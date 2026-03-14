Οι πιο καλοπληρωμένοι ηθοποιοί του Xόλιγουντ για το 2025
Fizz 14 Μαρτίου 2026, 22:30

Ο Άνταμ Σάντλερ βρέθηκε στην πρώτη θέση της λίστας με τους ηθοποιούς του Χόλιγουντ που κέρδισαν τα περισσότερα μηδενικά το 2025.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Spotlight

Ο πανικός που επικρατεί στο Χόλιγουντ για τις συγχωνεύσεις τύπου «ποιος θα αγοράσει την Warner Bros, ή Paramount ή το Netflix», την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης (καθώς έχουμε τους πρώτους ΑΙ ηθοποιούς) και τη μείωση των εισιτηρίων στα σινεμά περιλαμβάνει πλέον και μια άλλη ανησυχία: μήπως ήρθε το τέλος των σταρ;

Η αποτυχία που σημείωσε στο box office ο Ντουέιν Τζόνσον στην ταινία «The Smashing Machine», η Τζούλια Ρόμπερτς με την ταινία «After The Hunt» ή ο Γκλεν Πάουελ στην ταινία «The Running Man» αποτελούν μια επιπλέον απόδειξη ότι ένα a-list όνομα δεν μπορεί να εγγυηθεί εμπορική επιτυχία.

Και αυτό, φαίνεται και στα ποσά που κερδίζουν πλέον οι χολιγουντιανοί ηθοποιοί.

Όπως αναφέρει η Fobres, τα συνολικά κέρδη των 20 πιο καλοπληρωμένων ηθοποιών του Χόλιγουντ εξακολουθούν να είναι εντυπωσιακά, αλλά τα 590 εκατομμύρια δολάρια που κέρδισαν είναι 20% λιγότερα από τα 730 εκατομμύρια δολάρια του περασμένου έτους.

Ο Άνταμ Σάντλερ στην κορυφή

Αλλά ας μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα: τα στούντιο ακόμη δίνουν επιταγές με πολλά μηδενικά σε ηθοποιούς που πιστεύουν ότι θα τραβήξουν τα βλέμματα πάνω τους. Ένας από αυτούς, είναι σίγουρα ο Άνταμ Σάντλερ, ο οποίος ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός του Χόλιγουντ για το 2025.

Ως κωμικός, το 2025 κέρδισε 48 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την λίστα Forbes.

Το 2025, ο Σάντλερ ήταν παραγωγός και πρωταγωνιστής της ταινίας Happy Gilmore 2, της πολυαναμενόμενης συνέχειας της αθλητικής κωμωδίας του 1996, και πρωταγωνίστησε στην ταινία Jay Kelly μαζί με τον Τζορτζ Κλούνεϊ.

Παρά το γεγονός ότι κατέκτησε την κορυφή της λίστας του 2025, ο Σάντλερ κέρδισε πολύ λιγότερα χρήματα από τον πιο καλοπληρωμένο ηθοποιό του περασμένου έτους, τον Ντουέιν Τζόνσον, ο οποίος είδε στον τραπεζικό του λογαριασμό 88 εκατομμύρια δολάρια.

Μετά;

Ποιος ακολουθεί στη λίστα; Ο Τομ Κρουζ, ο οποίος κέρδισε κέρδισε 46 εκατομμύρια δολάρια από το «Mission: Impossible — The Final Reckoning».

Τρίτος στη λίστα ήταν ο Μαρκ Γουόλμπεργκ με 44 εκατομμύρια δολάρια, με την Σκάρλετ Γιόχανσον (43 εκατομμύρια δολάρια) και τον Μπραντ Πιτ (41 εκατομμύρια δολάρια) να ακολουθούν.

Ο Γουόλμπεργκ απέσπασε τα κέρδη του από τις ταινίες «The Family Plan» του Apple TV, «Play Dirty» του Prime Video και «Flight Risk» του Μελ Γκίμπσον.

Η Γιόχανσον πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Jurassic World: Rebirth» και «The Phoenecian Scheme» του Γουές Άντερσον, ενώ πέρυσι έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία «Eleanor the Great».

Ο Πιτ πρωταγωνίστησε στην ταινία «F1» της Apple, η οποία κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας στα Βραβεία Όσκαρ του 2026.

Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον (38 εκατομμύρια δολάρια), ο Τζακ Μπλακ (28 εκατομμύρια δολάρια), ο Τζέισον Μόμοα (28 εκατομμύρια δολάρια), ο Ντάνιελ Κρεγκ (27 εκατομμύρια δολάρια) και η Μίλι Μπόμπι Μπράουν (26 εκατομμύρια δολάρια) συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.

Οι εκτιμήσεις των εσόδων της Forbes βασίζονται σε στοιχεία από τα Box Office Mojo και IMDB, καθώς και σε συνεντεύξεις με άτομα που γνωρίζουν καλά τον κλάδο.

Τα αναφερόμενα ποσά αντιπροσωπεύουν τα έσοδα μετά την αφαίρεση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στους ατζέντηδες, τους μάνατζερ και τους δικηγόρους των ηθοποιών.

*Με πληροφορίες από: Forbes & People

Μέση Ανατολή: Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου; Οι ομοιότητες με τον εφιάλτη του 2008

Vita.gr
Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Economy
Αμυντικές δαπάνες: Μπορεί η Ελλάδα να κερδίσει από το ευρωπαϊκό defence boom;

inWellness
Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Τρελό; 14.03.26

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Σύνταξη
inTown
«Ήμουν τραμπούκος» – Ο σεφ του Noma παραιτείται μετά από κατηγορίες για κακοποίηση υπαλλήλων
Συνέπειες 13.03.26

Ο σεφ και συνιδρυτής του Noma, ενός από τα εστιατόρια με τις υψηλότερες βαθμολογίες στον κόσμο και κάτοχος τριών αστέρων Michelin, παραιτήθηκε μετά από καταγγελίες ότι κακοποιούσε σωματικά και ψυχολογικά το προσωπικό.

Έφη Αλεβίζου
Η Ελένη Μενεγάκη βάζει τέλος στις φήμες για την προσωπική της ζωή – «Το θέμα τελειώνει εδώ»
Ανάρτηση 13.03.26

Με μια ξεκάθαρη δημόσια τοποθέτηση μέσα από τα social media, η Ελένη Μενεγάκη απάντησε στις φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες για την προσωπική της ζωή, χαρακτηρίζοντάς τες «απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες»

Σύνταξη
Μίστι Κόπλαντ: H πρίμα μπαλαρίνα στην αντεπίθεση – «Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μου ζήτησε να διαφημίσω το Marty Supreme»
«Διαχρονική σημασία» 13.03.26

«Πρώτα απ' όλα, πρέπει να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι με προσκάλεσε να συμμετάσχω στην προώθηση του Marty Supreme και να αναφερθώ στην τέχνη μου», δήλωσε η Μίστι Κόπλαντ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε το χειρότερο φιλί της στη μεγάλη οθόνη – Και δεν έχει καμία σχέση με τον Τομ Κρουζ
Ε, όχι! 12.03.26

Η σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν δεν είχε κανένα πρόβλημα να αποκαλύψει το όνομα του ηθοποιού, με τον οποίο έχει ανταλλάξει το χειρότερό της κινηματογραφικό φιλί.

Φροίξος Φυντανίδης
Κατέθεσε ο λογιστής του Έπσταϊν: Ποιοι πλήρωναν τον χρηματιστή, τι είπε για Τραμπ και τι ήξερε για τα θύματα
«Δεν ήξερα» 12.03.26

Ο επί χρόνια λογιστής του Τζέφρι Έπσταϊν, Ρίτσαρντ Καν, κατέθεσε στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τα εγκλήματα του χρηματιστή, ενώ στην κατάθεση αναφέρθηκαν ισχυροί επιχειρηματίες και αποζημιώσεις θυμάτων

Ευγενία Κοτρώτσιου
«Γράψτε μου αμέσως» – Η επιστολή SOS του Κένεντι προς τη Σουηδή ερωμένη του το 1955
Δημοπρασία 12.03.26

Η χειρόγραφη ερωτική επιστολή του τότε γερουσιαστή Τζον Φ. Κένεντι προς τη σουηδή αριστοκράτισσα Γκουνίλα Φον Ποστ βγαίνει σε δημοπρασία, με το επιστολόχαρτο του Αμερικανικού Κογκρέσου και όλα τα σχετικά στοιχεία.

Έφη Αλεβίζου
Ο Τζακ Όσμπορν έγινε ξανά πατέρας – Η κόρη του πήρε το όνομα του Όζι Όσμπορν
Ανάρτηση 12.03.26

Ο Τζακ Όσμπορν και η σύζυγός του Αρί Γκίρχαρτ καλωσόρισαν το δεύτερο παιδί τους. Η νεογέννητη κόρη τους, που γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου, πήρε το όνομα Όζι προς τιμήν του θρυλικού Όζι Όσμπορν.

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε 4-1: Στο -1 από την κορυφή η «Βασίλισσα», γκολ από τα 70 μέτρα ο Γκιουλέρ (vids)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Έλτσε, τη νίκησε εύκολα 4-1 και μείωσε στον ένα βαθμό τη διαφορά της από τη Μπαρτσελόνα που την Κυριακή υποδέχεται τη Σεβίλλη. Γκολ από τα 70 μέτρα πέτυχε ο Αρντά Γκιουλέρ!

Άκης Στρατόπουλος
Ουντινέζε – Γιουβέντους 0-1: Σε «τροχιά» Champions League η «Γηραία Κυρία»
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Το γκολ του 29χρονου Ιβοριανού επιθετικού, Ζερεμί Μπογκά, στο 38' χάρισε την πολύτιμη νίκη στη «Βέκια Σινιόρα», που πλέον, πέρασε στην 4η θέση (Champions League) και περιμένει το ντέρμπι, Κόμο-Ρόμα.

Ταρέμι και Μουζακίτης σε κοινή φωτογραφία: «Στιγμές σαν και αυτή μας θυμίζουν γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Όμορφη κοινή φωτογραφία των Μέχντι Ταρέμι και Χρήστου Μουζακίτη από το αεροδρόμιο μετά τη νίκη στο Παγκρήτιο επί του ΟΦΗ που ανέβασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Γεροβασίλη: Οι υποκλοπές έχουν ονοματεπώνυμο – Η Krikel πήρε απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων από τη ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

«Στην εταιρεία Krikel που μαζί με την Intellexa έκαναν από κοινού τις εξαγωγές του Predator έγιναν επί ΝΔ το 2019 - 2021 απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων» σημειώνει η Όλγα Γεροβασίλη.

Ο τουρισμός σε Ελλάδα και Μεσόγειο μετρά το κόστος του πολέμου στο Ιράν – Οι Ευρωπαίοι αλλάζουν πορεία
Μέση Ανατολή 14.03.26

Οι παραθεριστές επιλέγουν «πιο οικείους και εύκολα προσβάσιμους προορισμούς», ενώ ο ταξιδιωτικός κλάδος μετράει το κόστος της σύγκρουσης των ΗΠΑ με το Ιράν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Συμπεριφορές και κρατική αναλγησία οδήγησαν τη σύντροφό μου στο θάνατο» – Νέες αποκαλύψεις για την 57χρονη καθηγήτρια
Ελλάδα 14.03.26

Την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες τόσο από το υπουργείο Παιδείας, όσο και από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, έρχονται νέα στοιχεία για τα όσα βίωνε η καθηγήτρια στο σχολικό περιβάλλον

Άρσεναλ – Έβερτον 2-0: Νίκη τίτλου στις καθυστερήσεις για τους «κανονιέρηδες», έγραψε Ιστορία ο 16χρονος Ντάουμαν
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Μετά από ένα 90λεπτο… σφυροκόπημα, τελικά η Άρσεναλ βρήκε γκολ νίκης επί της Έβερτον στις καθυστερήσεις, πρώτα με τον Γκιόκερες και μετά με τον Ντάουμαν να τις χαρίζουν το «τρίποντο» (2-0), στέλνοντας τη διαφορά στο +10 πριν το ματς της Σίτι.

Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε για την 28η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Πανσερραϊκός – Άρης 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο… (vid)
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Το 0-0 δεν άφησε ικανοποιημένη καμία από τις ομάδες, με τον Πανσερραϊκό να θέλει τη νίκη στη μάχη για τη σωτηρία και τον Άρη προκειμένου να κλειδώσει τη συμμετοχή του στα πλέι οφ (θέσεις 5-8).

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετούν τον ένθερμο ευρωπαϊστή και δημοκράτη Γιούργκεν Χάμπερμας
Κόσμος 14.03.26

Όπως τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με τον σπουδαίο φιλόσοφο, η απάντηση στη σύγχρονη κρίση της δημοκρατίας δεν είναι λιγότερη πολιτική, αλλά περισσότερη διαβούλευση.

Σύνταξη
Ένταση στην Κούβα: Διαμαρτυρίες για τα μπλακ άουτ και τις ελλείψεις κατέληξαν σε επεισόδια
Κόσμος 14.03.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε τις αποστολές πετρελαίου και απείλησε να επιβάλει δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα πουλά πετρέλαιο στην Κούβα, ασκώντας πίεση σε μια οικονομία που ήδη αγωνίζεται με ελλείψεις

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

