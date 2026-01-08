Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τους ισχυρούς ανέμους

Μετ΄εμποδίων πραγματοποιούνται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και σύμφωνα με την ΕΜΥ, φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια Ραφήνας και Λαυρίου.

Κλήσεις για κοπές δέντρων

Οι σφοδροί άνεμοι που πνέουν στην Αττική, τις τελευταίες ώρες, έχουν προκαλέσει προβλήματα στο λεκανοπέδιο, ενώ η Πυροσβεστική έχει λάβει αρκετές κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαίρεση αντικειμένων.

Συγκεκριμένα, οι κλήσεις αφορούν την Πλατεία Αττικής, την Ακαδημία Πλάτωνος, τη Νέα Μάκρη προς Πεντέλη, κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Εφραίμ καθώς και τη Λιοσίων.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, οι άνεμοι σήμερα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά έως 8 με 9 μποφόρ, πρόσκαιρα στο ανατολικό Αιγαίο νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση, ενώ στην Αττική τα μποφόρ θα είναι 5-7.