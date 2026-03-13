newspaper
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Καρδίτσα: Διακόπηκαν τα σχολικά δρομολόγια του ΚΤΕΛ λόγω συσσωρευμένων χρεών της Περιφέρειας
Ελλάδα 13 Μαρτίου 2026, 09:31

Καρδίτσα: Διακόπηκαν τα σχολικά δρομολόγια του ΚΤΕΛ λόγω συσσωρευμένων χρεών της Περιφέρειας

Τι λένε οι γονείς των παιδιών και τι λέει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Σύνταξη
Spotlight

Ένα ακόμη απίστευτο περιστατικό αποδεικνύει περίτρανα την αμέλεια των φορέων αλλά και την αδιαφορία της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η διοίκηση των ΚΤΕΛ του νομού Καρδίτσας ανακοίνωσε την αναστολή όλων των μαθητικών δρομολογίων από τις 12 Μαρτίου 2026 και μέχρι νεωτέρας, προκαλώντας αναστάτωση σε γονείς και μαθητές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η απόφαση ελήφθη ως μέτρο έσχατης ανάγκης, εξαιτίας της παρατεταμένης οικονομικής ασυνέπειας από την πλευρά της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Όπως επισημαίνεται, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και τις εκκλήσεις για την τακτοποίηση των οφειλών που αφορούν στη μεταφορά μαθητών, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση ούτε σαφές χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής, σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλον» λένε οι γονείς

Η μητέρα δύο μαθητών, κα. Μαρία Λαμπράκη μίλησε στο MEGA.

«Την Τετάρτη είχαμε ενημέρωση ότι την Πέμπτη θα σταματήσουν τα λεωφορεία. Μέχρι την Τετάρτη υπήρχαν λεωφορεία. Ναι, ξαφνικά Τετάρτη για Πέμπτη. Είναι λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Δεν γνωρίζω τον λόγο. Όσοι έχουν μιλήσει, ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλον, η Περιφέρεια στο ΚΤΕΛ, το ΚΤΕΛ στην Περιφέρεια. Είναι στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας αυτό. Η απόσταση από το σχολείο είναι περί τα 5 χιλιόμετρα. Επικεντρώνομαι στο πρόβλημα και ζητάμε λύση», είπε αρχικά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, η απάντηση της Περιφέρειας για το ζήτημα ήταν ότι ο διαγωνισμός κατέστη άγονος.

«Στο δημοτικό έρχονται γύρω στα 12 παιδιά με λεωφορείο με τα κινητά για το δημοτικό. Αλλά εννοείται υπάρχει θέμα και στο γυμνάσιο και στο Λύκειο. Χθες τα παιδιά ακόμη πιο πολλά. Τα παιδιά έρχονται και από άλλα χωριά, είναι και αδέρφια κάποια τα παιδάκια. Χθες όποιος μπόρεσε το έφερε με αυτοκίνητο. Όποιος δεν είχε αυτοκίνητο ζήτησε τη βοήθεια από κάποιον άλλον. Κάποιοι γονείς δεν έχουν αυτοκίνητο, κάποιοι δουλεύουν. Τα φέρνουν σε παππούδες, δεν είναι και αυτό λύση», συνέχισε η κ. Λαμπράκη.

Ο Κωνσταντίνος Βησσαρίου, πρόεδρος κοινότητας Φύλλου, μίλησε επίσης στο MEGA για το ίδιο ζήτημα.

«Εχθές ενημερώθηκα από τους γονείς και τον διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Φίλου ότι έχουν σταματήσει τα δρομολόγια μεταφοράς των μαθητών από τα χωριά τους στις σχολικές μονάδες που φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο Φύλλου, Γενικό Λύκειο και Γυμνάσιο Ιτέας και Επαγγελματικό Λύκειο Παλαμά. Από 9 χωριά του δήμου Φίλου τα μαζεύουν τα παιδιά. Ο αριθμός των παιδιών που μετακινούνται καθημερινά από τα χωριά του δήμου Φύλλου είναι γύρω στα 35 παιδιά. Δε μας έχουν πει κάτι ακόμα για το τι θα γίνει», σημείωσε.

«Όταν δεν προσφέρει κανείς ξανακάνεις τον διαγωνισμό»

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, μίλησε επίσης στο MEGA.

«Για περίπου 10 χρόνια η επικοινωνία των μαθητών είχε ένα συγκεκριμένο τίμημα, το οποίο η Αρχή Διαφάνειας, εδώ και 1,5 χρόνο, αυτό το τίμημα το θεώρησε ότι είναι πάρα πολύ ακριβό. Έγινε λοιπόν ο διαγωνισμός και δεν έκανε κανένας επιχειρηματίας, καμία προσφορά για να γίνει μεταφορά μαθητών. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει κανείς, εμείς θα εφαρμόσουμε αυτό που λέει ο νόμος, θα δώσουμε τα χρήματα στους γονείς, μέχρι να ξαναβγεί ο διαγωνισμός που θα βγει μετά το Πάσχα. Όταν ο διαγωνισμός βάζει η Αρχή Διαφάνειας ένα τίμημα συγκεκριμένο, εμείς δεν μπορούμε να το παραβούμε. Βγήκε ο διαγωνισμός, δεν προσέφερε κανείς. Είναι το ίδιο με το οποίο ισχύει στα Τρίκαλα, στη Μαγνησία και στη Λάρισα. Απλώς ενδεχομένως στην Καρδίτσα τους φαίνεται φθηνό. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ο νόμος είναι σαφής. Λέει ότι τόσο είναι το τίμημα. Όταν δεν προσφέρει κανείς, ξανακάνεις το διαγωνισμό. Το γνώριζαν εδώ και μήνες από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας ότι δεν προσέφερε κανένας οδηγός να μεταφέρει τα παιδιά, οπότε εμείς θα εφαρμόσουμε αυτό που γίνεται και στην Περιφέρεια Αττικής σε κάποιες περιοχές, θα δώσουμε τα χρήματα στους γονείς, θα ξαναβάλουμε το διαγωνισμό με την ελπίδα να βρεθεί κάποιος να τους πάρει», είπε αρχικά.

«Μίλησα με το υπ. Παιδείας και μου είπαν ότι πρέπει να ξαναβγεί ο διαγωνισμός. Όταν η Περιφέρεια βγάζει διαγωνισμό και δεν προσφέρει κανείς, εφαρμόζεται το να δίνουν στους γονείς. Την λύση θα την δώσει ο νόμος. Έχω συναντηθεί με αυτούς που έχουν την ευθύνη της μετακίνησης, 15 φορές, τους εξήγησα τα περιθώρια που έχει ο νόμος, αυτοί έκριναν σκόπιμο να διακόψουν την επικοινωνία, δεν είναι ότι δεν τους ενημέρωσα», συνέχισε ο κ. Κουρέτας.

«Για δέκα χρόνια ο νόμος προέβλεπε 4.500, δεν προέβλεπε, δεν πρόσφερε κανείς και στη διαπραγμάτευση παίρνανε 9.000 τη μέρα. Είναι σωστό αυτό; Ενώ σε όλη την υπόλοιπη Θεσσαλία ο νόμος, ο αλγόριθμος έλεγε 4.500 για μαθητές, εκεί δεν προσέφερε κανείς, πήγαιναν μετά για 10 χρόνια σε διαπραγμάτευση και παίρνανε 9.000. Αυτό δεν θα συνεχιστεί να γίνεται. Θα εφαρμοστεί ο νόμος», υπογράμμισε κλείνοντας.

