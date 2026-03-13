Παναθηναϊκός: Τι έγραψαν στη Σερβία για την… αντικατάσταση του Μποντιρόγκα στα λάβαρα του ΟΑΚΑ
Το λάβαρο με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα δεν βρίσκεται πια στο ΟΑΚΑ και στη Σερβία δεν άφησαν ασχολίαστη την κίνηση του Παναθηναϊκού.
- Νεκρός 18χρονος που έπεσε από μπαλκόνι
- ΕΟΔΥ: Η ιλαρά συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές επιπλοκές και θανάτους – Απαραίτητος ο εμβολιασμός
- Αύξηση της χρήσης AI, έλλειμμα δεξιοτήτων – Νέο εργαλείο μετρά στην πράξη την επάρκεια των εργαζομένων
- Άγριο έγκλημα: 74χρονος σκότωσε και διαμέλησε την 33χρονη σύζυγό του
Ο Παναθηναϊκός κατέβασε το λάβαρο από την κατάκτηση της Euroleague το 2000 στη Θεσσαλονίκη που είχε πάνω τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαιτησία στη διοργάνωση μετά το ματς με τον Ολυμπιακό.
Κίνηση, η οποία σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως τόσο από τα Μέσα στο εξωτερικό, όσο και από τον κόσμο στα social media. Μάλιστα, το σερβικό Mozzart Sport είχε ξεχωριστό άρθρο για την εν λόγω κίνηση των Πράσινων.
Τι λένε στη Σερβία για το κατέβασμα του λάβαρου με τον Μποντιρόγκα
«Ο Γιαννακόπουλος δεν σταματάει τα λάθη: Νέο λάβαρο στη θέση του Μποντίρογκα», είναι ο τίτλος του εν λόγω άρθρου, το οποίο σημειώνει χαρακτηριστικά: «Ο Γιαννακόπουλος εξοργίστηκε μετά το αποτέλεσμα και αποφάσισε να κατηγορήσει τον Ντέγιαν Μποντίρογκα» και συμπληρώνει πως «η κορύφωση της συμπεριφοράς του ήταν το κατέβασμα του λαβάρου στο ΟΑΚΑ που απεικόνιζε τον θρυλικό Σέρβο παίκτη για την κατάκτηση της EuroLeague το 2000».
Τέλος, το σερβικό Μέσο αναφέρει πως «στη θέση όπου βρισκόταν το πανό του Μποντίρογκα υπάρχει πλέον ένα άλλο, στο οποίο απεικονίζεται ο Φραγκίσκος Αλβέρτης», ενώ σημειώνει ότι «πρόκειται επίσης για λάβαρο αφιερωμένο στην ευρωπαϊκή κατάκτηση του 2000».
Ο Αλβέρτης πήρε τη θέση του Μποντιρόγκα στο «T-Center»
Ο Παναθηναϊκός ανέβασε στον ουρανό του «T-Center» το νέο λάβαρο για την κατάκτηση της Euroleague του 2000. Στη θέση του προηγούμενο, με τον Μποντιρόγκα, μπήκε νέο λάβαρο για το 2ο ευρωπαϊκό τρόπαιο των πράσινων με τη μορφή πλέον του Φραγκίσκου Αλβέρτη, ο οποίος σήκωσε το βαρύτιμο τρόπαιο στη Θεσσαλονίκη.
- Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον ΟΦΗ
- Κυκλοφορούν ξανά: Ξεκινάει η τρίτη φάση διάθεσης των εισιτηρίων του Final Four
- Γκολ, ρεκόρ, ορόσημα, τίτλοι: Αγιούμπ Ελ Κααμπί, το παντοτινό διαμάντι του Ολυμπιακού (vids, pics)
- Η Τσέλιε απέλυσε τον προπονητή της μετά την ήττα απο την ΑΕΚ
- Τι απάντησε ο Μπλόσομγκεϊμ για Ολυμπιακό (pic)
- Η Βραζιλία παρουσίασε τη νέα φανέλα της με Ροναλντίνιο, Τζόρνταν, Ντόντσιτς και… βάτραχο του Αμαζονίου (pics, vids)
- Volley League: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στο Μετς για το 1-0 στους ημιτελικούς
- Τι ζήτησε ο Ολυμπιακός από το ChatGPT για τον Ελ Κααμπί και η απίθανη απάντηση της τεχνητής νοημοσύνης (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις