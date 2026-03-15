Πάνω από το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει σε αστικές περιοχές έως το 2050, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, γεγονός που αυξάνει δραματικά τις ανάγκες για σύγχρονες υποδομές, ενέργεια, μεταφορές και δημόσιες υπηρεσίες στις πόλεις.

Οι πόλεις του μέλλοντος δεν σχεδιάζονται πλέον με χαρτί και μολύβι, αλλά με αισθητήρες, δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη

Πλέον η έννοια της έξυπνης πόλης μετατρέπεται από τεχνολογικό σύνθημα σε πραγματική στρατηγική αστικής ανάπτυξης. Από τη Σιγκαπούρη και τη Βαρκελώνη έως το Ελσίνκι, το Άμστερνταμ και το Ελληνικό, οι πόλεις επενδύουν σε ψηφιακές υποδομές, δεδομένα και νέα μοντέλα διακυβέρνησης.

Ο αστικός σχεδιασμός αλλάζει ριζικά: AI και ψηφιακά δίκτυα μπαίνουν στον πυρήνα των έργων υποδομής, με επενδύσεις που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 3,7 τρισ. δολάρια ετησίως έως το 2035 για να καλυφθούν οι ανάγκες των πόλεων παγκοσμίως, σύμφωνα με μελέτη του McKinsey Global Institute.

Οι πόλεις του μέλλοντος δεν σχεδιάζονται πλέον με χαρτί και μολύβι, αλλά με αισθητήρες, δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη. Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης της χώρας, το Ελληνικό, φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη «έξυπνη πόλη» που σχεδιάστηκε εξ αρχής με ψηφιακές υποδομές – από τα δίκτυα 5G έως τη διαχείριση κρίσιμων λειτουργιών σε πραγματικό χρόνο.

Σύμφωνα με τον διεθνή δείκτη Smart City Index του IMD, αλλά και αναλύσεις του OECD Smart Cities and Inclusive Growth, οι σύγχρονες μητροπόλεις επιχειρούν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και να καταστήσουν τα αστικά συστήματα πιο αποτελεσματικά και ανθεκτικά. Παράλληλα, εκθέσεις του World Economic Forum και της Παγκόσμιας Τράπεζας επισημαίνουν ότι οι επενδύσεις σε ψηφιακές και βιώσιμες υποδομές αποτελούν έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης των αστικών οικονομιών τα επόμενα χρόνια.

Η τεχνολογία στον πυρήνα του σύγχρονου αστικού σχεδιασμού

Η έξυπνη πόλη δεν αφορά μόνο στις ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες. Αφορά στον συνολικό επανασχεδιασμό των υποδομών. Δίκτυα μεταφορών που διαχειρίζονται σε πραγματικό χρόνο την κυκλοφορία, ενεργειακά συστήματα που προσαρμόζονται δυναμικά στη ζήτηση, δίκτυα ύδρευσης που εντοπίζουν διαρροές μέσω αισθητήρων και δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν με τη βοήθεια ψηφιακών πλατφορμών αποτελούν πλέον στοιχεία ενός νέου αστικού μοντέλου.

Ο αστικός σχεδιασμός μετατρέπεται σε μια σύνθετη διαδικασία που συνδυάζει τεχνική γνώση, δεδομένα και τεχνολογία. Σύμφωνα με το UN-Habitat και τη διεθνή πρωτοβουλία Global Smart Cities Alliance, η ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών στο σχεδιασμό των πόλεων αναμένεται να αποτελέσει βασικό χαρακτηριστικό της αστικής ανάπτυξης τις επόμενες δεκαετίες.

Στην Ευρώπη, η μετάβαση αυτή ενισχύεται από πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προωθούν την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση των πόλεων. Πρωτοβουλίες, όπως η ευρωπαϊκή αποστολή «100 Climate-Neutral and Smart Cities», καθώς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Horizon Europe, του InvestEU και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο για τον σχεδιασμό έργων υποδομών.

Σύμφωνα με στοιχεία της European Investment Bank, οι επενδύσεις σε αστικές υποδομές και βιώσιμα έργα στις ευρωπαϊκές πόλεις αυξάνονται σταθερά, καθώς αποτελούν βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής ανάπτυξης. Παράλληλα, η Eurostat επισημαίνει ότι τα προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού των πόλεων έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των δημόσιων υπηρεσιών.

Ο ρόλος των δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης

Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση παίζει η τεχνολογία, αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ. Η ψηφιακή διακυβέρνηση, τα συστήματα ανάλυσης δεδομένων και η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπονται σταδιακά σε βασικά εργαλεία σχεδιασμού και λειτουργίας των υποδομών. Μελέτες του McKinsey Global Institute και του International Data Corporation (IDC) δείχνουν ότι οι τεχνολογίες ανάλυσης δεδομένων και οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να μειώσουν σημαντικά το κόστος λειτουργίας των υποδομών και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των δημοτικών υπηρεσιών.

Η χρήση αισθητήρων και ψηφιακών πλατφορμών επιτρέπει στις δημοτικές αρχές και στους φορείς διαχείρισης να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία κρίσιμων συστημάτων. Ταυτόχρονα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προβλέπει πιθανούς κινδύνους, να βελτιστοποιεί διαδικασίες και να μειώνει το λειτουργικό κόστος έργων και υπηρεσιών.

Η τεχνολογία όμως από μόνη της δεν αρκεί. Ο σχεδιασμός των σύγχρονων υποδομών απαιτεί συνεργασία μεταξύ της Πολιτείας, της τεχνικής κοινότητας, των επιστημονικών ιδρυμάτων και της αγοράς. Ο αστικός μετασχηματισμός δεν είναι μια απομονωμένη τεχνολογική διαδικασία, αλλά ένα ευρύτερο οικοσύστημα σχεδιασμού, χρηματοδότησης και διακυβέρνησης. Όπως υπογραμμίζουν εκθέσεις του Global Infrastructure Hub και του International Transport Forum, οι σύγχρονες υποδομές απαιτούν συντονισμό πολιτικών, επενδύσεων και τεχνολογικής καινοτομίας.

Στην Ελλάδα, η συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Ζητήματα, όπως ο ψηφιακός σχεδιασμός έργων, η αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος, η χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων, βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου. Ο τεχνικός κόσμος, οι θεσμοί της αγοράς και η Πολιτεία αναζητούν τρόπους ώστε οι νέες τεχνολογίες να ενσωματωθούν στο σχεδιασμό των έργων και στη λειτουργία των αστικών υποδομών.

Το Ελληνικό ως παράδειγμα μιας νέας έξυπνης πόλης

Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν μεγάλα έργα αστικής ανάπλασης που επιχειρούν να ενσωματώσουν τις αρχές της έξυπνης πόλης ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού.

το μεγάλο Μητροπολιτικό Πάρκο σχεδιάζεται με τεχνολογίες που επιτρέπουν την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών

Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Ελλάδα αποτελεί η ανάπτυξη του Ελληνικού από την LAMDA Development, όπου δημιουργείται μια νέα πόλη με ψηφιακές υποδομές, που σχεδιάζονται εξ αρχής. Όπως έχει ανακοινωθεί, το έργο ενσωματώνει τεχνολογίες Internet of Things, δίκτυα οπτικών ινών και πλήρη κάλυψη τηλεπικοινωνιών 5ης γενιάς (5G), τα οποία λειτουργούν ως η ψηφιακή ραχοκοκαλιά της πόλης.

Μέσω αυτών των υποδομών, κτίρια, δίκτυα ενέργειας και αστικές υπηρεσίες μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους, επιτρέποντας την παρακολούθηση και τη διαχείριση κρίσιμων λειτουργιών σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, στο Ελληνικό σχεδιάζονται συστήματα έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας, που επιτρέπουν την παρακολούθηση, την ανάλυση και τον έλεγχο των ενεργειακών φορτίων, της τοπικής παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αλλά και της αποθήκευσής της. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται η μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και του κόστους για τους χρήστες των υποδομών.

Την ίδια στιγμή, τεχνολογίες IoT επιτρέπουν τη διασύνδεση ενός μεγάλου αριθμού αισθητήρων και συσκευών, δημιουργώντας ένα δίκτυο δεδομένων που μπορεί να υποστηρίζει την καθημερινή λειτουργία της πόλης και τη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση των υποδομών.

Η ίδια φιλοσοφία επεκτείνεται και σε άλλες λειτουργίες της πόλης. Εφαρμογές έξυπνης στάθμευσης, λύσεις αστικής μικροκινητικότητας με συμβατικά και ηλεκτρικά ποδήλατα, δίκτυα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και συστήματα διαχείρισης νερού, που ανιχνεύουν διαρροές και προσαρμόζονται στις καιρικές συνθήκες αποτελούν μέρος του συνολικού σχεδιασμού.

Παράλληλα, το μεγάλο Μητροπολιτικό Πάρκο σχεδιάζεται με τεχνολογίες που επιτρέπουν την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών και τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, συνδυάζοντας τη βιωσιμότητα με τη λειτουργικότητα και μετατρέποντας μια έκταση, που στο παρελθόν ήταν κατά 70% καλυμμένη με τσιμέντο, σε 70% πράσινο.

Η ανάπτυξη του Ελληνικού αποτυπώνει μια ευρύτερη τάση στο σύγχρονο αστικό σχεδιασμό. Τη δημιουργία πόλεων όπου οι ψηφιακές υποδομές, τα δεδομένα και οι βιώσιμες τεχνολογίες ενσωματώνονται από την αρχή στο πολεοδομικό σχέδιο. Στόχος είναι η δημιουργία μιας πόλης «15 λεπτών», όπου οι βασικές ανάγκες κατοικίας, εργασίας, μετακίνησης και ψυχαγωγίας βρίσκονται σε κοντινή απόσταση και υποστηρίζονται από ψηφιακές υπηρεσίες και έξυπνες υποδομές.

Οι προκλήσεις

Στο ίδιο πλαίσιο συζήτησης εντάσσονται και οι πρωτοβουλίες που επιχειρούν να συνδέσουν τον τεχνικό σχεδιασμό με τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. Στο τελευταίο διεθνές συνέδριο «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο», που διοργανώθηκε από το ΤΜΕΔΕ, υπό την αιγίδα της Τράπεζας της Ελλάδος και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, συζητήθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες υποδομές και οι πόλεις. Όπως αναδείχθηκε, η τεχνολογία αποτελεί πλέον κρίσιμο εργαλείο διοίκησης και σχεδιασμού των έργων.

Η χρήση ψηφιακών εργαλείων και συστημάτων ανάλυσης δεδομένων επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση των υποδομών, τη μείωση των κινδύνων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των έργων. Ταυτόχρονα, επισημάνθηκε ότι η χρηματοδότηση των σύγχρονων υποδομών συνδέεται όλο και περισσότερο με την τεχνική ωριμότητα των έργων και την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πόλεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι πόλεις και οι περιφέρειες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εφαρμογής των στρατηγικών μετασχηματισμού, καθώς καλούνται να υλοποιήσουν έργα που αφορούν τις μεταφορές, την ενέργεια, τα δίκτυα νερού και τις δημόσιες υπηρεσίες. Η δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και η βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για την επιτυχία αυτής της μετάβασης.

Όπως επισημάνθηκε χαρακτηριστικά από τον πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ, Κωνσταντίνο Μακέδο, «είμαστε μια ορχήστρα, όχι σολίστες, η μετάβαση απαιτεί συλλογικές λύσεις. Η Ελλάδα πρέπει να πρωτοπορήσει με στρατηγική για τις υποδομές, με ευρεία χρήση της ψηφιοποίησης, της τεχνητής νοημοσύνης και των big data, με έργα που μειώνουν τους κινδύνους, με ισχυρές συνεργασίες της Πολιτείας με την Ευρώπη, του τεχνικού κόσμου και της επιστημονικής κοινότητας, με την αγορά και την Αυτοδιοίκηση. Η εποχή μας επιβάλλει έναν ξεκάθαρο και ρεαλιστικό σχεδιασμό, ώστε να μεταβούμε από τις υποδομές του χθες, στις υποδομές, με βάση το κλίμα του 2050. Από αποσπασματικά έργα, σε ολοκληρωμένα οικοσυστήματα υποδομών. Από παραδοσιακή υλοποίηση σε ψηφιακή παρακολούθηση και επιθεώρηση. Από λειτουργικές κατασκευές, σε έξυπνες, ανθεκτικές και ενεργειακά αποδοτικές υποδομές. Από έργα με ορίζοντα χρήσης 10 ετών, σε έργα με ορίζοντα γενεών».

Η επισήμανση αυτή αποτυπώνει τη βασική πρόκληση της εποχής. Ο μετασχηματισμός των πόλεων δεν μπορεί να επιτευχθεί από έναν μόνο φορέα ή κλάδο, αλλά απαιτεί συντονισμό μεταξύ θεσμών, επιστημονικής γνώσης και επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Καθώς οι πόλεις συνεχίζουν να μεγαλώνουν και οι ανάγκες των πολιτών μεταβάλλονται, ο σχεδιασμός των υποδομών μετατρέπεται σε έναν από τους πιο κρίσιμους τομείς δημόσιας πολιτικής και οικονομικής δραστηριότητας. Η τεχνολογία, η συνεργασία θεσμών και η αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων διαμορφώνουν ένα νέο μοντέλο αστικής ανάπτυξης, στο οποίο οι πόλεις καλούνται να γίνουν όχι μόνο πιο αποδοτικές, αλλά και πιο ευφυείς.