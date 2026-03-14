newspaper
Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κληρώνει εντός της εβδομάδας για τις τιμές – Στόχος να παραμείνουν σταθερές
Οικονομικές Ειδήσεις 14 Μαρτίου 2026, 08:30

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κληρώνει εντός της εβδομάδας για τις τιμές – Στόχος να παραμείνουν σταθερές

Έντονες διαβουλεύσεις κυβέρνησης και ακτοπλοϊκών για να αποφευχθούν ανατιμήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ενόψει καλοκαιριού

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
A
A
Vita.gr
Social battery: Πώς να τη φορτίσετε;

Social battery: Πώς να τη φορτίσετε;

Spotlight

Εβδομάδα κρίσιμων αποφάσεων αναμένεται να είναι η επόμενη για την ελληνική ακτοπλοΐα και κυρίως για τις τιμές των εισιτηρίων, καθώς κυβέρνηση και ακτοπλοϊκές εταιρείες βρίσκονται σε έντονες διαβουλεύσεις προκειμένου να αποφευχθούν αυξήσεις ενόψει της θερινής περιόδου.

Κεντρικό ρόλο στις συζητήσεις έχει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος επιδιώκει να επαναλάβει την περσινή επιτυχία της κυβέρνησης, όταν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, παρέμειναν σταθερές. Ωστόσο, η φετινή συγκυρία θεωρείται σαφώς πιο δύσκολη, κυρίως λόγω της διεθνούς ενεργειακής αστάθειας που προκαλεί η ένταση και η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει οδηγήσει σε εκτόξευση των τιμών των ναυτιλιακών καυσίμων.

Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και η πίεση από τον πόλεμο

Οι αυξήσεις αυτές έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν σημαντικά το λειτουργικό κόστος των ακτοπλοϊκών εταιρειών. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της αγοράς καυσίμων, η τιμή του ναυτιλιακού καυσίμου τύπου MGO στο λιμάνι του Πειραιά – τη βασική πύλη της ελληνικής ακτοπλοΐας – παρουσίασε θεαματική άνοδο μέσα σε λίγους μήνες. Από τα περίπου 676 δολάρια ανά τόνο στην αρχή του έτους, η τιμή εκτινάχθηκε έως και τα 1.250 δολάρια την Τετάρτη.

Πρόκειται για αύξηση που αγγίζει σχεδόν το 70%, γεγονός που επιβαρύνει δραματικά τα κόστη λειτουργίας των πλοίων. Για το μήνα Μάρτιο ο ακτοπλοϊκός κλάδος γράφει ζημιές 18 εκατ. ευρώ ενώ ανάλογο θα είναι το πόσο και τον Απρίλιο. Να σημειωθεί εδώ ότι οι ζημιές αυτές αφορούν συμβατικά πλοία που εξασφαλίζουν την διασύνδεση των νησιών όλο το χρόνο.

Οι προτάσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν ήδη καταθέσει τις προτάσεις τους προς το Υπουργείο Ναυτιλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βασίλης Κικίλιας έχει διαβιβάσει τις εισηγήσεις αυτές τόσο στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης και τον κ. Κωστή Χατζηδάκης, όσο και στο οικονομικό επιτελείο, με στόχο να βρεθεί μια λύση σε μια ομολογουμένως δύσκολη εξίσωση.

Οι ακτοπλόοι προτείνουν, μεταξύ άλλων να μην αυξηθούν τα λιμενικά τέλη, να υπάρξει κάποια μορφή επιδότησης για τη διαφορά στο κόστος των καυσίμων, να αποζημιωθούν οι υποχρεωτικές εκπτώσεις που εφαρμόζονται στα εισιτήρια (π.χ. για κοινωνικές ομάδες), όπως συμβαίνει σε άλλους τομείς μεταφορών, όπως τα ΚΤΕΛ , μία περαιτέρω μείωση του ΦΠΑ κ.λ.π. Κάποιο από όλα ή συνδυασμός ορισμών εξ αυτών με στόχο βέβαια να καλυφθεί το επιπλέον κόστος καυσίμου

Το Υπουργείο Ναυτιλίας, από την πλευρά του, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ζητώντας πρόσθετες διευκρινίσεις και οικονομικά στοιχεία, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρει στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Εκεί εξετάζονται διαφορετικά σενάρια παρέμβασης, με στόχο να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η μετακύλιση του αυξημένου κόστους στους επιβάτες.

Η περσινή παρέμβαση και η φετινή δυσκολία

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του περασμένου έτους, ο Βασίλης Κικίλιας είχε ανακοινώσει τη σημαντική μείωση των λιμενικών τελών κατά 50%, από 5% σε 2,5%. Η κίνηση αυτή είχε συμβάλει στο να συγκρατηθούν οι τιμές των εισιτηρίων κατά την περσινή τουριστική περίοδο.

Τότε, ωστόσο, η διεθνής αγορά καυσίμων κινείτο σε πτωτική πορεία σε σχέση με το προηγούμενο έτος, γεγονός που διευκόλυνε την λύση της «εξίσωση». Σήμερα η εικόνα είναι αντίστροφη: οι τιμές των καυσίμων βρίσκονται σε ανοδική τροχιά και η πορεία τους παραμένει εξαιρετικά αβέβαιη, καθώς συνδέεται άμεσα με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Αναμονή για τις τελικές αποφάσεις

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης φαίνεται να παρακολουθεί στενά την πορεία των τιμών των καυσίμων τις επόμενες ημέρες, πριν προχωρήσει στις τελικές αποφάσεις, που αναμένονται μέχρι το τέλος της προσεχούς εβδομάδας.

Σε κάθε περίπτωση, κυβερνητικοί παράγοντες αναγνωρίζουν ότι η πίεση στο λειτουργικό κόστος των ακτοπλοϊκών πλοίων είναι πραγματική και δεν αποτελεί «κλαδική υπερβολή», όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά από πηγές της αγοράς.

Για τον Υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, το στοίχημα είναι να καταφέρει μέσα σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, να διατηρήσει σταθερές τις τιμές των εισιτηρίων και φέτος. Ο ίδιος δηλώνει αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος αυτός «για το κάλο τη μέσης ελληνικής οικογένειας» όπως συχνά λέει ο ίδιος.

Πηγή ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Moody’s: Οι «αστερίσκοι» για την ελληνική οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Social battery: Πώς να τη φορτίσετε;

World
Μέση Ανατολή: Η επερχόμενη κατάρρευση του Ιράν και ο λογαριασμός που θα σταλεί στην Ευρώπη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Συνταξιούχοι: Σημειωτόν και μετ’ εμποδίων οι πληρωμές των αναδρομικών
Με το σταγονόμετρο 14.03.26

Σημειωτόν και μετ’ εμποδίων οι πληρωμές των αναδρομικών στους συνταξιούχους

Μόνο 20.000 δικαιούχοι από 370.000 έχουν πληρωθεί - Μεγάλες καθυστερήσεις στην εκδίκαση των υποθέσεων - Συνταξιούχοι που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη θα πάρουν αναδρομικά του 11μήνου με τόκο 6%

Ηλίας Γεωργάκης
Eurobank: Η Ελλάδα έχει ανακτήσει τις μισές απώλειες της κρίσης – Μείωση ανεργίας αλλά με δομικά προβλήματα
Έρευνα Εurobank 13.03.26

Η Ελλάδα έχει ανακτήσει τις μισές απώλειες της κρίσης - Μείωση ανεργίας αλλά με δομικά προβλήματα

Σύμφωνα με την ανάλυση της Eurobank, η ελληνική οικονομία έχει ανακτήσει μόλις το 48,7% των απωλειών του ΑΕΠ που καταγράφηκαν την περίοδο 2009-2013, όταν η ύφεση είχε φθάσει στο αποκορύφωμά της.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η κυβέρνηση Τραμπ κυνηγά τον διοικητή της Fed δικαστικά για να… ρίξει τα επιτόκια
Οικονομία 13.03.26

Η κυβέρνηση Τραμπ κυνηγά τον διοικητή της Fed δικαστικά για να… ρίξει τα επιτόκια

Δικαστήριο στις ΗΠΑ απέσυρε την κλήτευση του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ, με υπαινιγμούς διασπάθισης δημοσίου χρήματος, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση τον κυνηγά δικαστικά ως πολιτική πίεση για τα επιτόκια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοκ στην παγκόσμια οικονομία – Και ο Τραμπ δεν έχει επιλογές
The Economist 13.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοκ στην παγκόσμια οικονομία – Και ο Τραμπ δεν έχει επιλογές

Εν μέσω πολέμου και με τα Στενά του Ορμούζ κλειστά, η τιμή του πετρελαίου που απαιτείται για να ευθυγραμμιστεί η ζήτηση με την προσφορά σε ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 150 δολάρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
To πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα δεν θα έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο, λέει ο Πιερρακάκης
Πρόεδρος Eurogroup 13.03.26

To πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα δεν θα έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο, λέει ο Πιερρακάκης

«Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό 2% ακόμη και στο χειρότερο σενάριο», τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης

Σύνταξη
Από τον Απρίλιο το νέο επίδομα ανεργίας – Έως 1.295 ευρώ
Πότε θα ισχύσει 13.03.26

Από τον Απρίλιο το νέο επίδομα ανεργίας

Το νέο επίδομα ανεργίας θα είναι υψηλότερο τους πρώτους μήνες, ώστε να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες του δικαιούχου, και μειώνεται σταδιακά στη συνέχεια

Ηλίας Γεωργάκης
Ενοίκια: Τι αλλάζει από 1ης Απριλίου για μισθωτές και εκμισθωτές
Τα επτά SOS 13.03.26

Τι αλλάζει από 1ης Απριλίου για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Υποχρεωτικά μέσω τραπεζών θα πληρώνονται τα ενοίκια - Το πλαίσιο για την καταβολή τους, πώς πρέπει να δηλωθεί ο ΙΒΑΝ στα ισχύοντα μισθωτήρια και πώς αυτά θα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Είναι απλώς ένα μη γεγονός»: Αμφιβάλλουν οι ειδικοί για τον πίνακα που αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο
Art 14.03.26

«Είναι απλώς ένα μη γεγονός»: Αμφιβάλλουν οι ειδικοί για τον πίνακα που αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο

Μια μελέτη 600 σελίδων του ιστορικού τέχνης Μισέλ Ντραγκέ υποστηρίζει ότι ένας πίνακας του 16ου αιώνα είναι έργο του Μιχαήλ Αγγέλου. Ωστόσο, κορυφαίοι ειδικοί εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανάμεσα στο Ιράν και την Ουκρανία, η ψευδαίσθηση της ΕΕ ότι έχει πολιτική δύναμη έχει αρχίσει να καταρρέει
Τέλος της αφέλειας 14.03.26

Ανάμεσα στο Ιράν και την Ουκρανία, η ψευδαίσθηση της ΕΕ ότι έχει πολιτική δύναμη έχει αρχίσει να καταρρέει

Η ΕΕ βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα: να διατηρήσει ένα ελάχιστο επίπεδο διατλαντικής συνοχής για να κρατήσει τις ΗΠΑ ή συνεχίσει να προσποιείται ότι το διεθνές δίκαιο εξακολουθεί να έχει σημασία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕΛ.ΑΣ.: «Μη γίνεις ήρωας, μη μαλώσεις με τον τρομοκράτη…»
Σχέδιο «Πρόμαχος» 14.03.26

«Μη γίνεις ήρωας, μη μαλώσεις με τον τρομοκράτη» - Οι απόρρητες εντολές της ΕΛ.ΑΣ. για τους εξτρεμιστές

Οι εντυπωσιακές εντολές προς τους αστυνομικούς όπως αυτές αποτυπώνονται στο εμπιστευτικό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση «μοναχικών λύκων»

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η παραπληροφόρηση πρωταγωνιστεί και στον πόλεμο στο Ιράν
Πλήγμα στην αλήθεια 14.03.26

Η παραπληροφόρηση πρωταγωνιστεί και στον πόλεμο στο Ιράν

Η ΤΝ έχει τεθεί στην υπηρεσία των εμπολέμων, των αφηγημάτων και της προπαγάνδας τους - Τα περιστατικά που έχουμε ήδη διαπιστώσει και πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις «παγίδες»

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ιράν: «Είναι εντελώς ηττημένο και θέλει συμφωνία» διατείνεται ο Τραμπ, αρνούμενος να την «αποδεχθεί»
Ουάσιγκτον 14.03.26

Το Ιράν «είναι εντελώς ηττημένο» και εκλιπαρεί για «συμφωνία»

Ο Τραμπ δεν δέχεται συμφωνία για την οποία, όπως ισχυρίζεται, εκλιπαρεί το Ιράν, καθώς «έχει ηττηθεί εντελώς», και επιτίθεται στα ΜΜΕ που «απεχθάνονται να μεταδώσουν πόσο καλά τα έχει πάει ο στρατός».

Σύνταξη
Ιράν: Επίθεση Λευκού Οίκου και Πενταγώνου στο CNN για «ψευδείς πληροφορίες»
«Ψευδείς πληροφορίες» 14.03.26

Επίθεση Λευκού Οίκου και Πενταγώνου στο CNN

Ο Πιτ Χέγκσεθ κατήγγειλε «τις ψευδείς πληροφορίες» του CNN, και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου έκρινε πως η ενημέρωση του τηλεοπτικού σταθμού είναι «100% ψευδής».

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί τραυματίες σε μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones
Ρωσία 14.03.26

Μαζική φονική επιδρομή με πυραύλους και drones στην Ουκρανία

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν στη διάρκεια μαζικών επιθέσεων με πυραύλους και drones που εξαπέλυσε η Ρωσία σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Τζέφρι Επσταϊν: Για πρώτη φορά ο πρώην πρίγκιπας Αντριου και ο Μάντελσον εμφανίζονται μαζί του σε φωτογραφία
Βρετανία 14.03.26

Για πρώτη φορά μαζί σε φωτογραφία Αντριου, Μάντελσον και Επσταϊν

Φωτογραφία που αποκαλύφθηκε από βρετανικό τηλεοπτικό σταθμό δείχνει για πρώτη φορά μαζί τον Τζέφρι Επσταϊν, με τον πρώην πρίγκιπα Αντριου και το ιστορικό στέλεχος των Εργατικών, Πίτερ Μάντελσον.

Σύνταξη
Το Ιράν απειλεί να πλήξει πετρελαϊκές υποδομές στην περιοχή μετά τις απειλές Τραμπ για τη νήσο Χαργκ
Βομβαρδισμός Χαργκ 14.03.26

Το Ιράν απειλεί να πλήξει πετρελαϊκές υποδομές

Το Ιράν απείλησε ότι θα πλήξει πετρελαϊκές υποδομές σε όλη την περιοχή, έπειτα από τον βομβαρδισμό της νήσου Χαργκ και τις απειλές Τραμπ για ανάλογα χτυπήματα εκεί.

Σύνταξη
Βολιβία: Ουρουγουανός βαρόνος ναρκωτικών, από τους πλέον καταζητούμενους, εκδίδεται στις ΗΠΑ
Επικηρυγμένος 14.03.26

«Ο βασιλιάς του τρόμου και του χάους» εκδίδεται στις ΗΠΑ

Ο ουρουγουανός βασιλιάς «του τρόμου και του χάους» Σεμπαστιάν Μαρσέτ, από τους πλέον καταζητούμενους βαρόνους ναρκωτικών, συνελήφθη και εκδόθηκε στις ΗΠΑ που τον είχαν επικηρύξει για 2 εκατ. δολάρια.

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ «εξάλειψαν» κάθε στρατιωτική στόχο στο στρατηγικό νησί Χαργκ, λέει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 14.03.26 Upd: 04:13

«Εξαλείψαμε» κάθε στρατιωτικό στόχο στο στρατηγικό νησί Χαργκ

Εκτελέσαμε «μία από τις πιο ισχυρές επιδρομές στην Ιστορία της Μέσης Ανατολής» και εξαλείψαμε «ολοσχερώς κάθε στρατιωτικό στόχο» στο στρατηγικό νησί Χαργκ του Ιράν», ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
Δεξαμενόπλοιο αμερικανικών συμφερόντων χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα πλοία γεμάτα εκρηκτικά
Τα πρώτα ευρήματα 14.03.26

Δεξαμενόπλοιο αμερικανικών συμφερόντων χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα πλοία γεμάτα εκρηκτικά

Τα πρώτα ευρήματα για την επίθεση σε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ιράκ δείχνουν ότι οφείλεται σε μη επανδρωμένα πλοία, γεμάτα εκρηκτικά. Στην ίδια επίθεση επλήγη και το πλοίο Zefyros που το φόρτωνε.

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο