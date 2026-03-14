Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ

Μια 50χρονη γυναίκα στο Τενεσί προσπαθεί να ξαναστήσει τη ζωή της από την αρχή αφότου πέρασε άδικα έξι μήνες στη φυλακή λόγω εσφαλμένης ταυτοποίησης από λογισμικό αναγνώρισης προσώπων.

Η Άντζελα Λιπς, μητέρα τριών παιδιών με πέντε εγγόνια, θεωρήθηκε ύποπτη σε υπόθεση τραπεζικής απάτης στη Βόρεια Ντακότα. Η γυναίκα δήλωσε ότι δεν είχε επισκεφθεί ποτέ στην περιοχή. Δεν είχε καν ταξιδέψει ποτέ με αεροπλάνο μέχρι που συνελήφθη και μεταφέρθηκε πέρυσι στη Βόρεια Ντακότα.

Tον Ιούλιο, ομοσπονδιακοί αστυνομικοί συνέλαβαν τη Λιπς στο σπίτι της στο Τενεσί την ώρα που πρόσεχε τέσσερα παιδιά, Την απομάκρυναν υπό την απειλή όπλου και την έβαλαν στο κρατητήριο ως φυγόποινη από τη Βόρεια Ντακότας, ανέφερε η τοπική ιστοσελίδα InForum.

«Δεν έχω πάει ποτέ στη Βόρεια Ντακότα, δεν γνωρίζω κανέναν από τη Βόρεια Ντακότα», είπε η Λιπς στο WDAY News.

Έμεινε στη φυλακή του Τενεσί για τέσσερις μήνες, χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση, μέχρι τελικά να εκδοθεί. Της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τέσσερις περιπτώσεις παράνομης χρήσης προσωπικών στοιχείων ταυτότητας και τέσσερις περιπτώσεις κλοπής.

Σύμφωνα με αστυνομικά έγγραφα περιήλθαν στην κατοχή του WDAY News, αστυνομικοί που ερευνούσαν υποθέσεις τραπεζικής απάτης τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2025 εξέτασαν βιντεοληπτικό υλικό τραπεζικού υποκαταστήματος που εμφάνισε μια γυναίκα να σηκώνει δεκάδες χιλιάδες δολάρια χρησιμοποιώντας ψεύτικη στρατιωτική ταυτότητα.

Οι αξιωματικοί χρησιμοποίησαν λογισμικό ΑΙ για την ταυτοποίηση προσώπων και αναγνώρισαν την Λιπς ως ύποπτη. Στη συνέχεια τη συνέλαβαν χωρίς να την έχουν δει διά ζώσης.

Πέρασαν 108 ημέρες από τη σύλληψή της στο Τενεσί μέχρι να μεταφερθεί στη Βόρεια Ντακότα, όπου εμφανίστηκε στο δικαστήριο την επομένη.

Αφέθηκε ελεύθερη τα Χριστούγεννα, όταν ο δικηγόρος της Τζέι Γκρίνγουντ προσκόμισε στοιχεία που έδειχναν ότι η πελάτιοσσά του βρισκόταν στο Τενεσί την ώρα που συνέβη η ανάληψη στο Φάργκο της Βόρειας Ντακότας, σχεδόν 2.000 χιλιόμετρα μακριά.

H Λιπς κατήγγειλε μάλιστα ότι η αστυνομία του Φάργκο δεν πλήρωσε για το ταξίδι της επιστροφής της στο σπίτι και την άφησε εγκλωβισμένη. Τοπικοί δικηγόροι υπεράσπισης βοήθησαν να καλυφθούν τα έξοδα για ένα δωμάτιο ξενοδοχείου και φαγητό την παραμονή των Χριστουγέννων και ανήμερα των Χριστουγέννων, ενώ ένας τοπικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, το F5 Project, τη βοήθησε να επιστρέψει στο Τενεσί, σύμφωνα με το InForum.

Η Λιπς βρίσκεται πλέον πίσω στο σπίτι της, λέει όμως ότι η εμπειρία είχε σιβαρές συνέπειες. Ενώ βρισκόταν στη φυλακή και δεν μπορούσε να πληρώσει τους λογαριασμούς της, έχασε το σπίτι της, το αυτοκίνητό της και τον σκύλο της, όπως είπε. Δήλωσε ακόμα στο WDAY News ότι κανείς από το αστυνομικό τμήμα του Φάργκο δεν της έχει ζητήσει συγγνώμη.

Η περίπτωση της Λιπς δεν είναι η πρώτη του είδους της. Τον Οκτώβριο, ανέφερε ο Guardian, σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ότι μπέρδεψε με όπλο μια σακούλα Doritos που κρατούσε ένας μαθητής λυκείου στη Βαλτιμόρη ειδοποίησε την τοπική αστυνομία. Ο Τάκι Άλεν καθόταν με φίλους έξω από το λύκειο Kenwood στη Βαλτιμόρη όταν αστυνομικοί με όπλα τον πλησίασαν, τον ανάγκασαν να γονατίσει και του πέρασαν χειροπέδες.

Νωρίτερα φέτος, η αστυνομία της Βρετανίας συνέλαβε έναν άνδρα για διάρρηξη σε μια πόλη που δεν είχε επισκεφθεί ποτέ, καθώς λογισμικό αναγνώρισης προσώπου τον μπέρδεψε με άλλο άτομο ασιατικής καταγωγής.

Οι αρχές είχαν χρησιμοποιήσει αυτοματοποιημένο λογισμικό αναγνώρισης προσώπου, το οποίο τον ταύτισε με πλάνα υπόπτου για μια διάρρηξη αξίας 3.000 λιρών σε απόσταση 100 μιλίων.