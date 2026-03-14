Ο πανικός που επικρατεί στο Χόλιγουντ για τις συγχωνεύσεις τύπου «ποιος θα αγοράσει την Warner Bros, ή Paramount ή το Netflix», την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης (καθώς έχουμε τους πρώτους ΑΙ ηθοποιούς) και τη μείωση των εισιτηρίων στα σινεμά περιλαμβάνει πλέον και μια άλλη ανησυχία: μήπως ήρθε το τέλος των σταρ;

Η αποτυχία που σημείωσε στο box office ο Ντουέιν Τζόνσον στην ταινία «The Smashing Machine», η Τζούλια Ρόμπερτς με την ταινία «After The Hunt» ή ο Γκλεν Πάουελ στην ταινία «The Running Man» αποτελούν μια επιπλέον απόδειξη ότι ένα a-list όνομα δεν μπορεί να εγγυηθεί εμπορική επιτυχία.

Και αυτό, φαίνεται και στα ποσά που κερδίζουν πλέον οι χολιγουντιανοί ηθοποιοί.

Όπως αναφέρει η Fobres, τα συνολικά κέρδη των 20 πιο καλοπληρωμένων ηθοποιών του Χόλιγουντ εξακολουθούν να είναι εντυπωσιακά, αλλά τα 590 εκατομμύρια δολάρια που κέρδισαν είναι 20% λιγότερα από τα 730 εκατομμύρια δολάρια του περασμένου έτους.

Ο Άνταμ Σάντλερ στην κορυφή

Αλλά ας μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα: τα στούντιο ακόμη δίνουν επιταγές με πολλά μηδενικά σε ηθοποιούς που πιστεύουν ότι θα τραβήξουν τα βλέμματα πάνω τους. Ένας από αυτούς, είναι σίγουρα ο Άνταμ Σάντλερ, ο οποίος ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός του Χόλιγουντ για το 2025.

Ως κωμικός, το 2025 κέρδισε 48 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την λίστα Forbes.

Το 2025, ο Σάντλερ ήταν παραγωγός και πρωταγωνιστής της ταινίας Happy Gilmore 2, της πολυαναμενόμενης συνέχειας της αθλητικής κωμωδίας του 1996, και πρωταγωνίστησε στην ταινία Jay Kelly μαζί με τον Τζορτζ Κλούνεϊ.

Παρά το γεγονός ότι κατέκτησε την κορυφή της λίστας του 2025, ο Σάντλερ κέρδισε πολύ λιγότερα χρήματα από τον πιο καλοπληρωμένο ηθοποιό του περασμένου έτους, τον Ντουέιν Τζόνσον, ο οποίος είδε στον τραπεζικό του λογαριασμό 88 εκατομμύρια δολάρια.

Μετά;

Ποιος ακολουθεί στη λίστα; Ο Τομ Κρουζ, ο οποίος κέρδισε κέρδισε 46 εκατομμύρια δολάρια από το «Mission: Impossible — The Final Reckoning».

Τρίτος στη λίστα ήταν ο Μαρκ Γουόλμπεργκ με 44 εκατομμύρια δολάρια, με την Σκάρλετ Γιόχανσον (43 εκατομμύρια δολάρια) και τον Μπραντ Πιτ (41 εκατομμύρια δολάρια) να ακολουθούν.

Ο Γουόλμπεργκ απέσπασε τα κέρδη του από τις ταινίες «The Family Plan» του Apple TV, «Play Dirty» του Prime Video και «Flight Risk» του Μελ Γκίμπσον.

Η Γιόχανσον πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Jurassic World: Rebirth» και «The Phoenecian Scheme» του Γουές Άντερσον, ενώ πέρυσι έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία «Eleanor the Great».

Ο Πιτ πρωταγωνίστησε στην ταινία «F1» της Apple, η οποία κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας στα Βραβεία Όσκαρ του 2026.

Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον (38 εκατομμύρια δολάρια), ο Τζακ Μπλακ (28 εκατομμύρια δολάρια), ο Τζέισον Μόμοα (28 εκατομμύρια δολάρια), ο Ντάνιελ Κρεγκ (27 εκατομμύρια δολάρια) και η Μίλι Μπόμπι Μπράουν (26 εκατομμύρια δολάρια) συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.

Οι εκτιμήσεις των εσόδων της Forbes βασίζονται σε στοιχεία από τα Box Office Mojo και IMDB, καθώς και σε συνεντεύξεις με άτομα που γνωρίζουν καλά τον κλάδο.

Τα αναφερόμενα ποσά αντιπροσωπεύουν τα έσοδα μετά την αφαίρεση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στους ατζέντηδες, τους μάνατζερ και τους δικηγόρους των ηθοποιών.

*Με πληροφορίες από: Forbes & People