magazin
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Ήμουν τραμπούκος» – Ο σεφ του Noma παραιτείται μετά από κατηγορίες για κακοποίηση υπαλλήλων
Fizz 13 Μαρτίου 2026

«Ήμουν τραμπούκος» – Ο σεφ του Noma παραιτείται μετά από κατηγορίες για κακοποίηση υπαλλήλων

Ο σεφ και συνιδρυτής του Noma, ενός από τα εστιατόρια με τις υψηλότερες βαθμολογίες στον κόσμο και κάτοχος τριών αστέρων Michelin, παραιτήθηκε μετά από καταγγελίες ότι κακοποιούσε σωματικά και ψυχολογικά το προσωπικό.

Έφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο René Redzepi ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη, 11 Μαρτίου, ότι παραιτείται από τη διεύθυνση του εστιατορίου στην Κοπεγχάγη. Η παραίτηση αυτή έρχεται μετά από ένα ρεπορτάζ της εφημερίδας The New York Times στις 7 Μαρτίου, το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις φερόμενες κακοποιήσεις από τον Redzepi προς τους υπαλλήλους του, μεταξύ 2009 και 2017.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το οποίο βασίστηκε σε συνεντεύξεις με 35 πρώην μέλη του προσωπικού, ο Redzepi «χτυπούσε τους υπαλλήλους στο πρόσωπο, τους τρυπούσε με μαγειρικά σκεύη και τους έσπρωχνε με δύναμη στους τοίχους».

Δεν αλλάζει το παρελθόν

Ο Redzepi δήλωσε στο Instagram: «Οι τελευταίες εβδομάδες έφεραν στο προσκήνιο το εστιατόριό μας, τον κλάδο μας και τη δική μου ηγετική πορεία στο παρελθόν, πυροδοτώντας σημαντικές συζητήσεις».

«Έχω προσπαθήσει να γίνω καλύτερος ηγέτης και το Noma έχει κάνει σημαντικά βήματα για να μεταμορφώσει την κουλτούρα του εδώ και πολλά χρόνια», συνέχισε ο Redzepi. «Αναγνωρίζω ότι αυτές οι αλλαγές δεν διορθώνουν το παρελθόν. Μια συγγνώμη δεν αρκεί, αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για τις πράξεις μου».

Η παραίτηση του Redzepi ήρθε την Τετάρτη, την ίδια μέρα που άνοιξε ένα νέο pop-up εστιατόριο του Noma στο Λος Άντζελες. Το γεύμα περιλαμβάνει ένα μενού γευσιγνωσίας που κοστίζει 1.500 δολάρια ανά άτομο

YouTube thumbnail

Στο επόμενο κεφάλαιο

«Μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες που έχτιζα και ηγούμουν αυτού του εστιατορίου, αποφάσισα να αποχωρήσω και να αφήσω τους εξαιρετικούς ηγέτες μας να οδηγήσουν τώρα το εστιατόριο στο επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του», ανέφερε η δήλωση του σεφ.

Ο Redzepi δήλωσε επίσης ότι παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του MAD, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ίδρυσε το 2011 για να βοηθήσει ανερχόμενους σεφ.

Κουλτούρα εργασιακού περιβάλλοντος

Σε δήλωση που απέστειλε στο CNN την Παρασκευή, εκπρόσωπος του Noma ανέφερε: «Τα τελευταία χρόνια έχουμε πραγματοποιήσει ουσιαστικές αλλαγές για να μεταμορφώσουμε την κουλτούρα και το εργασιακό μας περιβάλλον -μεταξύ των οποίων ένα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης με πλήρη αμοιβή, βελτιωμένο ωράριο και άδειες, διευρυμένες παροχές, μια εξειδικευμένη ομάδα ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση ηγετικών στελεχών, προγράμματα καθοδήγησης και άλλα».

Τρελό sold out

Η παραίτηση του Redzepi ήρθε την Τετάρτη, την ίδια μέρα που άνοιξε ένα νέο pop-up εστιατόριο του Noma στο Λος Άντζελες. Το γεύμα περιλαμβάνει ένα μενού γευσιγνωσίας που κοστίζει 1.500 δολάρια ανά άτομο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κρατήσεις για τη 16 εβδομάδων παραμονή εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από τρία λεπτά.

Διαδηλωτές από την ομάδα υπεράσπισης των μισθών «One Fair Wage» συγκεντρώθηκαν την Τετάρτη έξω από το Paramour Estate, όπου λειτουργεί το pop-up εστιατόριο. Επικεφαλής τους ήταν ο Jason Ignacio White, πρώην επικεφαλής του εργαστηρίου ζύμωσης του Noma, ο οποίος συγκεντρώνει καταγγελίες για κακομεταχείριση από τον Redzepi στο Instagram και στον ιστότοπό του.

Συγγνώμη

Σε ξεχωριστή δήλωση που δημοσίευσε στο Instagram το Σαββατοκύριακο, ο Redzepi είπε: «Θέλω να αναφερθώ σε παλιές ιστορίες σχετικά με την ηγεσία μου στην κουζίνα που επανήλθαν πρόσφατα στην επιφάνεια. Αν και δεν αναγνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες σε αυτές τις ιστορίες, μπορώ να δω αρκετά από τη συμπεριφορά μου στο παρελθόν να αντανακλάται σε αυτές, ώστε να καταλάβω ότι οι πράξεις μου ήταν επιβλαβείς για τους ανθρώπους που δούλευαν μαζί μου».

Στη δήλωση αυτή ζήτησε συγγνώμη «από όσους υπέφεραν υπό την ηγεσία μου», προσθέτοντας ότι «έχει προσπαθήσει να αλλάξει».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη noma (@nomacph)

«Ήμουν τραμπούκος»

Σε απάντηση στις αναφορές που κυκλοφόρησαν το Σαββατοκύριακο σχετικά με τις καταγγελίες, το Noma δημοσίευσε στο Instagram του: «Αν και οι ιστορίες φαίνεται να χρονολογούνται πολλά χρόνια πίσω, τις λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη και τις εξετάζουμε προσεκτικά. Από τότε, έχουμε βελτιώσει τη διαδικασία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων».

Ο Redzepi έγραψε για τη συμπεριφορά του σε ένα δοκίμιο του 2015, αναφέροντας: «Ήμουν τραμπούκος για μεγάλο μέρος της καριέρας μου. Έχω φωνάξει υπερβολικά και έχω σπρώξει ανθρώπους». Στο δοκίμιο, ανέφερε ότι είχε προσπαθήσει να διορθώσει τη συμπεριφορά του και να αλλάξει το κλίμα στην κουζίνα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη noma (@nomacph)

Το Νο1 εστιατόριο  στον κόσμο

Σε μια συνέντευξη του 2022 στην εφημερίδα The Times του Λονδίνου, είπε ότι «ποτέ δεν χτύπησε κανέναν», αλλά «πιθανώς έπεσε πάνω σε ανθρώπους».

Το Noma ιδρύθηκε το 2003 από τον Redzepi και τον Claus Meyer στην πρωτεύουσα της Δανίας και γρήγορα κέρδισε παγκόσμια προσοχή για την προώθηση της Νέας Σκανδιναβικής κουζίνας, βασιζόμενο σε τοπικά και συλλεγόμενα συστατικά.

Κατατάχθηκε πέντε φορές ως το καλύτερο εστιατόριο στον κόσμο από τη λίστα World’s 50 Best Restaurants και κατείχε τρία αστέρια Michelin πριν σταματήσει τη λειτουργία του το 2024. Το Noma είναι πλέον ένα «γιγαντιαίο εργαστήριο» αφιερωμένο στην καινοτομία στον τομέα των τροφίμων, ανέφερε το εστιατόριο σε δήλωση που εξέδωσε τότε.

*Με στοιχεία από cnn.com

Headlines:
Πετρέλαιο
Καύσιμα: Πότε πιάνει τα 2 ευρώ η βενζίνη – Αλαλούμ με το πλαφόν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η δύναμη του feedback: Τι μας μαθαίνει για τον εαυτό μας και τους άλλους

Κόσμος
Ιράν: Τραυματισμένος και παραμορφωμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ» λένε οι ΗΠΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Ελένη Μενεγάκη βάζει τέλος στις φήμες για την προσωπική της ζωή – «Το θέμα τελειώνει εδώ»
Ανάρτηση 13.03.26

Με μια ξεκάθαρη δημόσια τοποθέτηση μέσα από τα social media, η Ελένη Μενεγάκη απάντησε στις φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες για την προσωπική της ζωή, χαρακτηρίζοντάς τες «απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες»

Σύνταξη
Μίστι Κόπλαντ: H πρίμα μπαλαρίνα στην αντεπίθεση – «Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μου ζήτησε να διαφημίσω το Marty Supreme»
«Διαχρονική σημασία» 13.03.26

«Πρώτα απ' όλα, πρέπει να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι με προσκάλεσε να συμμετάσχω στην προώθηση του Marty Supreme και να αναφερθώ στην τέχνη μου», δήλωσε η Μίστι Κόπλαντ.

Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε το χειρότερο φιλί της στη μεγάλη οθόνη – Και δεν έχει καμία σχέση με τον Τομ Κρουζ
Ε, όχι! 12.03.26

Η σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν δεν είχε κανένα πρόβλημα να αποκαλύψει το όνομα του ηθοποιού, με τον οποίο έχει ανταλλάξει το χειρότερό της κινηματογραφικό φιλί.

Κατέθεσε ο λογιστής του Έπσταϊν: Ποιοι πλήρωναν τον χρηματιστή, τι είπε για Τραμπ και τι ήξερε για τα θύματα
«Δεν ήξερα» 12.03.26

Ο επί χρόνια λογιστής του Τζέφρι Έπσταϊν, Ρίτσαρντ Καν, κατέθεσε στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τα εγκλήματα του χρηματιστή, ενώ στην κατάθεση αναφέρθηκαν ισχυροί επιχειρηματίες και αποζημιώσεις θυμάτων

«Γράψτε μου αμέσως» – Η επιστολή SOS του Κένεντι προς τη Σουηδή ερωμένη του το 1955
Δημοπρασία 12.03.26

Η χειρόγραφη ερωτική επιστολή του τότε γερουσιαστή Τζον Φ. Κένεντι προς τη σουηδή αριστοκράτισσα Γκουνίλα Φον Ποστ βγαίνει σε δημοπρασία, με το επιστολόχαρτο του Αμερικανικού Κογκρέσου και όλα τα σχετικά στοιχεία.

Ο Τζακ Όσμπορν έγινε ξανά πατέρας – Η κόρη του πήρε το όνομα του Όζι Όσμπορν
Ανάρτηση 12.03.26

Ο Τζακ Όσμπορν και η σύζυγός του Αρί Γκίρχαρτ καλωσόρισαν το δεύτερο παιδί τους. Η νεογέννητη κόρη τους, που γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου, πήρε το όνομα Όζι προς τιμήν του θρυλικού Όζι Όσμπορν.

Σύνταξη
Ηνωμένο Βασίλειο: Γιατί η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα δεν αντάλλαξαν φιλί στη λειτουργία της Κοινοπολιτείας
Βίντεο 11.03.26

Ένα απρόοπτο αλλά χαριτωμένο στιγμιότυπο σημειώθηκε στη λειτουργία της Ημέρας της Κοινοπολιτείας στο Αββαείο του Ουέστμινστερ, όταν η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα απέφυγαν το καθιερωμένο φιλί

Σύνταξη
Κάιλι Τζένερ: Προκλητική στο φακό του Vanity Fair, ανταποδίδει γυμνά «σ’ αγαπώ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ
Fizz 11.03.26

Στο αποκορύφωμα της θηλυκότητάς της και με τη χαρακτηριστικά αναπολογητική αυτοπεποίθηση της, η Κάιλι Τζένερ πρωταγωνιστεί στο ανοιξιάτικο τεύχος του Vanity Fair στην πιο τολμηρή φωτογράφιση της καριέρας της από τον Mert Alas

Σύνταξη
«Πεθαίνω εδώ μέσα» – Αμετανόητος για όλα, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στην πρώτη του συνέντευξη από το κολαστήριο του Ράικερς
Ύβρη 11.03.26

Ως ήρωας αρχαίας τραγωδίας στην τελική της πράξη, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν έσπασε για πρώτη φορά τη σιωπή του μιλώντας από την απομόνωση του διαβόητου Ράικερς Άιλαντ

Billionaires club 2026: Ιστορική πρωτιά του Έλον Μασκ, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για 2η χρονιά στην κορυφή – Η νέα ελίτ του Forbes
Λίστα 11.03.26

Η φετινή ετήσια κατάταξη του Forbes για το 2026 επιβεβαιώνει τη σοκαριστική συγκέντρωση απίστευτου πλούτου με μόλις 3.428 άτομα στον κόσμο να κατέχουν πλέον το ποσό-ρεκόρ των 20,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων

«Εμμονικός με την όπερα και το μπαλέτο»: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχει επιτεθεί στις «ετοιμοθάνατες τέχνες» ήδη από το 2019
Go Fun 11.03.26

Οι σνομπ δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα και το μπαλέτο προκάλεσαν αντιδράσεις και απειλούν την καμπάνια του για τα Όσκαρ. Βέβαια ο Σαλαμέ έχει πει τα ίδια ξανά και ξανά. Το διαδίκτυο έχει τις αποδείξεις

inStream - Ροή Ειδήσεων
Υποβρύχια νάνοι και θαλάσσια drone καμικάζι – Πώς το Ιράν μπορεί να αποκλείσει τα Στενά του Ορμούζ
Μπλόκο 13.03.26

Από τα υποβρύχια-νάνους στις «έξυπνες» νάρκες και τον ηλεκτρονικό πόλεμο - Πώς το οπλοστάσιο του Ιράν στραγγαλίζει τα Στενά του Ορμούζ και απειλεί το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου

Σύνταξη
ΗΠΑ και Κούβα ξεκίνησαν συνομιλίες – «Πρέπει να κάνουν συμφωνία», λέει ο Τραμπ
Εν μέσω κρίσης 13.03.26

Την έναρξη συνομιλιών ανάμεσα στην Κούβα και τις ΗΠΑ ανακοίνωσε ο πρόεδρος του νησιού της Καραϊβικής, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ. Ο Λευκός Οίκος σχολίασε ότι «είναι πολύ εύκολο» να υπάρξει συμφωνία.

Σύνταξη
Τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ – Ιράν ζητεί ο Μερτς – «Δεν ωφελεί κανέναν και προκαλεί ζημιά σε πολλούς»
Μέση Ανατολή 13.03.26

Όσον αφορά το ενδεχόμενο άμεσης επαφής των Ευρωπαίων με το Ιράν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι «γίνονται όλες οι δυνατές προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος»

Σύνταξη
Τραμπ: Πιθανό να βοηθά λίγο ο Πούτιν το Ιράν – Και εκείνος πιστεύει πιθανόν πως βοηθάμε την Ουκρανία
Κόσμος 13.03.26

«Το κάνουν και το κάνουμε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του Fox News, αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν τον ενοχλεί η στήριξη που προσφέρει η Ρωσία στην Τεχεράνη

Σύνταξη
Του είπα ένα μεγάλο όχι: Όταν η ντίβα της μουσικής Ρομπέρτα Φλακ έριξε «άκυρο» στον Κλιντ Ίστγουντ
Μια άγνωστη ιστορία 13.03.26

Προτού γίνει ο θρύλος της μουσικής σκηνής, η Ρομπέρτα Φλακ αρνήθηκε να δώσει στον Κλιντ Ίστγουντ ένα τραγούδι της. Τελευταία στιγμή άλλαξε γνώμη - και αυτό εκτόξευσε την καριέρα της.

Ιράν: Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν κατηγορεί το Ισραήλ και τις ΗΠΑ ότι θέλουν να διαλύσουν τη χώρα του
Μέση Ανατολή 13.03.26

Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν κατηγορεί το Ισραήλ και τις ΗΠΑ ότι θέλουν να «διαλύσουν» το Ιράν

«Η Αμερική και το σιωνιστικό καθεστώς έχουν καταστροφικές προθέσεις και στόχους, που αποσκοπούν στην αποδυνάμωση του Ιράν και των μεγάλων ισλαμικών χωρών», δήλωσε ο Πεζεσκιάν

Σύνταξη
Eπίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου στο Vouliwatch για τη «συμβουλοκρατία» – Τι απαντάνε οι ερευνητές
Συμβουλοκρατία 13.03.26

Mε υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς και ψεύδη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να απαξιώσει την έρευνα «Consultocracy» για την αυξανόμενη εμπλοκή ιδιωτικών συμβούλων σε λειτουργίες του κράτους.

Ο Ταλ Ντίλιαν της Intellexa καίει την κυβέρνηση και για τις «εξαγωγές» του Predator σε τρίτες χώρες – Υπόλογη η Ελλάδα
Υποκλοπές 13.03.26

Οι αναφορές του Ταλ Ντίλιαν για αυστηρή τήρηση από την Intellexa ευρωπαϊκών και διεθνών κανονισμών για τις εξαγωγές του Predator, δείχνει ως μοναδική υπέυθυνη την ελληνική κυβέρνηση και καθιστά την Ελλάδα υπόλογη για παραβίαση κανονισμών της ΕΕ

Δημάτος: «Για το ελληνικό ποδόσφαιρο και την ΑΕΚ προέχει η νίκη επί της Τσέλιε και στη Φιλαδέλφεια»
Ποδόσφαιρο 13.03.26

Η ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί της Τσέλιε και τη σημασία που έχει για την Ένωση και το ελληνικό ποδόσφαιρο η νίκη και στον επαναληπτικό επί ελληνικού εδάφους.

Σύνταξη
Ρωσία: Ο Πούτιν ζήτησε να προστατευθούν οι κρίσιμης σημασίας υποδομές, καθώς εντείνονται οι ουκρανικές επιθέσεις
Πόλεμος 13.03.26

Η Ουκρανία είχε ανακοινώσει στις 10 Μαρτίου ότι χρησιμοποίησε βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow για να πλήξει το εργοστάσιο που παράγει ημιαγωγικές συσκευές και ενσωματωμένα μικροτσίπ στην Ρωσία, στην πόλη Μπριάνσκ

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Ευρωπαίοι επιδιώκουν διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη για ασφαλή διάπλου
Financial Times 13.03.26

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν ξεκινήσει δοκιμαστικές συζητήσεις σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, χωρίς να διευρυνθεί η σύγκρουση

Εβελίνα Παπούλια: Δεν μου ταιριάζει πολύ ο γάμος, με αγχώνει και δεν μπορώ να λειτουργήσω
Βίντεο 13.03.26

«Εγώ δεν θέλω να πεθάνω παντρεμένη. Θέλω να πεθάνω ελεύθερη και ελεύθερη και απόλυτα ερωτευμένη με τον άνθρωπο που είμαι», είπε μεταξύ άλλων η Εβελίνα Παπούλια σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Το αδιέξοδο του Λανουά που ονειρεύεται σωσίβιο παραμονής
Ποδόσφαιρο 13.03.26

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά ήθελε να ανανεωθεί πρόωρα το συμβόλαιό του που λήγει το καλοκαίρι, όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά επειδή υπάρχει δυσαρέσκεια. Ολο το παρασκήνιο

Βάιος Μπαλάφας
Στον Εισαγγελέα Χανίων ο Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα – Τα τρία τελευταία χρόνια έμενε στην περιοχή
Ελλάδα 13.03.26

Ο 58χρονος αρνείται τις κατηγορίες για κατασκοπεία - Τα τρία τελευταία χρόνια επισκεπτόταν την ίδια περιοχή και έμενε σε βαν-τροχόπιστο στο Μαράθι από τον Οκτώβριο μέχρι και την άνοιξη

Σύνταξη
Συνεχίζει τον εμπαιγμό ο Μαρινάκης, ούτε τώρα βλέπει κρατική εμπλοκή στις υποκλοπές – «Σε ποια χώρα είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος» ρωτά ο Μάντζος
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Επιμένει στο αφήγημα των «ιδιωτών» ο Παύλος Μαρινάκης και κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για «αντιπερισπασμό», με τον Δημήτρη Μάντζο να αναρωτιέται αν έχει ενημερωθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι υπάρχει απόφαση του ΣτΕ που διατάσσει την ΕΥΠ να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την παρακολούθησή του και ο πρωθυπουργός δεν την εφαρμόζει

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
Απόρρητο