «κυανέρυθροι» παρέμειναν στους 26, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στους 18 και «έπιασαν» τη Μαρκό. Στην 4η αγωνιστική (8/3) αναμένεται να ξεκαθαρίσουν πολλά καθώς ο Πανιώνιος θα υποδεχθεί την Καλαμάτα και ουσιαστικά θα είναι πιθανότατα η τελευταία του ευκαιρία να μείνει μέσα στο «κόλπο» της ανόδου.

Στο παιχνίδι του Ολυμπιακού Β’ με τον Πανιώνιο είχαμε μία «χορταστική» αναμέτρηση» με τρία γκολ, χαμένο πέναλτι και δοκάρι. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 2-0 χάρη στα γκολ των  Κουτσίδη στο 17′ με σουτ και Τανούλη στο 41′ με κεφαλιά. Για τους φιλοξενούμενους κατάφερε να μειώσει στο 61′ ο Μπελμόντ.

Νωρίτερα στο 31′ ο Παπαγεωργίου σε εκτέλεση πέναλτι για τον Πανιώνιο είχε «σημαδέψει» το οριζόντιο δοκάρι του Μπότη με αποτέλεσμα να χαθεί μεγάλη ευκαιρία για τους κυανέρυθρους να ισοφαρίσουν στο 1-1. Επίσης στο 61′ ο Πανιώνιος είχε και πάλι δοκάρι, αυτή τη φορά σε σουτ του Γιένσεν!

ΣΚΟΡΕΡ: 17′ Κουτσίδης σουτ, 41′ Τανούλης κεφ. – 61′ Μπελμόντ σουτ

Ολυμπιακός Β (Ρούμπιο): Μπότης, Μπιλάλ, Βαλμπουενά (64′ Ζούγλης), Φίλης, Κουτσογούλας, Θαρθάνα (87′ Αργυρίου), Τανούλης, Κεϊτά (77′ Γκοτζαμανίδης), Τουφάκης (64′ Λιατσικούρας), Κουτσίδης, Ρολάκης (87′ Μαρτίνης).

Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Σαραμαντάς (83′ λ.τ Φελίσιο), Αυλωνίτης, Μπελμόντ, Γιακόβλεφ (62′ Κρητικός), Στούπης (72′ Ντίας), Γιένσεν, Μωραΐτης, Βοΐλης (62′ Μόρσεϊ), Βενάρδος, Παπαγεωργίου (46′ Κολοβός).

Διαιτητής: Τομαράς (Θράκης)
Βοηθοί: Καραγιάννης (Θράκης), Καρασαββαϊδης (Καβάλα)
Κίτρινες: Τουφάκης, Ζουγλής – Γιένσεν, Σαραμαντάς, Μπελμόντ
Κόκκινες:

Αγκαλιά με την άνοδο η Καλαμάτα

Στο ματς της Μεσσηνίας η Καλαμάτα προηγήθηκε (1-0) με σουτ του Μιράντα στο 26′ της Μαρκό, ενώ στο 87′ ο Μορέιερα διαμόρφωσε το τελικό 2-0 επίσης με σουτ. Πάντως στο 9′ οι φιλοξενούμενοι είχαν μεγάλη ευκαιρία να προηγηθούν αλλά το σου του Σεμπά βρήκε το οριζόντιο δοκάρι.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν και δεύτερο δοκάρι στο 82′ με τον Μπετσίροβιτς χάνοντας την ευκαιρία να ισοφαρίσουν, ενώ τρία λεπτά μετά, στο 85′, ο Παναγιώτου έκανε την προβολή με τη μπάλα να καταλήγερι στο αριστερό δοκάρι του Αυγερινού!

ΣΚΟΡΕΡ: 26′ Μιράντα σουτ, 87′ Μορέιρα σουτ

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Μιράντα (64′ Μορέιρα), Οικονόμου, Καλουτσικίδης, Παναγιώτου, Τάχατος (46′ λ.τ Σιλά (72′ λ.τ Σπυράκος), Μάντζης (72′ Κωτσόπουλος), Μπονέτο (56′ Χορδάν), Τσορνομάζ, Τσέλιος.

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Αυγερινός, Τσάκνης, Φουρλάνος, Φατιόν, Σεμπά (23′ λ.τ Γιόχανσον), Παυλίδης, Μιούλερ, Οικονομίδης (78′ Μπουσάι), Σμάλης, Ντέντλερ (78′ Μπετσίροβιτς), Κυριακίδης.

Διαιτητής: Τσιάρας (Καβάλας)
Βοηθοί: Φραγκιαδάκης (Λασιθίου), Μπλαβάκης (Ηρακλείου)
Κίτρινες: Βαφέας – Φατιόν
Κόκκινες:

Ανησυχία για Σεμπά, αποχώρησε με ασθενοφόρο

Στο 23 λεπτό ο Σεμπα αισθάνθηκε αδιαθεσία και έγινε αναγκαστική αλλαγή με τον Γιόχανσον να περνάει στη θέση του και τον ίδιο να αποχωρεί με φορείο. Στη συνέχεια κλήθηκε για να τον παραλάβει καθώς φέρεται να αισθάνθηκε δυσφορία. Μάλιστα ο Στρούγγης αλλά και άνθρωποι της Καλαμάτας έτρεξαν κοντά του για να του συμπαρασταθούν σε μια όμορφη κίνηση.

Νίκη παραμονής η AthensKallithea!

Σπουδαία νίκη, χάρη στην οποία κάνει «άλμα» παραμονής, πέτυχε στο Άργος η AthensKallithea με 1-0 επί του Παναργειακού. Με τη νίκη αυτή οι «γαλάζιοι» έφτασαν τους 19 βαθμούς κι «έπιασαν» στην κορυφή την Ελλάς Σύρου που έμεινε στο 1-1 με την Ηλιούπολή στην έδρα της, παρά τα δύο δοκάρια που είχαν οι γηπεδούχοι οι οποίοι προηγήθηκαν μάλιστα.

Εξάλλου Χανιά και Αιγάλεω έμειναν στο 0-0 σε ένα κακό παιχνίδι.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής των πλέι οφ στον Β’ όμιλο της Super League 2

Καλαμάτα – ΓΣ Μαρκό                 2-0
Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος           2-1

Η βαθμολογία στον Β’ όμιλο για τα πλέι οφ της Super League 2

Headlines:
Ναυτιλία
Περσικός Κόλπος: «Εγκλωβισμένα» 10 ελληνικά τάνκερ με 85 Έλληνες ναυτικούς

Περσικός Κόλπος: «Εγκλωβισμένα» 10 ελληνικά τάνκερ με 85 Έλληνες ναυτικούς

Κόσμος
Το Ιράν θα συνεχίσει να χτυπάει σκληρά, διαμηνύει ο Πεζεσκιάν

Το Ιράν θα συνεχίσει να χτυπάει σκληρά, διαμηνύει ο Πεζεσκιάν

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
LIVE: Άρσεναλ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 01.03.26

LIVE: Άρσεναλ – Τσέλσι

LIVE: Άρσεναλ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Τσέλσι για την 28η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Super League 2 01.03.26

«Αγκαλιά» με την άνοδο η Καλαμάτα (2-0), ο Ολυμπιακός Β' «φρέναρε» τον Πανιώνιο! (2-1)

Η νίκη που πέτυχε η Καλαμάτα με 2-0 επί του Μαρκό στην έδρα της, σε συνδυασμό με την ήττα του Πανιωνίου με 2-1 από τον Ολυμπιακού Β' έχρισε φαβορί για την άνοδο στη Super League τη «Μαύρη Θύελλα».

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Άρσεναλ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 01.03.26

LIVE: Άρσεναλ – Τσέλσι

LIVE: Άρσεναλ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Τσέλσι για την 28η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 01.03.26

LIVE: Βόλος – ΑΕΚ

LIVE: Βόλος – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – ΑΕΚ για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Φούλαμ – Τότεναμ
Premier League 01.03.26

LIVE: Φούλαμ – Τότεναμ

LIVE: Φούλαμ - Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ - Τότεναμ για την 28η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Μπράιτον – Νότιγχαμ Φόρεστ
Premier League 01.03.26

LIVE: Μπράιτον – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μπράιτον - Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον - Νότιγχαμ Φόρεστ για την 28η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 5.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κρίσταλ Πάλας
Premier League 01.03.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Κρίσταλ Πάλας για την 28η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός
Super League 01.03.26

LIVE: Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος
Super League 2 01.03.26

Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος

Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε μέσω live streaming από το MEGA News την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος για την 3η αγωνιστική των play offs της Super League 2.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
