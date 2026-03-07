Καλαμάτα: Η αποθέωση για την άνοδο στη Super League άρχισε από τα… Μεγάρα! (vid+pics)

Η Καλαμάτα έφυγε με το «διπλό» (0-1) από τη Νέα Σμύρνη και από εκεί απευθείας για τα… σαλόνια της Superleague, 26 χρόνια μετά την τελευταία της φορά που βρέθηκε στη μεγάλη κατηγορία.

Και η… τρέλα των φίλων της ομάδας έκανε στάση στα Μέγαρα, με κόσμο της Καλαμάτας να περιμένει το πούλμαν με την αποστολή και να αποθεώνει παίκτες και τεχνικό τιμ.

Όπως είναι φυσικό, στην πόλη θα στηθεί πάρτι, με τον κόσμο της ομάδας να περιμένει την αποστολή που αναμένεται να φτάσει λίγο μετά τις 21:00 στην πόλη. Και έτσι θα υπάρξει θερμή υποδοχή στους παίκτες, από τους κατοίκους, προκειμένου να στηθεί ένα μεγαλοπρεπές γλέντι!

Η ΠΑΕ Καλαμάτα μάλιστα ανέβαζε τακτική βίντεο από την διαδρομή της επιστροφής καταγράφοντας όλο το πανηγυρικό κλίμα στην αποστολή και τους οπαδούς, μέχρι φυσικά την πόλη της Καλαμάτας η οποία περίμενε για να υποδεχθεί τους ήρωές της!

Όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς παρακάτω όταν το πούλμαν της αποστολής έφτασε στον χώρο του συγκεντρωμένου πλήθος έγινε το… έλα να δεις!

Δείτε τα βίντεο που δημοσίευσε η Καλαμάτα από την υποδοχή της αποστολής

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη KALAMATA FC (@fckalamata_official)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη KALAMATA FC (@fckalamata_official)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη KALAMATA FC (@fckalamata_official)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη KALAMATA FC (@fckalamata_official)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη KALAMATA FC (@fckalamata_official)