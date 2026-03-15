Ποσειδώνος: Αυξημένη κίνηση μετά από τροχαίο με 5 οχήματα
Από το τροχαίο ατύχημα δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί
Αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Ελληνικού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα, έπειτα από σύγκρουση πέντε οχημάτων.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το τροχαίο ατύχημα δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία στο σημείο, προκαλώντας καθυστερήσεις στους οδηγούς που κινούνται στην παραλιακή λεωφόρο.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των οχημάτων.
