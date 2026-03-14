14.03.2026 | 18:41
Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης
Πόλεμος των influencer στο Ντουμπάι – «Φτωχομπινέδες, αχάριστοι» όσοι δεν βλέπουν τον πόλεμο ως χρήμα
Go Fun 14 Μαρτίου 2026, 19:00

Ενώ οι καπνοί από τα χτυπήματα του Ιράν καλύπτουν τον ορίζοντα του Ντουμπάι, ένας νέος, ιδιότυπος πόλεμος έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους influencer που επιτίθενται ο ένας στον άλλον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Διάσημοι influencer που παραμένουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξαπολύουν δριμεία επίθεση κατά των συναδέλφων τους που εγκαταλείπουν το Ντουμπάι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Daily Mail, Βρετανοί influencer επιτίθενται στους συμπατριώτες τους γιατί προτίμησαν να εγκαταλείψουν το Ντουμπάι αντί να εκμεταλλευτούν την μεγάλη ευκαιρία για κέρδος. Τον πόλεμο.

Η λάμψη του Ντουμπάι δοκιμάζεται από τις ιρανικές επιθέσεις, όμως για ορισμένους περιζήτητους περιεχομένου, η κρίση αποτελεί ευκαιρία για κέρδος και προπαγάνδα.

Με φόντο τις συλλήψεις για διασπορά ψευδών ειδήσεων και τις μαζικές φυγές χιλιάδων ξένων υπηκόων, οι δηλώσεις για «κέρδη από τον πόλεμο» προκαλούν οργή, την ώρα που οι πλούσιοι αναζητούν φορολογικά καταφύγια στην Ευρώπη για να γλιτώσουν από τα ραντάρ των βρετανικών αρχών σημειώνει η DM.

Όσο το Ντουμπάι δέχεται επανειλημμένα πλήγματα στα αεροδρόμια και το οικονομικό του κέντρο, μια ομάδα influencer επιλέγει να προκαλέσει το δημόσιο αίσθημα.

Ο Μίτσελ Άρμστρονγκ, με χιλιάδες ακολούθους στο TikTok, προκάλεσε σάλο ισχυριζόμενος ότι όσοι έμειναν στην πόλη κατάφεραν να κερδίσουν περισσότερα χρήματα ή και να κερδοσκοπήσουν από τον πόλεμο.

@itsmitchellarmstrong I’m upset in Dubai 🇦🇪 #dubai #iran ♬ original sound – Mitchell Armstrong

Χρησιμοποιώντας υποτιμητικούς όρους όπως «φτωχομπινέδες και αχάριστους» [brokies, ungrateful] ο Άρμστρονγκ ειρωνεύτηκε όσους έφυγαν για να γλιτώσουν από τις βόμβες, επιδεικνύοντας παράλληλα την πολυτελή καθημερινότητά του σε διαμέρισμα αξίας 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στο βίντεο του ο Άρμστρονγκ υποστήριξε ότι «τίποτα δεν έχει αλλάξει γι’ αυτόν», επιμένοντας ότι η καθημερινή του ρουτίνα, η οποία συνίσταται στη σάουνα, το χαμάμ και στην απόλαυση του διαμερίσματός του συνεχίζεται.

«Σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα για μένα. Ενώ εσείς τρέχατε από εδώ και απο εκεί λέγοντας θεέ μου, υπάρχουν βόμβες, θεέ μου, ας φύγουμε από το Ντουμπάι» είπε στους 31.100 ακολούθους του με κοροϊδευτικό τόνο.

«Όλοι οι πλούσιοι, όλοι οι τύποι που βγάζουν χρήματα, βγάζουν χρήματα που είτε κέρδισαν από τον πόλεμο είτε έβγαλαν περισσότερα χρήματα επειδή είμαστε πιο εγκλωβισμένοι» είπε.

«Κοιτάξτε αυτό, τίποτα δεν άλλαξε, τίποτα δεν άλλαξε. Οι άνθρωποι τρέχουν σαν ακέφαλα κοτόπουλα, σαν να τελειώνει ο κόσμος, και τώρα τέσσερις συνεχόμενες μέρες, δεν έχουμε τίποτα στο Ντουμπάι. Ούτε βόμβες, ούτε τριξίματα, ούτε τίποτα, ούτε αναχαιτίσεις πυραύλων».

Ισχυριζόμενος ότι «όλοι οι τύποι που έφυγαν προσπαθούν να επιστρέψουν στο Ντουμπάι», πρόσθεσε: «Όλα τα αγόρια μου μου στέλνουν μηνύματα σήμερα, «ω, σκεφτόμαστε να επιστρέψουμε αυτή την εβδομάδα». Γιατί έφυγες τότε; Γιατί έφυγες;»

Ο Άρμστρονγκ δεν είναι ο μόνος influencer που καταδικάζει όσους αποφάσισαν να επιστρέψουν στην ασφάλεια των χωρών καταγωγής τους, με τη Σούντι να μοιράζεται επίσης τις σκέψεις της για τους «πολύ αχάριστους» που έχουν φύγει.

@soudiofarabia Will we evacuate from Dubai? 🤔 #dubai #iran #war #middleeast #news ♬ original sound – Soudi & Jamal ✨

«Όπως μπορείτε να δείτε, είναι πολύ ήσυχα και γαλήνια στο Ντουμπάι αυτή τη στιγμή, αλλά για όσους θέλουν να φύγουν, ας φύγουν. Απλώς νομίζω ότι είναι πολύ αχάριστοι», είπε σε ένα βίντεο, το οποίο έχει πλέον πάνω από 62.000 προβολές.

«Λιγότερη κίνηση και λιγότεροι απατεώνες, παρακαλώ. Η καλύτερη εποχή για το Ντουμπάι ήταν το 2015, οπότε ας το επαναφέρουμε – αν ξέρεις, ξέρεις. Σοβαρά δεν νομίζω ότι οι χώρες καταγωγής των ανθρώπων είναι καλύτερες. Δεν έχουν ιδέα πού θα επιστρέψουν».

Η Σούντι σημείωσε ότι ήταν «πολύ ήσυχα» και «όλοι είχαν λίγο μετατραυματικό στρες από τους θορύβους από πάνω», επέμεινε ότι «δεν υπάρχει πουθενά αλλού που θα προτιμούσε να βρίσκεται αυτή τη στιγμή».

Τι συμβαίνει

Η κατάσταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι τεταμένη, με το Υπουργείο Άμυνας να ανακοινώνει την αναχαίτιση εκατοντάδων βαλλιστικών πυραύλων και drones.

Παρόλα αυτά, παρατηρείται ένα κύμα πανομοιότυπων βίντεο από περιεχομένου δημιουργούς που εξυμνούν την ασφάλεια της χώρας και την ηγεσία του Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ.

Οι αρχές στο Άμπου Ντάμπι έχουν ήδη προχωρήσει σε 45 συλλήψεις ατόμων διαφόρων εθνικοτήτων με την κατηγορία της διασποράς παραπληροφόρησης και της βιντεοσκόπησης τοποθεσιών που επλήγησαν, σε μια προσπάθεια να ελεγχθεί η εικόνα της χώρας προς τα έξω.

Η μεγάλη φυγή

Περισσότεροι από 63.000 Βρετανοί έχουν εγκαταλείψει την περιοχή από την έναρξη των εχθροπραξιών. Ωστόσο, η επιστροφή στην πατρίδα δεν είναι απλή υπόθεση για τους εύπορους ομογενείς.

Πολλοί από αυτούς καταφεύγουν στην Ιρλανδία ή τη Γαλλία για να αποφύγουν τις βαρύτατες φορολογικές επιβαρύνσεις από τις βρετανικές αρχές (HMRC).

Καθώς έχουν ήδη εξαντλήσει τις επιτρεπόμενες ημέρες παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς να θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι, η παρατεταμένη παραμονή τους λόγω του πολέμου θα μπορούσε να τους κοστίσει εκατομμύρια σε φόρους κεφαλαιουχικών κερδών.

Τέλος «ονείρου»;

Για πολλούς, η τρέχουσα κρίση σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής αχαλίνωτης πολυτέλειας και φορολογικής ασυλίας. Ενώ influencer όπως η Σούντι επιμένουν ότι το Ντουμπάι παραμένει το ασφαλέστερο μέρος στον κόσμο και καλούν τους «αχάριστους» να μην επιστρέψουν, η πραγματικότητα των πυκνών καπνών πάνω από το Διεθνές Οικονομικό Κέντρο (DIFC) λέει μια διαφορετική ιστορία.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει μετατρέψει τον παράδεισο των expats σε μια ζώνη υψηλού ρίσκου, όπου η πίστη στην ηγεσία συγκρούεται με το ένστικτο της επιβίωσης και την οικονομική προστασία.

Σούπερ μάρκετ: Αντέχουν το πλαφόν, ανησυχούν για τη διάρκεια του μέτρου

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

To Ιράν απειλεί αμερικανικές εγκαταστάσεις – O Τραμπ σκέφτεται αποστολή στρατευμάτων στο Ορμούζ

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Πόθοι κάτω από τη γούνα: Μicro-dramas με πλούσια και φτωχά AI κατοικίδια, η νέα μανία στην Κίνα
Η νέα ψηφιακή τάση που κατακλύζει τις κινεζικές πλατφόρμες Douyin και Xiaohongshu φέρνει στο προσκήνιο έναν απροσδόκητο θίασο: γάτες, σκύλους και παπαγάλους που «ερμηνεύουν» μελοδραματικούς ρόλους μέσω τεχνητής νοημοσύνης σε micro-dramas εκθρονίζουν κάθε ανταγωνιστή από την κορυφή των προβολών

Τζέφρι Επσταϊν: Για πρώτη φορά ο πρώην πρίγκιπας Αντριου και ο Μάντελσον εμφανίζονται μαζί του σε φωτογραφία
Φωτογραφία που αποκαλύφθηκε από βρετανικό τηλεοπτικό σταθμό δείχνει για πρώτη φορά μαζί τον Τζέφρι Επσταϊν, με τον πρώην πρίγκιπα Αντριου και το ιστορικό στέλεχος των Εργατικών, Πίτερ Μάντελσον.

«Ήμουν τραμπούκος» – Ο σεφ του Noma παραιτείται μετά από κατηγορίες για κακοποίηση υπαλλήλων
Ο σεφ και συνιδρυτής του Noma, ενός από τα εστιατόρια με τις υψηλότερες βαθμολογίες στον κόσμο και κάτοχος τριών αστέρων Michelin, παραιτήθηκε μετά από καταγγελίες ότι κακοποιούσε σωματικά και ψυχολογικά το προσωπικό.

Εβελίνα Παπούλια: Δεν μου ταιριάζει πολύ ο γάμος, με αγχώνει και δεν μπορώ να λειτουργήσω
«Εγώ δεν θέλω να πεθάνω παντρεμένη. Θέλω να πεθάνω ελεύθερη και ελεύθερη και απόλυτα ερωτευμένη με τον άνθρωπο που είμαι», είπε μεταξύ άλλων η Εβελίνα Παπούλια σε πρόσφατη συνέντευξή της

Το Σάββατο 6 Ιουνίου οι ΠΥΞ ΛΑΞ επιστρέφουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού
Το Σάββατο 6 Ιουνίου οι ΠΥΞ ΛΑΞ επιστρέφουν στο κλασικό τους στέκι, όπου η μουσική τους “πιάνει” την Αθήνα από ψηλά. Το ραντεβού κρατάει χρόνια — με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες

Την Παρασκευή 12 Ιουνίου ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για την καθιερωμένη, μεγάλη καλοκαιρινή του συναυλία
Και αυτή τη φορά ο Βύρωνας θα χωρέσει όλο το σύμπαν του Μίλτου: τραγούδια «σταθμούς», νέες επιτυχίες, παραμύθια, κακιές συνήθειες, ιστορίες και τραγούδια που ζούνε λαθραία

ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3: Πάρτι… ανανέωσης ο Ελ Κααμπί και στην κορυφή οι «ερυθρόλευκοι»
Με δύο γκολ και κορυφαίο -ποιόν άλλο- τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο πολύ καλός Ολυμπιακός «καθάρισε» τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο (0-3) και πέρασε στην κορυφή της βαθμολογίας, περιμένοντας τα ματς της Κυριακής.

Νίκη 6άδας το Περιστέρι Betsson στο Μαρούσι (84-61) – Επιβλητικός ο Προμηθέας στη Μύκονο (99-89)
Άμε 84-61 μέσα στο Μαρούσι που έκανε σημαντικό βήμα για την είσοδό του στην 6άδα – Μετά από μια περίοδο με αρνητικά αποτελέσματα ο Προμηθέας πέρασε νικηφόρα από τη Μύκονο με 99-88.

Θεσσαλονίκη: Τι λέει τώρα για το μαχαίρι ο 23χρονος δράστης – Αναζητούν τους φίλους του θύματος οι Αρχές
Ο 23χρονος καθ' ομολογίαν δράστης φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, αφού είχε συλληφθεί τουλάχιστον δυο φορές.

Ίντερ-Αταλάντα 1-1: Δεύτερη σερί απώλεια για τους πρωτοπόρους «νερατζούρι»
Μετά την ήττα από την Μίλαν, η ‘Ιντερ αναδείχθηκε ισόπαλη με την Αταλάντα και η Μίλαν έχει την ευκαιρία να την πλησιάζει στους πέντε βαθμούς, αν νικήσει εκτός έδρας την Λάτσιο.

Συγκλονιστική εξέλιξη στο πρωτάθλημα της Πολωνίας – Ο τελευταίος της βαθμολογίας έχει ελπίδες για τον τίτλο
Η διαφορά που χωρίζει τον πρώτο της βαθμολογίας με τον τελευταίο είναι 19 βαθμοί και... καλύπτεται στα εναπομείναντα παιχνίδια της φετινής σεζόν

«Έζησα τον απόλυτο εφιάλτη» – Η συγκλονιστική μαρτυρία 27χρονης για τη σχέση που σημάδεψε τη ζωή της
«Με κλείδωνε μες στο δωμάτιο, με χτύπαγε...» λέει η 27χρονη για την κακοποιητική συμπεριφορά του πρώην συντρόφου της - Κατέθεσε μήνυση, όμως τέθηκε στο αρχείο

Super League 2: «Ανάσα» παραμονής ο Νέστος (2-1), νίκησε ο ΠΑΟΚ Β’ (1-0), ισοπαλία ο Ηρακλής (0-0)
Σημαντικές νίκες για Νέστο Χρυσούπολης, Καμπανιακό και ΠΑΟΚ Β΄ στη μάχη της παραμονής των πλέι άουτ του Α' ομίλου της Super League 2. Αήττητος παρέμεινε ο πρωταθλητής Ηρακλής μετά το 0-0 με τη Νίκη.

To σχέδιο της Gen Z για πρόωρη… συνταξιοδότηση
Όλο και περισσότεροι νέοι της Gen Z αποταμιεύουν επιθετικά και επενδύουν έξυπνα, με στόχο να εγκαταλείψουν την εργασία πολύ νωρίτερα από τις προηγούμενες γενιές

Στενά του Ορμούζ: Ο Τραμπ λέει ότι «πολλές χώρες» θα στείλουν πολεμικά πλοία για να μείνουν ανοικτά
«Ελπίζουμε ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, θα στείλουν πλοία στην περιοχή, ώστε τα Στενά του Ορμούζ να μην αποτελούν πλέον απειλή από ένα έθνος που έχει αποκεφαλιστεί πλήρως», λέει ο Τραμπ

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εγκαινιάζει την πρώτη ΛΟΑΤΚΙΑ+ υπηρεσία
Αξίζει να σημειωθεί ότι η νεοσύστατη αυτή υπηρεσία δια χειρός Ζοχράν Μαμντάνι δημιουργείται εν μέσω σημαντικών περικοπών για τους queer Αμερικανούς,

LIVE: ΟΦΗ – Ολυμπιακός
LIVE: ΟΦΗ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Ολυμπιακός για την 24η αγωνιστική της Superleague.

Γιούργκεν Χάμπερμας: Πέθανε ο «τελευταίος Ευρωπαίος» – Πένθος στην παγκόσμια διανόηση
Ο κόσμος του πνεύματος αποχαιρετά σήμερα μια από τις επιδραστικότερες μορφές του 20ού και 21ου αιώνα, τον Γερμανό φιλόσοφο και κοινωνιολόγο Γιούργκεν Χάμπερμας, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών

Αντ. Σαμαράς – Κυρ. Μητσοτάκης: Ανοιχτός πόλεμος σε όλα τα πεδία
Διευρύνεται το μέτωπο των πυρών του Αντ. Σαμαρά προς την κυβέρνηση, με βολές και για τα ζητήματα της διαφθοράς, των θεσμών και του σκανδάλου των υποκλοπών. Στο ίδιο κάδρο με την αντιπολίτευση τον βάζει το Μαξίμου, κατατάσσοντάς τον πια ανοιχτά στους πολιτικούς του αντιπάλους.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

