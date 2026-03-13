Παναθηναϊκός: Τι έγραψαν στη Σερβία για την… αντικατάσταση του Μποντιρόγκα στα λάβαρα του ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός κατέβασε το λάβαρο από την κατάκτηση της Euroleague το 2000 στη Θεσσαλονίκη που είχε πάνω τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαιτησία στη διοργάνωση μετά το ματς με τον Ολυμπιακό.

Κίνηση, η οποία σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως τόσο από τα Μέσα στο εξωτερικό, όσο και από τον κόσμο στα social media. Μάλιστα, το σερβικό Mozzart Sport είχε ξεχωριστό άρθρο για την εν λόγω κίνηση των Πράσινων.

Τι λένε στη Σερβία για το κατέβασμα του λάβαρου με τον Μποντιρόγκα

«Ο Γιαννακόπουλος δεν σταματάει τα λάθη: Νέο λάβαρο στη θέση του Μποντίρογκα», είναι ο τίτλος του εν λόγω άρθρου, το οποίο σημειώνει χαρακτηριστικά: «Ο Γιαννακόπουλος εξοργίστηκε μετά το αποτέλεσμα και αποφάσισε να κατηγορήσει τον Ντέγιαν Μποντίρογκα» και συμπληρώνει πως «η κορύφωση της συμπεριφοράς του ήταν το κατέβασμα του λαβάρου στο ΟΑΚΑ που απεικόνιζε τον θρυλικό Σέρβο παίκτη για την κατάκτηση της EuroLeague το 2000».

Τέλος, το σερβικό Μέσο αναφέρει πως «στη θέση όπου βρισκόταν το πανό του Μποντίρογκα υπάρχει πλέον ένα άλλο, στο οποίο απεικονίζεται ο Φραγκίσκος Αλβέρτης», ενώ σημειώνει ότι «πρόκειται επίσης για λάβαρο αφιερωμένο στην ευρωπαϊκή κατάκτηση του 2000».

Ο Αλβέρτης πήρε τη θέση του Μποντιρόγκα στο «T-Center»

Ο Παναθηναϊκός ανέβασε στον ουρανό του «T-Center» το νέο λάβαρο για την κατάκτηση της Euroleague του 2000. Στη θέση του προηγούμενο, με τον Μποντιρόγκα, μπήκε νέο λάβαρο για το 2ο ευρωπαϊκό τρόπαιο των πράσινων με τη μορφή πλέον του Φραγκίσκου Αλβέρτη, ο οποίος σήκωσε το βαρύτιμο τρόπαιο στη Θεσσαλονίκη.