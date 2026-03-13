Volley League: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στο Μετς για το 1-0 στους ημιτελικούς

Ώρα play offs στη Volley League με ντέρμπι «αιωνίων» στο Μετς. Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακού στον πρώτο ημιτελικό της σειράς με στόχο το 1-0 και το προβάδισμα πρόκρισης στους τελικούς.

Συγκεκριμένα, στις 21:00 (EPT 2 ΣΠΟΡ), το ντέρμπι των «αιωνίων αντιπάλων» ανοίγει το πρόγραμμα των πλέι οφ – Β φάσης του πρωταθλήματος Volley League. Η πρόκριση στον τελικό κρίνεται στις 3 νίκες.

Oι πράσινοι τερμάτισαν στην πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και θέλουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο το πλεονέκτημα της έδρας μέχρι τους τελικούς. Για να το πετύχουν όμως αυτό θα πρέπει να περάσουν το εμπόδιο του Ολυμπιακού. Θα είναι η 5η συνάντηση των δύο ομάδων την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο (2025-26). Ο Παναθηναϊκός έχει δύο νίκες για πρωτάθλημα γράφοντας μάλιστα συνολικά σερί 6-0 νικών στη Volley League αλλά στους τελικούς του Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς και Σούπερ Καπ που βρέθηκαν αντίπαλοι επικράτησε ο Ολυμπιακός με 3-1 στο Ανδρέας Βαρίκας και 3-2 στη Νέα Σμύρνη αντίστοιχα.

Ο Παναθηναϊκός για 10η φορά και 3η συνεχόμενη από το 1990 που καθιερώθηκαν τα πλέι οφ έχει πλεονέκτημα έδρας στην κανονική περίοδο. Από τις 9 προηγούμενες χρονιές που τερμάτισε πρώτος στην κανονική περίοδο τις 4 κατέκτησε τον τίτλο και τις 5 τον έχασε. Αντίθετα ο Ολυμπιακός 5 φορές στην ιστορία του θεσμού έχει σπάσει την έδρα της ομάδας που ήταν πρώτη στην κανονική περίοδο εκ των οποίων τις 3 με τον Παναθηναϊκό, μία με τον Ηρακλή και μία με την Ορεστιάδα.

Ο Αμερικανός κεντρικός του Παναθηναϊκού Πατρίκ Γκάσμαν είπε για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό: «Τερματίσαμε στην πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και αυτό μας δίνει το πλεονέκτημα έδρας. Η βοήθεια της έδρας μας είναι πολύτιμη ωστόσο όλα αυτά θα πρέπει να αρχίσουμε να τα κεφαλαιοποιούμε από το παιχνίδι της Παρασκευής. Φέτος πρέπει να αποκλείσουμε τον Ολυμπιακό για να φτάσουμε στους τελικούς του πρωταθλήματος και αυτομάτως πρέπει να συγκεντρωθούμε σε αυτά τα ματς και να πετύχουμε την πρώτη μας νίκη».

Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ είναι μόλις η δεύτερη φορά στην 35χρονη ιστορία των πλέι οφ και 30 χρόνια από την πρώτη φορά που τερματίζει στην 4η θέση στην κανονική περίοδο αλλά έχοντας κατακτήσει του Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς και το Σούπερ Καπ 2025.

O Aργεντινός πασαδόρος του Ολυμπιακού Μαξιμιλιάνο Καβάνα δήλωσε: «Εφτασε η στιγμή για την οποία έχουμε δουλέψει όλη τη χρονιά! Αρχίζουν οι ημιτελικοί. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Υπάρχει και έξτρα πρόκληση, επειδή παίζουμε κόντρα στον μεγαλύτερο αντίπαλό μας. Θα βγούμε στον αγωνιστικό χώρο με τη μέγιστη συγκέντρωση και υπευθυνότητα, για να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τη σειρά».

Ιστορία: Από το 1998 που καθιερώθηκε στο πρωτάθλημα το νέο σύστημα καταγραφής πόντων έχουν γίνει 88 αγώνες πρωταθλήματος και ο Ολυμπιακός προηγείται στις νίκες 51-37.

Volley League – Ημιτελικοί (Στις 3 νίκες η πρόκριση στον τελικό)

Α’ ημιτελικοί

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026

Γυμναστήριο Μετς, 21: 00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Βουδούρης, Τσάλεντζ ρέφερι: Κουτσούλας, Παρατηρητής διαιτησίας: Γεωργουλέας, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Επόπτες: Ζαρμπίνης, Τσεκούρας, Γραμματεία: Ταλάρου.

Σάββατο 14 Μαρτίου

Γυμναστήριο «Κροίσος Πέρσης» Νέα Σμύρνη, 20:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Π.Α.Ο.Κ.

Διαιτητές: Νικάκης, Γεωργιάδης Στ., Τσάλεντζ ρέφερι: Μυλωνάκης, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Γεώργας, Κώτσιας, Γραμματεία: Μπίτσικα.