«Ο Χάαλαντ είναι χαρούμενος στη Μάντσεστερ Σίτι»

Θέση για τα ισπανικά δημοσιεύματα πήρε η ατζέντισσα του Ερλινγκ Χάαλαντ. Σύμφωνα με αυτά ο υποψήφιος πρόεδρος της Μπαρτσελόνα Βίκτορ Φοντ έστειλε εκπροσώπους του στο ξενοδοχείο της Μαδρίτης, όπου κατέλυσε η αποστολή της Μάντσεστερ Σίτι για τον εκτός έδρας αγώνα (11/3) με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με σκοπό να συζητήσουν για την περίπτωση μεταγραφής του Νορβηγού σταρ ‘Ερλιγκ Χάαλαντ στην ομάδα της Ισπανίας.

Σύμφωνα με τις εφημερίδες Mundo Deportivo και Sport το σχέδιο του Φοντ για να αποκτήσει τον Χάαλαντ από τη Μάντσεστερ Σίτι, υπό την προϋπόθεση να εκλεγεί στην προεδρία της Μπαρτσελόνα, αποτελεί μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του για την αύξηση της ελκυστικότητας του πρότζεκτ του καταλανικού συλλόγου. Μάλιστα, οι δυο εφημερίδες αναφέρουν και τα ονόματα αυτών που πήγαν στο ξενοδοχείο και μίλησαν με τους παράγοντες της Μάντσεστερ Σίτι που είναι οι συνεργάτες του Φοντ, Κάρλες Πλανσάρ και Ξαβιέ Αγκιλάρ, ενώ την αγγλική ομάδα, πάντα σύμφωνα με τα δημοσιεύματα εκπροσώπησαν ο Διευθύνων Σύμβουλος Φεράν Σοριάνο και ο Αθλητικός Διευθυντής Ούγκο Βιάνα,

Η ατζέντισσα του ‘Ερλινγκ Χάαλαντ, Ραφαέλα Πιμέντα μίλησε με θαυμασμό για την Μπαρτσελόνα αλλά τόνισε ότι δεν έχει γίνει επαφή της με τον σταρ της Μάντσεστερ Σίτι. Παράλληλα, απέφυγε να πάρει μέρος σχετικά με τη φημολογία ότι υπάρχει ειδική ρήτρα εφόσον ο Χάαλαντ θέλει να αποχωρήσει για τη Μπαρτσελόνα ή Ρεάλ Μαδρίτης.

«Έχω πει συχνά ότι σεβόμαστε και θαυμάζουμε την Μπαρτσελόνα, αλλά δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως επαφή, ούτε με τον Έρλινγκ Χάαλαντ ούτε με τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα, σχετικά με πιθανούς μεταγραφικούς στόχους», δήλωσε η Πιμέντα στο ισπανικό μέσο ενημέρωσης El Chiringuito

Επίσης, άφησε να εννοηθεί ότι ο Χάαλαντ δεν κάνει τέτοιες σκέψεις «επειδή ανανέωσε το συμβόλαιό του πριν από μερικούς μήνες και είναι πολύ χαρούμενος στη Μάντσεστερ Σίτι. Όλα πάνε πολύ καλά γι’ αυτόν και δεν έχουμε πραγματικά τίποτα να συζητήσουμε για μια μεταγραφή όταν όλα είναι τόσο καλά στη Μάντσεστερ Σίτι».

Το τρέχον συμβόλαιο του Έρλινγκ Χάαλαντ με τη Σίτι λήγει τον Ιούνιο του 2034.