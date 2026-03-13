Οι influencers γύρισαν την πλάτη στο Ντουμπάι: Άδειες οι παραλίες υπό το φόβο επιθέσεων από το Ιράν
Ο άλλοτε δημοφιλής και πολυτελής προορισμός μοιάει με πόλη – φάντασμα, σύμφωνα με τη Daily Mail
- Συνελήφθη 38χρονος για βιασμό 14χρονης στο Παλαιό Φάληρο – Πώς παρέσυρε την ανήλικη μέσα από τα social media
- Στενά του Ορμούζ: Ευρωπαίοι επιδιώκουν διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη για ασφαλή διάπλου
- ΗΠΑ και Κούβα ξεκίνησαν συνομιλίες – «Πρέπει να κάνουν συμφωνία», λέει ο Τραμπ
- Γιώργος Μαρίνος: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» για τον απόλυτο σόουμαν
Άλλη πόλη θυμίζει το Ντουμπάι μετά την έναρξη των επιθέσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και τα αντίποινα των Ιρανών προς άλλες του Κόλπου.
Την ώρα που χιλιάδες πολίτες έφταναν καθημερινά στο Ντουμπάι από κάθε γωνιά του πλανήτη, πλέον όλοι αναζητούν να βρουν μια θέση στις πτήσεις επαναπατρισμού, λόγω του πολέμου.
Όπως σημειώνει η Daily Mail, το Ντουμπάι δεν μοιάζει σε τίποτα με την πόλη που όλοι βλέπουν στα διαφημιστικά σποτ και στα φυλλάδια με τους τουριστικούς προορισμούς.
Άδειες οι παραλίες και τα μπαρ
Εκεί που οι πολυσύχναστες παραλίες ήταν γεμάτες καθημερινά από νωρίς και τα μπαρ γέμιζαν από influencers, τώρα οι καμήλες έχουν πάρει θέση στις παραλίες και περιμένουν κάποιον τουρίστα για τις καθιερωμένες βόλτες.
Ο κάποτε φορολογικός παράδεισος που προσέλκυε αστέρες των social media και πολλούς Βρετανούς που αναζητούσαν ζεστό καιρό και ασφαλείς δρόμους, φαίνεται πως έχει μείνει στο παρελθόν και ακόμα και αν τελειώσουν οι συγκρούσεις, δύσκολα θα επανέλθει στην αίγλη του παρελθόντος.
Η λευκή αμμώδης παραλία Jumeirah στο κέντρο της πόλης, με θέα στο διάσημο αρχιπέλαγος Palm και το θέρετρο Atlantis, ήταν συνήθως γεμάτα από τουρίστες, όμως τώρα κλείνουν λόγω έλλειψης επισκεπτών.
🇦🇪 ✋ After the night attacks in #Dubai, beaches have been closed – tourists are prohibited from accessing the sea in the area of Palm Jumeirah and other coastal zones.
There are hardly any cars on the roads, and the streets are empty. People are staying in their homes or… pic.twitter.com/WnJ6VeqycP
— Leonard Frank (@LeoonfrankFrank) March 1, 2026
Την ίδια ώρα, σειρές από ομπρέλες στην παραλία παρέμειναν κλειστές δίπλα σε εκατοντάδες άδειες ξαπλώστρες, ενώ τα τραπέζια των ακριβών εστιατορίων -που άλλες εποχές ήθελαν κρατήσεις αρκετών ημερών νωρίτερα- μένουν άδεια, με τους υπαλλήλους να εξυπηρετούν λίγους και κυρίως ντόπιους εργαζόμενους.
Πλέον, οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι από την ινδική υποήπειρο, την Αφρική και την Άπω Ανατολή είναι η ψυχή της οικονομίας του Ντουμπάι, καθώς οι πλούσιοι τουρίστες από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ αποχωρούν.
- Οι influencers γύρισαν την πλάτη στο Ντουμπάι: Άδειες οι παραλίες υπό το φόβο επιθέσεων από το Ιράν
- Ερντογάν: Η Τουρκία δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο εναντίον του Ιράν
- Premier League: Ο Αρνε Σλοτ άνοιξε …παράθυρο χειμερινής διακοπής λόγω Champions League
- Κλείνει για δύο μέρες η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης – Πώς θα γίνεται η κυκλοφορία
- Η δυναμική της δικαστικής απόφασης για τις υποκλοπές και οι ρωγμές που προκαλεί στο κυβερνητικό αφήγημα
- «Σε προχωρημένες επαφές με τον Μπερνάρντο Σίλβα η Γαλατάσαραϊ»
- Ο Χέγκσεθ κάνει πόλεμο – Στο Ιράν και στα ΜΜΕ των ΗΠΑ που «δεν παρουσιάζουν θετικά» τη στρατιωτική επιχείρηση
- «Ο πρόεδρος σε θέλει αμέσως» – Σε live μετάδοση η εντολή Τραμπ στον Μπέσεντ – Η τρεμάμενη φωνή του υπουργού
