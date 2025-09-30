newspaper
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Σεισμός στην Πύλο
Γιατί θα ηχήσουν την Τετάρτη οι σειρήνες σε όλη τη χώρα
Εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Ελλάδα 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:35

Για τη μετάβαση στην περιοχή τοποθέτησής τους - Τι θα ισχύσει

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Εκπτώσεις έως και 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να μεταβούν στην περιοχή τοποθέτησής τους, στο πλαίσιο ανάληψης των καθηκόντων τους, θα ισχύσουν και φέτος.

Όπως ανακοίνωσαν τα υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, «η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της διαρκούς μέριμνας αλλά και της ουσιαστικής αναγνώρισης του έργου των εκπαιδευτικών μας, οι οποίοι προσφέρουν τα μέγιστα στην εκπαιδευτική διαδικασία».

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή της έκπτωσης θα είναι η σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού που αναφέρει την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και η Αστυνομική τους Ταυτότητα.

Ειδικότερα:

1.⁠ ⁠Attica: έκπτωση 50% στα εισιτήρια αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στα οχήματά τους (Ε.Ι.Χ. και δίκυκλα), για το χρονικό διάστημα από 29/09/2025 ως και 05/10/2025.

2.⁠ ⁠Aegean Sea Lines: έκπτωση 50% στα εισιτήρια αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και 30% στα οχήματά τους (Ε.Ι.Χ. και δίκυκλα), οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν από/προς Πειραιά, για το χρονικό διάστημα από 26/09/2025 ως και 05/10/2025.

3.⁠ ⁠Fast Ferries: έκπτωση 30% στα ατομικά εισιτήρια και 20% στα εισιτήρια των οχημάτων τους (Ε.Ι.Χ. και δίκυκλα) για το χρονικό διάστημα από 29/09/2025 έως 05/10/2025.

4.⁠ ⁠Golden Star Ferries: έκπτωση 30% στα ατομικά εισιτήρια και 20% στα οχήματα (Ε.Ι.Χ. και δίκυκλα), κατόπιν επαρκούς διαθεσιμότητας, για το χρονικό διάστημα από 26/09/2025 έως 05/10/2025. Η έκπτωση αφορά τα πλοία SUPERFERRY – ANDROS QUEEN – SUPEREXPRESS και συγκεκριμένα τους προορισμούς ΑΝΔΡΟΣ ΤΗΝΟΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΠΑΡΟΣ.

5.⁠ ⁠Σκύρος Ναυτική Εταιρεία: έκπτωση 50% στα ατομικά εισιτήρια και για το ΙΧ αυτοκίνητό τους, για το χρονικό διάστημα από 26/09/2025 έως 05/10/2025. Η συγκεκριμένη έκπτωση παρέχεται σε δρομολόγια τα οποία δεν επιδοτούνται.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή της έκπτωσης θα είναι η σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού που αναφέρει την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και η Αστυνομική τους Ταυτότητα.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των υπουργείων, ενδέχεται να προστεθούν και άλλες ακτοπλοϊκές εταιρείες, οπότε και θα εκδοθεί νεότερη ενημέρωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ευχαρίστησε τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, καθώς και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, για την άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α για την παροχή των ανωτέρω διευκολύνσεων.

Έκπτωση και σε αεροπορικά εισιτήρια

Επισημαίνεται ότι, ήδη, από την Παρασκευή 26/9/2025 έχουν αποσταλεί με sms σε όλους τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της Β΄ φάσης οι προσωπικοί κωδικοί, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων μέσω της SKY express.

Economy
Alpha Bank: Οι άνεργοι μειώνονται, η διαρθρωτική ανεργία παραμένει – Ποιοι κλάδοι «υποφέρουν»

Alpha Bank: Οι άνεργοι μειώνονται, η διαρθρωτική ανεργία παραμένει – Ποιοι κλάδοι «υποφέρουν»

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πρεμιέρα του ομολόγου στα 149α γενέθλια του ΧΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πρεμιέρα του ομολόγου στα 149α γενέθλια του ΧΑ

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Stream newspaper
Τέμπη: Επιμένει η ΕΔΑΠΟ για τις τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα – Το παράδειγμα Τσολάκη στην τραγωδία του Helios
Ελλάδα 30.09.25

Επιμένει η ΕΔΑΠΟ για τις τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα των Τεμπών - Το παράδειγμα Τσολάκη στην τραγωδία του Helios

Ενώ οι Αρχές δεν εγκρίνουν τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, η ΕΔΑΠΟ επαναλαμβάνει πως πρόκειται για ορθή πρακτική διερεύνησης ενός δυστυχήματος.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream
Κόσμος 30.09.25

Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream

Η σύλληψη ενός Ουκρανού πολίτη στην Πολωνία φέρνει νέα δεδομένα στην πολύκροτη υπόθεση των εκρήξεων που κατέστρεψαν τους αγωγούς Nord Stream το 2022, προκαλώντας γεωπολιτικούς τριγμούς στην Ευρώπη

Σύνταξη
Καθόλου σέξι, πολύ άνετα, πανταχού παρόντα – Το μυστικό της άκομψης γοητείας των Birkenstock
Παράδοξο της μόδας 30.09.25

Καθόλου σέξι, πολύ άνετα, πανταχού παρόντα – Το μυστικό της άκομψης γοητείας των Birkenstock

Όταν δύο αδέλφια, ο Johannes και ο Johann Adam Birkenstock, άρχισαν να κατασκευάζουν παπούτσια σε ένα μικρό χωριουδάκι κοντά στη Φρανκφούρτη τη δεκαετία του 1770, δεν μπορούσαν να φανταστούν τι ξεκινούσαν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Super League: Επίσημα στην Τρίπολη και με αλλαγή ώρας το ΟΦΗ – Άρης
Ποδόσφαιρο 30.09.25

Super League: Επίσημα στην Τρίπολη και με αλλαγή ώρας το ΟΦΗ – Άρης

Με ανακοίνωση της η Super League έκανε γνωστό ότι αλλάζει έδρα η σαββατιάτικη αναμέτρηση των κιτρινόμαυρων με την ομάδα της Κρήτης και θα διεξαχθεί στην πόλη της Αρκαδίας, ενώ θα ξεκινήσει και μισή ώρα νωρίτερα (18.00).

Σύνταξη
ΒορΟινά στη Θεσσαλονίκη
Τα Νέα της Αγοράς 30.09.25

ΒορΟινά στη Θεσσαλονίκη

Τα αγαπημένα ΒορΟινά, η κορυφαία οινική εκδήλωση της Θεσσαλονίκης, στο ετήσιο ραντεβού του Φθινοπώρου!!!

Σύνταξη
Νιώθετε ότι βαλτώσατε στη δουλειά σας, αλλά δεν μπορείτε να παραιτηθείτε; Ίσως και να αλλάζει αυτό…
Κόσμος 30.09.25

Νιώθετε ότι βαλτώσατε στη δουλειά σας, αλλά δεν μπορείτε να παραιτηθείτε; Ίσως και να αλλάζει αυτό…

Όλοι οι εργαζόμενοι σε κάποιες φάσεις τη ζωής τους βρίσκονται αντιμέτωποι με στασιμότητα στη δουλειά τους, χωρίς ωστόσο να έχουν τη δυνατότητα να παραιτηθούν. Αλλάζει αυτό;

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πώς η Γη κάνει τη Σελήνη να σκουριάζει
Κόκκινο φεγγάρι 30.09.25

Πώς η Γη κάνει τη Σελήνη να σκουριάζει

Αέρια που διαφεύγουν από τη γήινη ατμόσφαιρα φτάνουν μέχρι τη Σελήνη και προκαλούν χημικές αντιδράσεις στην επιφάνεια.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Υπουργικό – Μητσοτάκης: Επανέλαβε τις εξαγγελίες της ΔΕΘ – «Είδε» fake news για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ
Υπουργικό συμβούλιο 30.09.25

Ξαναζεσταμένο φαγητό από Μητσοτάκη: Επανέλαβε τις εξαγγελίες της ΔΕΘ - «Είδε» fake news για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ

Η προβολή των μέτρων που είχε ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, τα οποία στις δημοσκοπήσεις παίρνουν χαμηλό βαθμό, βασική στόχευση του υπουργικού συμβουλίου

Σύνταξη
Πόθεν έσχες: «Πλουσιότεροι» και «φτωχότεροι»- Ακίνητα, καταθέσεις και αγορές επενδυτικών προϊόντων
Πολιτική 30.09.25

Πόθεν έσχες: «Πλουσιότεροι» και «φτωχότεροι»- Ακίνητα, καταθέσεις και αγορές επενδυτικών προϊόντων

Καταγράφηκαν μεταβολές περιουσιακών στοιχείων και αγοραπωλησίες. Τα πόθεν έσχες έδειξαν εντυπωσιακά εισοδήματα, επενδυτικά χαρτοφυλάκια και αρκετά ακίνητα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Ο Νετανιάχου ξαναχτυπά: «Δεν συμφωνήσαμε με Τραμπ για δημιουργία παλαιστινιακού κράτους»
Αναιρεί; 30.09.25

Ο Νετανιάχου ξαναχτυπά: «Δεν συμφωνήσαμε με Τραμπ για δημιουργία παλαιστινιακού κράτους»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αμφισβητεί ότι αναφέρεται στη συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ η δημιουργία παλαιστινιακής κρατικής οντότητας.

Σύνταξη
