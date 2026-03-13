Εβελίνα Παπούλια: Δεν μου ταιριάζει πολύ ο γάμος, με αγχώνει και δεν μπορώ να λειτουργήσω

Η Εβελίνα Παπούλια μίλησε με ειλικρίνεια για τη στάση της απέναντι στον γάμο, ξεκαθαρίζοντας ότι στη σημερινή φάση της ζωής της δεν αποτελεί προτεραιότητα. Η γνωστή ηθοποιός εξήγησε πως για εκείνη μεγαλύτερη σημασία έχει η ουσία μιας σχέσης και όχι η τυπική της επισημοποίηση.

Όπως τόνισε, αυτό που την ενδιαφέρει πραγματικά είναι να μπορεί να μοιράζεται τη ζωή της με έναν άνθρωπο με τον οποίο υπάρχει αγάπη, αμοιβαίος σεβασμός και βαθιά συναισθηματική σύνδεση. Για την ίδια, το σημαντικό είναι να παραμένει ερωτευμένη και να νιώθει καλά μέσα στη σχέση της, χωρίς να θεωρεί απαραίτητο τον θεσμό του γάμου.

Η αγαπημένη ηθοποιός εξήγησε πως κάθε άνθρωπος επιλέγει τον δικό του τρόπο να ζει και να εκφράζει την αγάπη του, σημειώνοντας ότι εκείνη προτιμά μια σχέση που βασίζεται στην ελευθερία, την αλήθεια και την ουσιαστική συντροφικότητα. Για την ίδια, η ευτυχία βρίσκεται στη βαθιά σύνδεση με τον άνθρωπό της και όχι απαραίτητα σε έναν επίσημο τίτλο.

«Εγώ δεν θέλω να πεθάνω παντρεμένη»

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή Στην Αγκαλιά του Φάνη, αναφέρθηκε επίσης στον σύντομο γάμο που είχε κάνει στο παρελθόν και κράτησε μόλις μία ημέρα.

«Ήμουν μεγάλη όταν παντρεύτηκα και χώρισα σε μία μέρα. Ο γάμος δεν είναι κάτι τρομερό. Εγώ θεωρώ ότι δεν μου ταιριάζει πολύ ο γάμος, με αγχώνει και δεν μπορώ να λειτουργήσω», είπε αρχικά η Εβελίνα Παπούλια.

Ενώ συμπλήρωσε: «Τώρα δεν έχω λόγο να παντρευτώ. Εγώ δεν θέλω να πεθάνω παντρεμένη. Θέλω να πεθάνω ελεύθερη και ελεύθερη και απόλυτα ερωτευμένη με τον άνθρωπο που είμαι».



