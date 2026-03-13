Κλείνει για δύο μέρες η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης – Πώς θα γίνεται η κυκλοφορία

Κλείνει από τις 23:00 το βράδυ της Παρασκευής, 13 Μαρτίου, και για 48 ώρες η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή του Fly Over και κρίνεται απαραίτητη η καθαίρεση της γέφυρας Αγίου Παύλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τροχαίας, ο 48χρονος αποκλεισμός θα αφορά και τις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ7, στο Επταπύργιο και Κ8, στην Τριανδρία.

Αναλυτικότερα, η κυκλοφορία θα διεξάγεται ως εξής:

– Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Καβάλα/Κατερίνη θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Κατσιμήδη. Η κίνηση των οχημάτων θα αποκαθίσταται από το αστικό οδικό δίκτυο.

– Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική/Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων. Η κίνηση των οχημάτων θα αποκαθίσταται μέσω του κέντρου της πόλης.

Σημειώνεται ότι η είσοδος στον ανατολικό κλάδο (ρεύμα προς Αεροδρόμιο) της Περιφερειακής Οδού από τον Άγιο Παύλο (Λεωφ. Όχι) θα λειτουργεί κανονικά.

– Συνίσταται, και ειδικά στους οδηγούς των βαρέων οχημάτων, η χρήση του οδικού άξονα Μοναστηρίου – Εγνατία – Καραμανλή για τις μετακινήσεις τους.

Η Τροχαία Θεσσαλονίκης παρακαλεί τους οδηγούς, όπως σημειώνει στη σχετική ανακοίνωση, «να ακολουθούν την τοποθετημένη σήμανση για να εκτελούν τις προτεινόμενες παρακάμψεις, να τηρούν τα όρια ταχύτητας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των οργάνων της».