Η αλβανίδα «υπουργός ΑΙ» κατηγορείται ότι έκλεψε το πρόσωπο ηθοποιού – Μήνυση στην κυβέρνηση Ράμα
Αλβανίδα ηθοποιός μηνύει την κυβέρνηση των Τιράνων καταγγέλλοντας ότι το πρόσωπο και η φωνή της χρησιμοποιήθηκαν χωρίς συγκατάθεση για τη δημιουργία της ψηφιακής «υπουργού Τεχνητής Νοημοσύνης».
Ήδη από την αρχή της τέταρτης θητείας του τον Σεπτέμβριο, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα ανέθεσε στον εικονικό χαρακτήρα Diella, που σημαίνει «Ήλιος» στα αλβανικά, να επιβλέπει την ανάθεση κυβερνητικών συμβάσεων ως μέτρο για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
Ντυμένη με παραδοσιακή αλβανική ενδυμασία, η Diella εμφανίστηκε ως βοηθός ΑΙ στην πλατφόρμα e-Albania, βοηθώντας πολίτες και επιχειρήσεις να λαμβάνουν έγγραφα του δημοσίου, μειώνοντας γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.
Όμως η Diella έχει τα χαρακτηριστικά του προσώπου και της φωνής της Ανίλα Μπίσα, ηθοποιού του κινηματογράφου και του θεάτρου, η οποία δηλώνει ότι ποτέ δεν έδωσε τη συγκατάθεσή της.
Η Μπίσα υποστηρίζει ότι πλέον πέφτει θύμα παρενοχλήσεων στο διαδίκτυο και ανεπιθύμητης προσοχής στον δρόμο.
«Αρχικά ξαφνιάστηκα, χαμογέλασα και είπα ότι πρέπει να είναι αστείο» δήλωσε στο Reuters. «Τώρα οι άνθρωποι με φωνάζουν Diella και θεωρούν πως είμαι υπουργός της κυβέρνησης», είπε.
Η ηθοποιός δήλωσε ότι πέρυσι επέτρεψε να χρησιμοποιηθούν τα χαρακτηριστικά της ως εικονικής βοηθού ΑΙ στην πλατφόρμα e-Albania, όχι όμως για τη δημιουργία της ψηφιακής υπουργού.
«Όσοι δεν συμπαθούν τον πρωθυπουργό, τώρα με μισούν κι εμένα» διαμαρτυρήθηκε η Μπίσα.
Η κυβέρνηση αρνείται ότι χρησιμοποίησε τα χαρακτηριστικά της με ακατάλληλο τρόπο.
Η «μήνυση είναι μια ανοησία, όμως χαιρετίζουμε την ευκαιρία να λύσουμε την υπόθεση μια για πάντα σε δικαστήριο» ανέφερε το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης, απαντώντας σε ερωτήσεις του Reuters.
Η δημόσια εικόνα της αλβανικής κυβέρνησης έχει πληγεί από τον Δεκέμβριο, όταν μια ειδική εισαγγελική μονάδα απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος της αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Μπελίντα Μπαλούκου, για ανάμιξή της σε διαγωνισμούς για έργα υποδομών, κατηγορίες που η ίδια αρνείται.
Η εικόνα της Diella εμφανίζεται στην πρώτη σειρά των ονομάτων που απαρτίζουν το υπουργικό συμβούλιο στον ιστότοπο της κυβέρνησης, δίπλα σε φωτογραφίες του Ράμα και της Μπαλούκου.
Δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει τη Δευτέρα αν θα δώσει εντολή στην κυβέρνηση να σταματήσει να χρησιμοποιεί την εικόνα της Μπίσα.
Ο δικηγόρος της, Αρανίτ Ρόσι, δήλωσε ότι η Μπίσα ζητά 1 εκατομμύριο ευρώ ως αποζημίωση.
«Ο νόμος ορίζει ότι σε περιπτώσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων, οι κυρώσεις για τους κρατικούς θεσμούς φτάνουν έως και τα 21 εκατομμύρια ευρώ, επομένως το αίτημά μας για 1 εκατομμύριο είναι ένα εύλογο ποσό», είπε.
