Κρίσιμο παιχνίδι στη Super League 2: Ο Πανιώνιος υποδέχεται την Καλαμάτα – Τα δεδομένα για την άνοδο
Η Καλαμάτα έχει την ευκαιρία να σφραγίσει την άνοδό της στη Super League, ενώ ο Πανιώνιος παίζει την τελευταία του ζαριά στο μεταξύ τους παιχνίδι
Η μεγάλη μάχη για την άνοδο στην Stoiximan Super League συνεχίζεται στη Νέα Σμύρνη, όπου ο Πανιώνιος υποδέχεται την Καλαμάτα (7/3, 15.00) σε ένα ματς που ενδέχεται να κρίνει οριστικά τον προβιβασμό από τον Β’ όμιλο.
Η ομάδα της Μεσσηνίας έχει προβάδισμα πέντε πόντων έναντι του Πανιωνίου και αν νικήσει βάζει τέλος στην υπόθεση της ανόδου. Από την άλλη οι Νεοσμυρνιώτες παίζουν το τελευταίο τους χαρτί για να μείνουν ζωντανοί.
Οι φιλοξενούμενοι χρειάζονται πλέον τέσσερις βαθμούς στα τρία τελευταία παιχνίδια για να εξασφαλίσουν μαθηματικά την πρώτη θέση, έχοντας υπεροχή σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον Ιστορικό.
Την αναμέτρηση ορίστηκε να διευθύνει ο Χρήστος Βεργέτης, διεθνής διαιτητής από την Αρκαδία.
Οι αποστολές των δύο ομάδων:
Πανιώνιος: Σγουρής, Γιαννακόπουλος, Σαρακασίδης, Ζούλιας, Αυλωνίτης, Jensen, Ασλανίδης, Τσαντήλας, Βενάρδος, Κιάκος, Σαραμαντάς, Diaz, Τσέργας, Στούπης, Belmonte, Yakovlev, Fokam, Παπαγεωργίου, Μωραΐτης, Βοΐλης, Felicio, Morsay, Κολοβός, Κρητικός.
Καλαμάτα: Γκέλιος, Λαδάς, Παναγιώτου, Βαφέας, Τσελεπίδης, Στρούγγης, Τάχατος, Καλουτσικίδης, Σπυράκος, Τσίνο Μορέιρα, Οικονόμου, Κατάλντι, Τσορνομάζ, Τσέλιος, Παμλίδης, Μορέιρα, Μιράντα, Κωτσόπουλος, Μάντζης, Χορδάν, Μπονέτο, Λυμπεράκης, Μουζάκης.
Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας στον Νότιο Όμιλο της Super League 2, όσον αφορά το γκρουπ προβιβασμού, ο Ολυμπιακός Β’ θα υποδεχθεί στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη το Μαρκό, στις 15:00, με το παιχνίδι ουσιαστικά να είναι βαθμολογικά.
Οι φιλοξενούμενοι θα παραταχθούν χωρίς τον Σεμπά, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και θα χάσει τα υπόλοιπα φετινά παιχνίδια του Μαρκό.
Το πρόγραμμα μέχρι το φινάλε της Super League 2:
4η αγωνιστική
Πανιώνιος – Καλαμάτα
Ολυμπιακός Β – Μαρκό
5η αγωνιστική
Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β
Μαρκό – Πανιώνιος
6η αγωνιστική
Μαρκό – Καλαμάτα
Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’
