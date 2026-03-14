Χάος έχει προκληθεί στη Λεωφόρο Αθηνών μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, με τα αυτοκίνητα να κινούνται σημειωτόν. Πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν ελαφρά τραυματία.

Ειδικότερα, στις 12:35 συγκρούστηκαν δύο οχήματα, ένα SUV με ένα πυροσβεστικό, με αποτέλεσμα να προκληθεί μποτιλιάρισμα στο ύψος της οδού Μητροδώρου (Ακαδημία Πλάτωνος), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Χαϊδάρι.

Οι Αρχές βρίσκονται επί τόπου και καταβάλλουν προσπάθειες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Οι οδηγοί που κινούνται προς Χαϊδάρι συνιστάται να αποφεύγουν τη Λεωφόρο Αθηνών ή να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία.