14.03.2026 | 11:24
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή λόγω εργασιών στο Μετρό
Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ
Τεχνολογία 14 Μαρτίου 2026, 15:22

Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ

Λογισμικό αναγνώρισης προσώπου αναγνώρισε την Άντζελα Λιπς ως ένοχη τραπεζικής απάτης σε πόλη την οποία δεν είχε ποτέ επισκεφθεί. H αστυνομία δεν τη συνάντησε καν διά ζώσης πριν τη στείλει στη φυλακή.

Λιπαρά & λίπος: Καταρρίπτοντας κοινούς μύθους

Λιπαρά & λίπος: Καταρρίπτοντας κοινούς μύθους

Μια 50χρονη γυναίκα στο Τενεσί προσπαθεί να ξαναστήσει τη ζωή της από την αρχή αφότου πέρασε άδικα έξι μήνες στη φυλακή λόγω εσφαλμένης ταυτοποίησης από λογισμικό αναγνώρισης προσώπων.

Η Άντζελα Λιπς, μητέρα τριών παιδιών με πέντε εγγόνια, θεωρήθηκε ύποπτη σε υπόθεση τραπεζικής απάτης στη Βόρεια Ντακότα. Η γυναίκα δήλωσε ότι δεν είχε επισκεφθεί ποτέ στην περιοχή. Δεν είχε καν ταξιδέψει ποτέ με αεροπλάνο μέχρι που συνελήφθη και μεταφέρθηκε πέρυσι στη Βόρεια Ντακότα.

Tον Ιούλιο, ομοσπονδιακοί αστυνομικοί συνέλαβαν τη Λιπς στο σπίτι της στο Τενεσί την ώρα που πρόσεχε τέσσερα παιδιά, Την απομάκρυναν υπό την απειλή όπλου και την έβαλαν στο κρατητήριο ως φυγόποινη από τη Βόρεια Ντακότας, ανέφερε η τοπική ιστοσελίδα InForum.

«Δεν έχω πάει ποτέ στη Βόρεια Ντακότα, δεν γνωρίζω κανέναν από τη Βόρεια Ντακότα», είπε η Λιπς στο WDAY News.

Έμεινε στη φυλακή του Τενεσί για τέσσερις μήνες, χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση, μέχρι τελικά να εκδοθεί. Της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τέσσερις περιπτώσεις παράνομης χρήσης προσωπικών στοιχείων ταυτότητας και τέσσερις περιπτώσεις κλοπής.

Σύμφωνα με αστυνομικά έγγραφα περιήλθαν στην κατοχή του WDAY News, αστυνομικοί που ερευνούσαν υποθέσεις τραπεζικής απάτης τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2025 εξέτασαν βιντεοληπτικό υλικό τραπεζικού υποκαταστήματος που εμφάνισε μια γυναίκα να σηκώνει δεκάδες χιλιάδες δολάρια χρησιμοποιώντας ψεύτικη στρατιωτική ταυτότητα.

Η Άντελα Λιπς δήλωσε ότι έχασε το σπίτι και το αυτοκίνητό της λόγω της περιπέτειας (WDAY News)

Οι αξιωματικοί χρησιμοποίησαν λογισμικό ΑΙ για την ταυτοποίηση προσώπων και αναγνώρισαν την Λιπς ως ύποπτη. Στη συνέχεια τη συνέλαβαν χωρίς να την έχουν δει διά ζώσης.

Πέρασαν 108 ημέρες από τη σύλληψή της στο Τενεσί μέχρι να μεταφερθεί στη Βόρεια Ντακότα, όπου εμφανίστηκε στο δικαστήριο την επομένη.

Αφέθηκε ελεύθερη τα Χριστούγεννα, όταν ο δικηγόρος της Τζέι Γκρίνγουντ προσκόμισε στοιχεία που έδειχναν ότι η πελάτιοσσά του βρισκόταν στο Τενεσί την ώρα που συνέβη η ανάληψη στο Φάργκο της Βόρειας Ντακότας, σχεδόν 2.000 χιλιόμετρα μακριά.

H Λιπς κατήγγειλε μάλιστα ότι η αστυνομία του Φάργκο δεν πλήρωσε για το ταξίδι της επιστροφής της στο σπίτι και την άφησε εγκλωβισμένη. Τοπικοί δικηγόροι υπεράσπισης βοήθησαν να καλυφθούν τα έξοδα για ένα δωμάτιο ξενοδοχείου και φαγητό την παραμονή των Χριστουγέννων και ανήμερα των Χριστουγέννων, ενώ ένας τοπικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, το F5 Project, τη βοήθησε να επιστρέψει στο Τενεσί, σύμφωνα με το InForum.

Η Λιπς βρίσκεται πλέον πίσω στο σπίτι της, λέει όμως ότι η εμπειρία είχε σιβαρές συνέπειες. Ενώ βρισκόταν στη φυλακή και δεν μπορούσε να πληρώσει τους λογαριασμούς της, έχασε το σπίτι της, το αυτοκίνητό της και τον σκύλο της, όπως είπε. Δήλωσε ακόμα στο WDAY News ότι κανείς από το αστυνομικό τμήμα του Φάργκο δεν της έχει ζητήσει συγγνώμη.

Η περίπτωση της Λιπς δεν είναι η πρώτη του είδους της. Τον Οκτώβριο, ανέφερε ο Guardian, σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ότι μπέρδεψε με όπλο μια σακούλα Doritos που κρατούσε ένας μαθητής λυκείου στη Βαλτιμόρη ειδοποίησε την τοπική αστυνομία. Ο Τάκι Άλεν καθόταν με φίλους έξω από το λύκειο Kenwood στη Βαλτιμόρη όταν αστυνομικοί με όπλα τον πλησίασαν, τον ανάγκασαν να γονατίσει και του πέρασαν χειροπέδες.

Νωρίτερα φέτος, η αστυνομία της Βρετανίας συνέλαβε έναν άνδρα για διάρρηξη σε μια πόλη που δεν είχε επισκεφθεί ποτέ, καθώς λογισμικό αναγνώρισης προσώπου τον μπέρδεψε με άλλο άτομο ασιατικής καταγωγής.

Οι αρχές είχαν χρησιμοποιήσει αυτοματοποιημένο λογισμικό αναγνώρισης προσώπου, το οποίο τον ταύτισε με πλάνα υπόπτου για μια διάρρηξη αξίας 3.000 λιρών σε απόσταση 100 μιλίων.

Σούπερ μάρκετ: Αντέχουν το πλαφόν, ανησυχούν για τη διάρκεια του μέτρου

Λιπαρά & λίπος: Καταρρίπτοντας κοινούς μύθους

Το Ιράν προειδοποιεί κατοίκους των ΗΑΕ να εκκενώσουν λιμενικές περιοχές

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

«AI brain fry»: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη «τηγανίζει» το μυαλό των εργαζόμενων
«AI brain fry»: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη «τηγανίζει» το μυαλό των εργαζόμενων

Η τεχνητή νοημοσύνη εξαντλεί τόσο πολύ τους εργαζόμενους, σύμφωνα με σχετικές μελέτες, που οι ερευνητές έχουν ονομάσει αυτή την κατάσταση «AI brain fry» - εγκεφαλική καταπόνηση από την AI

Νατάσα Ρουγγέρη
Παιχνίδια AI στο μικροσκόπιο των ερευνητών – «Παρερμηνεύουν τα συναισθήματα των παιδιών, απαντούν ανάρμοστα»
Παιχνίδια AI στο μικροσκόπιο των ερευνητών - «Παρερμηνεύουν τα συναισθήματα των παιδιών, απαντούν ανάρμοστα»

Τα AI παιχνίδια δεν είναι έτοιμα για τον ρόλο που τους αποδίδεται, έδειξε μελέτη του Κέιμπριτζ - Αυστηρότερους κανονισμούς και νέα σήμανση ασφαλείας ζητούν οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι

Ιωάννα Κουμπαρέλη
H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI
H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI

Το Κίεβο προσφέρει στους Δυτικούς συμμάχους του μια πλατφόρμα με μεγάλους όγκους οπτικού υλικού που συλλέγεται από drone και στρατιώτες στο πεδίο της μάχης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Αύξηση της χρήσης AI, έλλειμμα δεξιοτήτων – Νέο εργαλείο μετρά στην πράξη την επάρκεια των εργαζομένων
Αύξηση της χρήσης AI, έλλειμμα δεξιοτήτων – Νέο εργαλείο μετρά στην πράξη την επάρκεια των εργαζομένων

Σημαντικά αυξάνεται η χρήση εργαλείων AI από εργαζομένους στην Ελλάδα, ωστόσο το έλλειμμα δεξιοτήτων παραμένει έντονο - Πώς αξιολογεί την επάρκεια το νέο εργαλείο που ανέπτυξε η Bryq

Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου
Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να υποχρεώσει τις εταιρείες ΑΙ να επιτρέπουν τη χρήση των συστημάτων τους για «κάθε νόμιμη χρήση», ακόμα και για αυτόνομα όπλα. Επίθεση και στους κανόνες της ΕΕ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο
Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο

Οι Big Tech καλούν το Πεντάγωνο να ξανασκεφτεί το μπλκόκο στην Anthropic. Ο επικεφαλής της Palantir προειδοποιεί ωστόσο τις εταιρείες για «κρατικοποίηση» της ΑΙ αν δεν υποχωρήσουν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Η κυβέρνηση Τραμπ ξηλώνει τα συστήματα της Anthropic, στρέφεται στην OpenAI
Η κυβέρνηση Τραμπ ξηλώνει τα συστήματα της Anthropic, στρέφεται στην OpenAI

O Λευκός Οίκος μποϊκοτάρει την Anthropic μετά την άρνησή της να καταργήσει τους κανόνες ασφαλείας στα μοντέλα της προκειμένου να αξιοποιηθούν για απόρρητες χρήσεις.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Στενά του Ορμούζ: Ο Τραμπ λέει ότι «πολλές χώρες» θα στείλουν πολεμικά πλοία για να μείνουν ανοικτά
«Ελπίζουμε ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, θα στείλουν πλοία στην περιοχή, ώστε τα Στενά του Ορμούζ να μην αποτελούν πλέον απειλή από ένα έθνος που έχει αποκεφαλιστεί πλήρως», λέει ο Τραμπ

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εγκαινιάζει την πρώτη ΛΟΑΤΚΙΑ+ υπηρεσία
Ο Ζοχράν Μαμντάνι εγκαινιάζει την πρώτη ΛΟΑΤΚΙΑ+ υπηρεσία με διευθύντρια τρανς γυναίκα

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νεοσύστατη αυτή υπηρεσία δια χειρός Ζοχράν Μαμντάνι δημιουργείται εν μέσω σημαντικών περικοπών για τους queer Αμερικανούς,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: ΟΦΗ – Ολυμπιακός
LIVE: ΟΦΗ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Ολυμπιακός για την 24η αγωνιστική της Superleague.

Γιούργκεν Χάμπερμας: Πέθανε ο «τελευταίος Ευρωπαίος» – Πένθος στην παγκόσμια διανόηση
Ο κόσμος του πνεύματος αποχαιρετά σήμερα μια από τις επιδραστικότερες μορφές του 20ού και 21ου αιώνα, τον Γερμανό φιλόσοφο και κοινωνιολόγο Γιούργκεν Χάμπερμας, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών

Αντ. Σαμαράς – Κυρ. Μητσοτάκης: Ανοιχτός πόλεμος σε όλα τα πεδία
Διευρύνεται το μέτωπο των πυρών του Αντ. Σαμαρά προς την κυβέρνηση, με βολές και για τα ζητήματα της διαφθοράς, των θεσμών και του σκανδάλου των υποκλοπών. Στο ίδιο κάδρο με την αντιπολίτευση τον βάζει το Μαξίμου, κατατάσσοντάς τον πια ανοιχτά στους πολιτικούς του αντιπάλους.

Γιάννης Μπασκάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πονοκέφαλος της κυβέρνησης για το έγγραφο Βάρρα σε Βορίδη και ο φόβος της παραγραφής
Το έγγραφο Βάρρα στον Βορίδη που προειδοποιούσε για αυθαιρεσίες δίνει άλλη διάσταση στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί δεν πείθει το αφήγημα της κυβέρνησης και ο κίνδυνος παραγραφής αδικημάτων της δικογραφίας.

Δημήτρης Τερζής
Θεσσαλονίκη: Προθεσμία για την Τρίτη έλαβε ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου
Την ερχόμενη Τρίτη θα απολογηθεί ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ο 23χρονος ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

LIVE: Ίντερ – Αταλάντα
LIVE: Ίντερ - Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Ίντερ - Αταλάντα, για την 29η αγωνιστική της Serie A.

«Άλμα» υπόσχεται πάλι ο Μητσοτάκης στην κατεστραμμένη και εγκαταλελειμμένη Θεσσαλία
Με την Θεσσαλία να υποφέρει ακόμα, όχι μόνο από τις φυσικές καταστροφές, αλλά και από την κρατική αμέλεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για έργα που δρομολογούνται και δισ. που διαθέτει λόγω της «ισχυρής οικονομίας» μας

Νατάσα Ρουγγέρη
28 ΦΝΘ: Παγκόσμια πρεμιέρα «Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ ροκάρει τον Παρθενώνα» – Τα γυρίσματα στο Ηρώδειο
Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου παρουσία του Αμερικανού συνθέτη Ντέσμοντ Τσάιλντ και της σκηνοθέτριας Χέδερ Γουίντερς.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Κουτσούμπας: Να ανοίξει το θέμα των υποκλοπών για κυβέρνηση και Μητσοτάκη που ενέχεται στο εγκληματικό σκάνδαλο
«Ταυτόχρονα, ζητάμε να ανοίξει και η υπόθεση, που έχει πάει στο αρχείο, των υποκλοπών στην έδρα του ΚΚΕ στον Περισσό», τονίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις Ντίλιαν στο Mega για το Predator

«Ύμνος της Μαφίας»: Σάλος στην Ιταλία για τη Eurovision – Tα προγνωστικά, το Ferto του Akylas και η Σουηδία «θα φροντίσει για την ήττα του Ισραήλ» 
Μια άνευ προηγουμένου αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στην Ιταλία με αφορμή το κομμάτι που επιλέχθηκε στη Eurovision που μετράει τη μία κρίση μετά την άλλη όσο ο Akylas και το Ferto κερδίζει εντυπώσεις

Λουκάς Καρνής
Η σοβαρή νόσηση με COVID-19 και γρίπη αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα
Ποιες κοινές λοιμώξεις βρέθηκαν να αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα

Οι σοβαρές ιογενείς λοιμώξεις προκαλούν αλλαγές στα ανοσοκύτταρα των πνευμόνων, οδηγώντας σε χρόνια φλεγμονή που βοηθά στην εμφάνιση καρκίνου μήνες ή και χρόνια αργότερα - «ασπίδα» αποτελεί ο εμβολιασμός.

Κουτσούμπας: Το Μπλόκο της Καλογρέζας στέλνει μήνυμα στις σημερινές γενιές να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στον πόλεμο
«Το Μπλόκο της Καλογρέζας εδώ στη Νέα Ιωνία, το Μπλόκο της Κοκκινιάς και οι 200 της Καισαριανής συνδέουν ως κόκκινο νήμα το χθες με το σήμερα», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην εκδήλωση για τα 82 χρόνια από το Μπλόκο

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

