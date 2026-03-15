Η ιδιαίτερη απάντηση του Μπλόσομγκεϊμ για τον Ολυμπιακό (pic)

Συνεχίζονται τα σενάρια στο εξωτερικό για τον Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ και τον Ολυμπιακό, με τον ίδιο τον Αμερικανό φόργουορντ να κάνει ένα πολύ ιδιαίτερο σχόλιο στα social media.

Η Μονακό μπορεί να βρίσκεται σε δύσκολη θέση, αλλά νίκησε τον Ολυμπιακό πριν μερικά 24ωρα και ένας χρήστης του «X» έβαλε… φωτιές για το μέλλον του Αμερικανού, καθώς σχολίασε το εξής σε ανάρτηση που έκανε: «Αυτό μπορεί να ήταν το τελευταίο παιχνίδι που αντιμετώπισες τον Ολυμπιακό (ως αντίπαλος 😉)». Η απάντηση του Αμερικανού φόργουορντ άναψε… φωτιές!

Λιτή, αλλά ταυτόχρονα αρκετή για να… φουντώσει τα σενάρια και να ανοίξει νέα κουβέντα γύρω από το μέλλον του: «👀👀👀». Μόνο με αυτά τα emoji επέλεξε να απαντήσει. Και όλα αυτά ενώ στο πρόσφατο παρελθόν κυκλοφόρησαν πολλές φήμες περί πιθανής μετακίνησης του 32χρονου άσου στο μεγάλο λιμάνι.

Η ανάρτηση του Μπλόσομγκεϊμ που άναψε… φωτιές

Ένα μόνο σχόλιο στα social media μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα, καθώς δεν επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει κάτι. Πλέον, μένει να φανεί αν όντως υπάρχει ακόμα… καπνός και αν αυτός ο καπνός γίνει… φωτιά το ερχόμενο καλοκαίρι.

Τη φετινή σεζόν, ο 32χρονος μετράει κατά μέσο όρο στη Euroleague 8.5 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 9.2 στο σύστημα αξιολόγησης σε 21:38 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι, ενώ την ίδια στιγμή σουτάρει με 63.2% σε σουτ δύο πόντων, 33.3% από το τρίποντο και 68.3% από τη γραμμή της φιλανθρωπίας.

Βεβαίως, για την ώρα οι Πειραιώτες είναι προσηλωμένοι στους στόχους τους. Την κατάκτηση της Euroleague και του πρωταθλήματος δηλαδή. Με το τέλος της σεζόν το θέμα του Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ δεν αποκλείεται να απασχολήσει, καθώς διαθέτει αρκετά από τα στοιχεία που θέλει ο Γιώργος Μπαρτζώκας.