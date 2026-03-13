Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/3): Δράση με Ευρωλίγκα και Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός στο βόλεϊ

Opinion

Κυβέρνηση ιδιωτικών συμβούλων

Την περίοδο από το 2017 έως το 2019, το Δημόσιο κατέβαλε περίπου 22,8 εκατομμύρια ευρώ σε συμβουλευτικές εταιρείες. Από το 2019 έως το 2025 το ποσό ξεπέρασε το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.