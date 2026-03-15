Live Streaming: Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’
Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:00 την αναμέτρηση Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’ για την 5η αγωνιστική των πλέι οφ της Superleague 2.
Η Καλαμάτα έχοντας εξασφαλίσει την άνοδό της στη Superleague υποδέχεται τον Ολυμπιακό Β’, για την 5η αγωνιστική των playoffs της Superleague 2, σε μια αναμέτρηση που μπορείτε να παρακολουθήσετε σε live streaming από το MEGA NEWS.
Δείτε σε Live Streaming την αναμέτρηση Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’:
Οι ενδεκάδες στο ματς:
Καλαμάτα: Καλογεράκης, Ταχάτος, Βαφέας, Τσελεπίδης, Λυμπεράκης, Τσορνόμαζ, Μορέιρα, Μιράντα, Παμλίδης, Μπονέτο, Μάντζης.
Ολυμπιακός Β’: Κουράκλης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ, Μαρτίνης, Λιατσικούρας, Φίλης, Κουτσογούλας, Πέρεθ, Τανούλης, Τουφάκης, Ρολάκης.
- Live Streaming: Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’
