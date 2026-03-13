«Ήμουν τραμπούκος» – Ο σεφ του Noma παραιτείται μετά από κατηγορίες για κακοποίηση υπαλλήλων

Ο René Redzepi ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη, 11 Μαρτίου, ότι παραιτείται από τη διεύθυνση του εστιατορίου στην Κοπεγχάγη. Η παραίτηση αυτή έρχεται μετά από ένα ρεπορτάζ της εφημερίδας The New York Times στις 7 Μαρτίου, το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις φερόμενες κακοποιήσεις από τον Redzepi προς τους υπαλλήλους του, μεταξύ 2009 και 2017.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το οποίο βασίστηκε σε συνεντεύξεις με 35 πρώην μέλη του προσωπικού, ο Redzepi «χτυπούσε τους υπαλλήλους στο πρόσωπο, τους τρυπούσε με μαγειρικά σκεύη και τους έσπρωχνε με δύναμη στους τοίχους».

Δεν αλλάζει το παρελθόν

Ο Redzepi δήλωσε στο Instagram: «Οι τελευταίες εβδομάδες έφεραν στο προσκήνιο το εστιατόριό μας, τον κλάδο μας και τη δική μου ηγετική πορεία στο παρελθόν, πυροδοτώντας σημαντικές συζητήσεις».

«Έχω προσπαθήσει να γίνω καλύτερος ηγέτης και το Noma έχει κάνει σημαντικά βήματα για να μεταμορφώσει την κουλτούρα του εδώ και πολλά χρόνια», συνέχισε ο Redzepi. «Αναγνωρίζω ότι αυτές οι αλλαγές δεν διορθώνουν το παρελθόν. Μια συγγνώμη δεν αρκεί, αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για τις πράξεις μου».

Η παραίτηση του Redzepi ήρθε την Τετάρτη, την ίδια μέρα που άνοιξε ένα νέο pop-up εστιατόριο του Noma στο Λος Άντζελες. Το γεύμα περιλαμβάνει ένα μενού γευσιγνωσίας που κοστίζει 1.500 δολάρια ανά άτομο

Στο επόμενο κεφάλαιο

«Μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες που έχτιζα και ηγούμουν αυτού του εστιατορίου, αποφάσισα να αποχωρήσω και να αφήσω τους εξαιρετικούς ηγέτες μας να οδηγήσουν τώρα το εστιατόριο στο επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του», ανέφερε η δήλωση του σεφ.

Ο Redzepi δήλωσε επίσης ότι παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του MAD, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ίδρυσε το 2011 για να βοηθήσει ανερχόμενους σεφ.

Κουλτούρα εργασιακού περιβάλλοντος

Σε δήλωση που απέστειλε στο CNN την Παρασκευή, εκπρόσωπος του Noma ανέφερε: «Τα τελευταία χρόνια έχουμε πραγματοποιήσει ουσιαστικές αλλαγές για να μεταμορφώσουμε την κουλτούρα και το εργασιακό μας περιβάλλον -μεταξύ των οποίων ένα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης με πλήρη αμοιβή, βελτιωμένο ωράριο και άδειες, διευρυμένες παροχές, μια εξειδικευμένη ομάδα ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση ηγετικών στελεχών, προγράμματα καθοδήγησης και άλλα».

Τρελό sold out

Η παραίτηση του Redzepi ήρθε την Τετάρτη, την ίδια μέρα που άνοιξε ένα νέο pop-up εστιατόριο του Noma στο Λος Άντζελες. Το γεύμα περιλαμβάνει ένα μενού γευσιγνωσίας που κοστίζει 1.500 δολάρια ανά άτομο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κρατήσεις για τη 16 εβδομάδων παραμονή εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από τρία λεπτά.

Διαδηλωτές από την ομάδα υπεράσπισης των μισθών «One Fair Wage» συγκεντρώθηκαν την Τετάρτη έξω από το Paramour Estate, όπου λειτουργεί το pop-up εστιατόριο. Επικεφαλής τους ήταν ο Jason Ignacio White, πρώην επικεφαλής του εργαστηρίου ζύμωσης του Noma, ο οποίος συγκεντρώνει καταγγελίες για κακομεταχείριση από τον Redzepi στο Instagram και στον ιστότοπό του.

Συγγνώμη

Σε ξεχωριστή δήλωση που δημοσίευσε στο Instagram το Σαββατοκύριακο, ο Redzepi είπε: «Θέλω να αναφερθώ σε παλιές ιστορίες σχετικά με την ηγεσία μου στην κουζίνα που επανήλθαν πρόσφατα στην επιφάνεια. Αν και δεν αναγνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες σε αυτές τις ιστορίες, μπορώ να δω αρκετά από τη συμπεριφορά μου στο παρελθόν να αντανακλάται σε αυτές, ώστε να καταλάβω ότι οι πράξεις μου ήταν επιβλαβείς για τους ανθρώπους που δούλευαν μαζί μου».

Στη δήλωση αυτή ζήτησε συγγνώμη «από όσους υπέφεραν υπό την ηγεσία μου», προσθέτοντας ότι «έχει προσπαθήσει να αλλάξει».

«Ήμουν τραμπούκος»

Σε απάντηση στις αναφορές που κυκλοφόρησαν το Σαββατοκύριακο σχετικά με τις καταγγελίες, το Noma δημοσίευσε στο Instagram του: «Αν και οι ιστορίες φαίνεται να χρονολογούνται πολλά χρόνια πίσω, τις λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη και τις εξετάζουμε προσεκτικά. Από τότε, έχουμε βελτιώσει τη διαδικασία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων».

Ο Redzepi έγραψε για τη συμπεριφορά του σε ένα δοκίμιο του 2015, αναφέροντας: «Ήμουν τραμπούκος για μεγάλο μέρος της καριέρας μου. Έχω φωνάξει υπερβολικά και έχω σπρώξει ανθρώπους». Στο δοκίμιο, ανέφερε ότι είχε προσπαθήσει να διορθώσει τη συμπεριφορά του και να αλλάξει το κλίμα στην κουζίνα.

Το Νο1 εστιατόριο στον κόσμο

Σε μια συνέντευξη του 2022 στην εφημερίδα The Times του Λονδίνου, είπε ότι «ποτέ δεν χτύπησε κανέναν», αλλά «πιθανώς έπεσε πάνω σε ανθρώπους».

Το Noma ιδρύθηκε το 2003 από τον Redzepi και τον Claus Meyer στην πρωτεύουσα της Δανίας και γρήγορα κέρδισε παγκόσμια προσοχή για την προώθηση της Νέας Σκανδιναβικής κουζίνας, βασιζόμενο σε τοπικά και συλλεγόμενα συστατικά.

Κατατάχθηκε πέντε φορές ως το καλύτερο εστιατόριο στον κόσμο από τη λίστα World’s 50 Best Restaurants και κατείχε τρία αστέρια Michelin πριν σταματήσει τη λειτουργία του το 2024. Το Noma είναι πλέον ένα «γιγαντιαίο εργαστήριο» αφιερωμένο στην καινοτομία στον τομέα των τροφίμων, ανέφερε το εστιατόριο σε δήλωση που εξέδωσε τότε.

*Με στοιχεία από cnn.com