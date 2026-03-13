Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/3): Δράση με Ευρωλίγκα και Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός στο βόλεϊ
Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/3).
Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Παρασκευής (13/3) ξεχωρίζει το ντέρμπι «αιωνίων», το παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό για τη Volley League, η ευρωπαϊκή δράση από τα κορυφαία ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα και οι τελευταίοι αγώνες της 31ης αγωνιστικής της Euroleague.
Δείτε αναλυτικά το σημερινό (13/3) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:
08:05 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κένυα, SS4
09:20 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κένυα, SS5
09:25 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κένυα, SS5
09:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 Chinese Grand Prix 2026, Sprint qualifying
10:15 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κένυα, SS6
11:00 Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026
15:30 Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026
19:30 Novasports 2HD Μαγδεβούργο – Ντάρμσταντ Bundesliga 2
21:00 Novasports 4HD Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε Euroleague
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μέλσουνγκεν – Γκούμερσμπαχ DAIKIN Bundesliga
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Volley League Ανδρών
21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Καντσία – Αλ Αχλί Roshn Saudi League
21:30 Novasports Prime Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague
21:30 Novasports Start Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
21:30 Novasports 6HD Μιράντες – Κάντιθ Ποδόσφαιρο
21:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Τορίνο – Πάρμα Serie A
22:00 Novasports 1HD Αλαβές – Βιγιαρεάλ La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρέξαμ – Σουόνσι Sky Bet EFL Championship
