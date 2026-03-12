Πώς γίνεται τα 1.5 δισ. του Avatar: Fire and Ash να μην θεωρούνται επιτυχία; Τι βλέπει ο Τζέιμς Κάμερον για το μέλλον του franchise

Όταν στα μέσα Δεκεμβρίου έβγαινε στις σκοτεινές αίθουσες το τρίτο μέρος του franchise του Avatar ξεκίνησε και η κουβέντα για το αν το Fire and Ash θα καταφέρει να δικαιώσει τις προσδοκίες του Τζέιμς Κάμερον και του στούντιο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο 71χρονος δημιουργός είναι ένας Μίδας στον χώρο της 7ης Τέχνης – οι ταινίες του σαρώνουν στο box office.

Από την άλλη υπήρχε η άποψη ότι ο πήχης έχει ανέβει πολύ ψηλά στο συγκεκριμένο franchise. Μετά από τρεις μήνες, το Fire and Ash έχει πλησιάσει τα 1.5 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office, ωστόσο στη Disney δεν το θεωρούν και επιτυχία αυτό.

Λογικό αν σκεφτεί κανείς ότι το πρώτο φιλμ της σειράς του 2009 πλησίασε τα 3 δισ. δολάρια, ενώ το sequel The Way of Water ξεπέρασε τα 2.3 δισ.

Την ίδια ώρα, το Fire and Ash είχε μπάτζετ περίπου 400 εκατ. δολαρίων, άλλα τόσα ξοδεύτηκαν στο μάρκετινγκ, με αποτέλεσμα να αφήνει λίγα έσοδα πίσω του. Και κάπως έτσι «γεννήθηκε» η μεγάλη απορία: θα υπάρχει τέταρτο μέρος;

Ο Τζέιμς Κάμερον, όπως έχει σχεδιάσει τα πράγματα στο μυαλό του, ονειρεύεται το franchise του Avatar να ολοκληρωθεί στα πέντε φιλμ – τις δύο τελευταίες ταινίες τις έχει προγραμματίσει για το 2029 και το 2031. Ωστόσο η Disney ίσως να μην είναι διατεθειμένη να ξοδέψει ξανά τόσα χρήματα.

Κάτι που επιβεβαίωσε και ο διάσημος δημιουργός στο πλαίσιο των βραβείων Saturn, όταν ξεκαθάρισε ότι δεν έχει δοθεί ακόμα το «πράσινο φως» για τη νέα ταινία.

Ωστόσο έσπευσε να τονίσει ότι θεωρεί «πολύ πιθανό» ένα νέο σίκουελ και δήλωσε πως όλα θα εξαρτηθούν από την «ανταπόκριση του κοινού».

Πάντως, την ίδια ώρα, εκτός από τα επερχόμενα φιλ του Avatar, ο Τζέιμς Κάμερον εξετάζει και διάφορα άλλα projects. Ανάμεσά τους είναι η μεταφορά του βιβλίου του Τσαρλς Πελεγκρίνο Ghosts of Hiroshima, καθώς και μια ταινία βασισμένη στο σκοτεινό μυθιστόρημα φαντασίας The Devils του Τζο Άμπερκρομπι.

* Κεντρική φωτογραφία: Ο Τζέιμς Κάμερον με το βραβείο Καλύτερου Σεναρίου για την ταινία Avatar: Fire and Ash στα Saturn Awards το βράδυ της Κυριακής. REUTERS / Aude Guerrucci