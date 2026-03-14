Πόλεμος των influencer στο Ντουμπάι – «Φτωχομπινέδες, αχάριστοι» όσοι δεν βλέπουν τον πόλεμο ως χρήμα

Διάσημοι influencer που παραμένουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξαπολύουν δριμεία επίθεση κατά των συναδέλφων τους που εγκαταλείπουν το Ντουμπάι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Daily Mail, Βρετανοί influencer επιτίθενται στους συμπατριώτες τους γιατί προτίμησαν να εγκαταλείψουν το Ντουμπάι αντί να εκμεταλλευτούν την μεγάλη ευκαιρία για κέρδος. Τον πόλεμο.

Η λάμψη του Ντουμπάι δοκιμάζεται από τις ιρανικές επιθέσεις, όμως για ορισμένους περιζήτητους περιεχομένου, η κρίση αποτελεί ευκαιρία για κέρδος και προπαγάνδα.

Με φόντο τις συλλήψεις για διασπορά ψευδών ειδήσεων και τις μαζικές φυγές χιλιάδων ξένων υπηκόων, οι δηλώσεις για «κέρδη από τον πόλεμο» προκαλούν οργή, την ώρα που οι πλούσιοι αναζητούν φορολογικά καταφύγια στην Ευρώπη για να γλιτώσουν από τα ραντάρ των βρετανικών αρχών σημειώνει η DM.

Όσο το Ντουμπάι δέχεται επανειλημμένα πλήγματα στα αεροδρόμια και το οικονομικό του κέντρο, μια ομάδα influencer επιλέγει να προκαλέσει το δημόσιο αίσθημα.

Ο Μίτσελ Άρμστρονγκ, με χιλιάδες ακολούθους στο TikTok, προκάλεσε σάλο ισχυριζόμενος ότι όσοι έμειναν στην πόλη κατάφεραν να κερδίσουν περισσότερα χρήματα ή και να κερδοσκοπήσουν από τον πόλεμο.

Χρησιμοποιώντας υποτιμητικούς όρους όπως «φτωχομπινέδες και αχάριστους» [brokies, ungrateful] ο Άρμστρονγκ ειρωνεύτηκε όσους έφυγαν για να γλιτώσουν από τις βόμβες, επιδεικνύοντας παράλληλα την πολυτελή καθημερινότητά του σε διαμέρισμα αξίας 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στο βίντεο του ο Άρμστρονγκ υποστήριξε ότι «τίποτα δεν έχει αλλάξει γι’ αυτόν», επιμένοντας ότι η καθημερινή του ρουτίνα, η οποία συνίσταται στη σάουνα, το χαμάμ και στην απόλαυση του διαμερίσματός του συνεχίζεται.

«Σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα για μένα. Ενώ εσείς τρέχατε από εδώ και απο εκεί λέγοντας θεέ μου, υπάρχουν βόμβες, θεέ μου, ας φύγουμε από το Ντουμπάι» είπε στους 31.100 ακολούθους του με κοροϊδευτικό τόνο.

«Όλοι οι πλούσιοι, όλοι οι τύποι που βγάζουν χρήματα, βγάζουν χρήματα που είτε κέρδισαν από τον πόλεμο είτε έβγαλαν περισσότερα χρήματα επειδή είμαστε πιο εγκλωβισμένοι» είπε.

«Κοιτάξτε αυτό, τίποτα δεν άλλαξε, τίποτα δεν άλλαξε. Οι άνθρωποι τρέχουν σαν ακέφαλα κοτόπουλα, σαν να τελειώνει ο κόσμος, και τώρα τέσσερις συνεχόμενες μέρες, δεν έχουμε τίποτα στο Ντουμπάι. Ούτε βόμβες, ούτε τριξίματα, ούτε τίποτα, ούτε αναχαιτίσεις πυραύλων».

Ισχυριζόμενος ότι «όλοι οι τύποι που έφυγαν προσπαθούν να επιστρέψουν στο Ντουμπάι», πρόσθεσε: «Όλα τα αγόρια μου μου στέλνουν μηνύματα σήμερα, «ω, σκεφτόμαστε να επιστρέψουμε αυτή την εβδομάδα». Γιατί έφυγες τότε; Γιατί έφυγες;»

Ο Άρμστρονγκ δεν είναι ο μόνος influencer που καταδικάζει όσους αποφάσισαν να επιστρέψουν στην ασφάλεια των χωρών καταγωγής τους, με τη Σούντι να μοιράζεται επίσης τις σκέψεις της για τους «πολύ αχάριστους» που έχουν φύγει.

«Όπως μπορείτε να δείτε, είναι πολύ ήσυχα και γαλήνια στο Ντουμπάι αυτή τη στιγμή, αλλά για όσους θέλουν να φύγουν, ας φύγουν. Απλώς νομίζω ότι είναι πολύ αχάριστοι», είπε σε ένα βίντεο, το οποίο έχει πλέον πάνω από 62.000 προβολές.

«Λιγότερη κίνηση και λιγότεροι απατεώνες, παρακαλώ. Η καλύτερη εποχή για το Ντουμπάι ήταν το 2015, οπότε ας το επαναφέρουμε – αν ξέρεις, ξέρεις. Σοβαρά δεν νομίζω ότι οι χώρες καταγωγής των ανθρώπων είναι καλύτερες. Δεν έχουν ιδέα πού θα επιστρέψουν».

Η Σούντι σημείωσε ότι ήταν «πολύ ήσυχα» και «όλοι είχαν λίγο μετατραυματικό στρες από τους θορύβους από πάνω», επέμεινε ότι «δεν υπάρχει πουθενά αλλού που θα προτιμούσε να βρίσκεται αυτή τη στιγμή».

Τι συμβαίνει

Η κατάσταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι τεταμένη, με το Υπουργείο Άμυνας να ανακοινώνει την αναχαίτιση εκατοντάδων βαλλιστικών πυραύλων και drones.

Παρόλα αυτά, παρατηρείται ένα κύμα πανομοιότυπων βίντεο από περιεχομένου δημιουργούς που εξυμνούν την ασφάλεια της χώρας και την ηγεσία του Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ.

Οι αρχές στο Άμπου Ντάμπι έχουν ήδη προχωρήσει σε 45 συλλήψεις ατόμων διαφόρων εθνικοτήτων με την κατηγορία της διασποράς παραπληροφόρησης και της βιντεοσκόπησης τοποθεσιών που επλήγησαν, σε μια προσπάθεια να ελεγχθεί η εικόνα της χώρας προς τα έξω.

Η μεγάλη φυγή

Περισσότεροι από 63.000 Βρετανοί έχουν εγκαταλείψει την περιοχή από την έναρξη των εχθροπραξιών. Ωστόσο, η επιστροφή στην πατρίδα δεν είναι απλή υπόθεση για τους εύπορους ομογενείς.

Πολλοί από αυτούς καταφεύγουν στην Ιρλανδία ή τη Γαλλία για να αποφύγουν τις βαρύτατες φορολογικές επιβαρύνσεις από τις βρετανικές αρχές (HMRC).

Καθώς έχουν ήδη εξαντλήσει τις επιτρεπόμενες ημέρες παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς να θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι, η παρατεταμένη παραμονή τους λόγω του πολέμου θα μπορούσε να τους κοστίσει εκατομμύρια σε φόρους κεφαλαιουχικών κερδών.

Τέλος «ονείρου»;

Για πολλούς, η τρέχουσα κρίση σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής αχαλίνωτης πολυτέλειας και φορολογικής ασυλίας. Ενώ influencer όπως η Σούντι επιμένουν ότι το Ντουμπάι παραμένει το ασφαλέστερο μέρος στον κόσμο και καλούν τους «αχάριστους» να μην επιστρέψουν, η πραγματικότητα των πυκνών καπνών πάνω από το Διεθνές Οικονομικό Κέντρο (DIFC) λέει μια διαφορετική ιστορία.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει μετατρέψει τον παράδεισο των expats σε μια ζώνη υψηλού ρίσκου, όπου η πίστη στην ηγεσία συγκρούεται με το ένστικτο της επιβίωσης και την οικονομική προστασία.